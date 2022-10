GP de Mexico: Max Verstappen s’éloigne de Lewis Hamilton pour une 14e victoire record de la saison 2022

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen de Red Bull est resté en tête lors du premier tour du Grand Prix de Mexico, tandis que Lewis Hamilton a dépassé son coéquipier Mercedes George Russell pour la deuxième place.

Max Verstappen a remporté une 14e victoire record de son extraordinaire saison 2022 après avoir relevé confortablement le défi de Lewis Hamilton et Mercedes au GP de Mexico.

La course, bien que présentée comme la plus grande chance de Mercedes de la saison de briser son canard, a plutôt été dominée par le double champion du monde, qui a résisté aux flèches d’argent au départ puis, de manière caractéristique, s’est enfui.

Hamilton a devancé son coéquipier George Russell lors de ce premier tour, mais c’était aussi bon que possible pour un pilote qui semble désormais peu susceptible d’étendre son record de victoires à chacune de ses saisons de Formule 1, avec les espoirs de Mercedes de Les pneus de Red Bull s’effacent finalement infructueux.

“Je ne suis pas sûr que nous ayons eu le bon pneu à la fin”, a déclaré Hamilton, alors que le défi de Mercedes s’éloignait sur les durs.

Verstappen, cependant, a un nouveau record après sa victoire en 15 secondes.

Max Verstappen, Lewis Hamilton et Sergio Perez ont pris les trois premières places au Grand Prix de Mexico

Il est le premier pilote à remporter 14 courses en une saison, brisant une égalité avec Michael Schumacher et Sebastian Vettel.

Il reste encore deux courses en 2022.

Sergio Perez, qui a été le premier des pilotes de tête à s’arrêter, a réussi à prolonger son relais et à remporter son deuxième podium devant une foule mexicaine passionnée, devant Russell.

Daniel Ricciardo de McLaren a conduit dans Yuki Tsunoda, avec le pilote AlphaTauri contraint de se retirer du Grand Prix de Mexico en conséquence

Russell, comme Hamilton, a pataugé sur le pneu dur mais a réussi à réclamer un point de bonus au tour le plus rapide après s’être arrêté à la fin.

Le fait que Carlos Sainz et Charles Leclerc n’étaient pas à portée de main de Russell malgré son deuxième arrêt en dit long sur le rythme de Ferrari, la Scuderia étant loin de ses rivaux en cinquième et sixième.

Daniel Ricciardo, cependant, a joué. L’Australien a prolongé son premier relais et a couru sur des softs dans les phases finales, remontant les années avec dépassement après dépassement et suffisamment de rythme pour annuler sa pénalité de 10 secondes pour une collision maladroite avec Yuki Tsunoda, l’un des seuls vrais points d’éclair de la course.

Fernando Alonso a été contraint à l'abandon à Mexico après avoir subi une panne de moteur dans son Alpine au 65e tour

Ricciardo, qui devrait quitter la grille en 2023 après l’annulation de son contrat McLaren, a été élu pilote du jour pour ses efforts.

Esteban Ocon a terminé huitième pour Alpine, bien que son coéquipier Fernando Alonso ait eu un abandon tardif frustrant qui a coûté des points cruciaux à son équipe dans la lutte contre McLaren.

Plus à venir.

Grand Prix de Mexico : résultat de la course

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Lewis Hamilton, Mercedes

3) Sergio Pérez, Red Bull

4) George Russel, Mercedes

5) Carlos Sainz, Ferrari

6) Charles Leclerc, Ferrari

7) Daniel Ricciardo, McLaren

8) Esteban Ocon, Alpin

9) Lando Norris, McLaren

10) Valtteri Bottas, Alfa Roméo