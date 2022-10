GP de Mexico: Max Verstappen relève le défi de Mercedes pour prendre la pole

Max Verstappen a décroché la pole pour Red Bull au GP de Mexico

Max Verstappen a surmonté un solide défi de Mercedes pour battre George Russell en pole position pour Red Bull au Grand Prix de Mexico.

Lewis Hamilton a dominé la feuille de temps en Q1 et Q2 à l’Autodromo Hermanos Rodriguez pour continuer la forme solide que Mercedes avait montrée tout au long du week-end, mais c’est le champion du monde qui a pu trouver des performances supplémentaires au moment le plus important.

Le temps de 1:17.775 de Verstappen le place à 0,3 secondes d’avance sur Russell, avec Hamilton juste une fraction derrière son coéquipier en troisième, tandis que l’autre Red Bull de Sergio Perez a terminé quatrième sur son circuit à domicile.

Une séance décevante pour Ferrari a vu Carlos Sainz terminer cinquième, avec Valtteri Bottas d’Alfa Romeo battant spectaculairement Charles Leclerc à la sixième place.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

