Max Verstappen a réalisé un doublé lors des essais vendredi au Grand Prix de Mexico alors que Lando Norris est devenu le challenger le plus probable du champion du monde.

Verstappen, qui vise une 16e victoire record de la saison, a donné à Red Bull un début de week-end parfait en établissant un temps de 1: 18.686 pour devancer Lando Norris de McLaren d’un peu plus d’un dixième de seconde.

Charles Leclerc a pris la troisième place pour Ferrari, tandis que le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, Sergio Perez, poussé par le public extrêmement favorable lors de sa course à domicile, a terminé quatrième.

De chaque côté, il y a eu des succès surprises, avec Valtteri Bottas quatrième pour Alfa Romeo et Daniel Ricciardo sixième pour AlphaTauri.

Après avoir terminé 11e lors des premiers essais, Lewis Hamilton n’a une fois de plus pu réaliser son espoir de pouvoir défier Red Bull puisque le septuple champion du monde était septième.

Son coéquipier chez Mercedes, George Russell, n’était que 10e, après avoir été l’un des cinq pilotes à s’être absentés des premiers essais alors que les équipes profitaient de l’occasion pour remplir leurs séances obligatoires de jeunes pilotes.

Même si Mercedes peut être déçue de ne pas avoir fait preuve de plus de vitesse suite à ses améliorations le week-end dernier à Austin, l’altitude particulièrement élevée de l’Autodromo Hermanos Rodriguez signifie qu’il y aura probablement des ajustements importants du jour au lendemain qui pourraient modifier l’ordre hiérarchique.

Carlos Sainz de Ferrari, qui n’était que 11e, était également hors position.

Plus loin, Aston Martin a connu une journée torride alors que Lance Stroll a terminé 18e et Fernando Alonso 20e, l’Espagnol étant parti en tête-à-queue alors qu’il se débattait dans une voiture qui a régressé depuis qu’elle est apparue comme le plus grand rival de Red Bull au cours de la première moitié de la saison.

Verstappen plus rapide « que prévu » | Mercedes décevante

Après avoir déclaré jeudi qu’il pensait que la piste poserait un défi pour une voiture qui a remporté tous les 18 Grands Prix cette saison, sauf un, Verstappen a quelque peu contredit sa prédiction en passant la majeure partie de vendredi en haut de la feuille des temps.

Alors que ce fut une journée peu orthodoxe d’essais libres de F1, avec de jeunes pilotes participant aux FP1 et des pneus de développement de prototypes utilisés, pas exclusivement, dans les deux séances, le Néerlandais s’est imposé comme favori pour les qualifications de samedi.

“Bien sûr, nous avons l’air compétitifs, donc c’est bien”, a déclaré Verstappen. “Il y a toujours quelques choses à améliorer mais dans l’ensemble, c’est un début de week-end positif – probablement un peu meilleur que ce à quoi je m’attendais, donc c’est toujours bien.”

Cependant, contrairement aux deux week-ends de sprint qui ont précédé cet événement, au cours desquels les équipes n’avaient que 60 minutes pour préparer leur voiture pour la compétition, les ajustements nocturnes joueront probablement un rôle clé.

Hamilton était d’humeur optimiste jeudi, rejetant les suggestions selon lesquelles l’usure excessive des planches – résultant du fait que sa voiture était trop basse par rapport au sol – qui l’avait vu disqualifié de la deuxième place à Austin avait été un facteur majeur dans une performance impressionnante.

Mercedes a souvent réussi à réaliser des gains entre les deuxième et troisième essais tout au long de la saison, et Hamilton travaillera sans aucun doute tard vendredi soir pour extraire le maximum de la W14.

Comme Verstappen, Norris avait également averti que les virages lents du circuit pourraient ne pas convenir à sa McLaren, mais a produit une autre démonstration impressionnante suggérant qu’il aura une chance de remporter un cinquième podium consécutif dimanche.

Feuille de temps des essais 2 du GP de Mexico Conducteur Équipe Temps 1. Max Verstappen Taureau Rouge 1:18.686 2. Lando Norris McLaren +0,119 3. Charles Leclerc Ferrari +0,266 4. Valtteri Bottas Alfa Romeo +0,269 5. Sergio Pérez Taureau Rouge +0,302 6. Daniel Ricciardo AlphaTauri +0,316 7. Lewis Hamilton Mercedes +0,338 8. Esteban Ocon Alpin +0,391 9. Oscar Piastri McLaren +0,477 10. Georges Russell Mercedes +0,541 11. Carlos Sainz Ferrari +0,571 12. Yuki Tsunoda AlphaTauri +0,604 13. Zhou Guanyu Alfa Romeo +0,729 14. Alex Albon Williams +0,760 15. Nico Hülkenberg Haas +0,849 16. Pierre Gasly Alpin +0,956 17. Logan Sargent Williams +1.214 18. Promenade de Lance Aston Martin +1.389 19. Kevin Magnussen Haas +1.426 20. Fernando Alonso Aston Martin +1.740

