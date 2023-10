Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le pilote Red Bull Sergio Perez met fin aux rumeurs de rivalité hors-piste entre lui et son coéquipier Max Verstappen alors qu’il envisage son Grand Prix à domicile au Mexique.

Le pilote Red Bull Sergio Perez met fin aux rumeurs de rivalité hors-piste entre lui et son coéquipier Max Verstappen alors qu’il envisage son Grand Prix à domicile au Mexique.

Max Verstappen et Sergio Perez ont rejeté les suggestions d’une rivalité entre eux comme étant fausses, au milieu des inquiétudes concernant le champion du monde confronté à une atmosphère hostile lors de la course à domicile de son coéquipier Red Bull au Mexique ce week-end.

Verstappen a été hué après avoir remporté la course de l’année dernière au Mexique et était une fois de plus au bout de son apparente hostilité après avoir triomphé lors du Grand Prix des États-Unis le week-end dernier, certains suggérant que les fans de Perez en étaient responsables.

Les organisateurs du Grand Prix de Mexico ont lancé début octobre une campagne “Racepect” promouvant la tolérance et le respect de tous les pilotes, accompagnée d’une déclaration affirmant que “les insultes et les comportements désagréables ne peuvent pas passer inaperçus, ni être autorisés à perdurer”.

Interrogé par Sky Sports F1 S’il craignait des scènes peu recommandables ce week-end, Perez a déclaré : “Pas du tout et je pense qu’il est important que nous transmettions ce message [of respect] parce que les médias aiment créer ce genre de rivalités en dehors de la piste.

“Nous sommes un grand sport et nous sommes un excellent exemple pour beaucoup de jeunes générations et nous devrions uniquement nous concentrer sur le côté sportif.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le pilote Red Bull Max Verstappen insiste sur le fait que le respect de tous les pilotes est important après avoir été hué au Grand Prix des États-Unis. Le pilote Red Bull Max Verstappen insiste sur le fait que le respect de tous les pilotes est important après avoir été hué au Grand Prix des États-Unis.

“Quoi qu’il arrive sur la piste, cela doit toujours y rester et c’est le meilleur message que nous, en tant que pays, voulons transmettre au reste du monde.

“Il ne se passe rien d’autre, le plus important c’est que tout reste sur la bonne voie.”

La relation entre les coéquipiers a fait l’objet d’un examen minutieux lors du Grand Prix de Sao Paulo en novembre dernier, lorsque des messages furieux ont été échangés à la radio après que Verstappen ait refusé une instruction permettant à Perez de le dépasser dans le dernier tour.

Depuis ce point chaud, il y a eu peu de frictions publiques entre les deux hommes, la domination de Verstappen alors qu’il se dirigeait vers son troisième titre de pilote consécutif dissipant toute tension potentielle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen refuse de laisser passer son coéquipier Sergio Perez et est furieux contre Red Bull à la radio de l’équipe. Max Verstappen refuse de laisser passer son coéquipier Sergio Perez et est furieux contre Red Bull à la radio de l’équipe.

Interrogé sur une rivalité entre les deux hommes, Verstappen a répondu : “C’est inventé.

“Checo et moi, nous nous entendons très bien. Pour nous, je ne pense pas qu’il y ait de rivalité.

“Bien sûr, en tant que pilote sur piste, vous essayez toujours d’être le premier ou le plus rapide, mais nous avons beaucoup de respect les uns pour les autres et nous apprécions les performances de chacun.”

Quand regarder le GP de Mexico en direct uniquement sur Sky Sports F1

vendredi 27 octobre

19h : 1er entraînement du GP de Mexico

20h45 : Le Salon F1

22h45 : Deuxième entraînement du GP de Mexico (également sur le Main Event de Sky Sports)

samedi 28 octobre

18h15 : Troisième entraînement du GP de Mexico

21h00 : préparation des qualifications du GP de Mexico (également sur le Main Event de Sky Sports)

22h00 : Qualifications du GP de Mexico (également sur le Main Event de Sky Sports)

dimanche 29 octobre

18h30 : dimanche Grand Prix, préparation du GP de Mexico (également sur le Main Event de Sky Sports)

20h : Le GRAND PRIX DE MEXICO (également sur le Main Event de Sky Sports)

22h : Drapeau à damier : GP de Mexico

La F1 est au Mexique pour la partie médiane du triple tête des Amériques. Regardez tout le week-end du Grand Prix de Mexico en direct sur Sky Sports F1 à partir de vendredi, avec la course de dimanche à 20h. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT