GP de Mexico : le duo Mercedes Lewis Hamilton et George Russell encouragés par les essais de vendredi

Lewis Hamilton était satisfait des performances de sa Mercedes lors des essais de vendredi au Mexique.

Lewis Hamilton a déclaré que sa Mercedes “se sentait de mieux en mieux”, après qu’un entraînement encourageant vendredi au Grand Prix de Mexico ait semblé laisser le Britannique bien placé pour poursuivre sa solide forme récente.

Hamilton a terminé cinquième lors des premiers essais alors que Carlos Sainz menait une Ferrari un-deux devant les Red Bulls, mais le septuple champion du monde n’était qu’à un peu plus d’un dixième du temps de tête de l’Espagnol.

Mercedes n’a pas encore remporté de course dans ce qui a été une saison extrêmement décevante pour eux suite à l’introduction de nouvelles réglementations de conception, mais Hamilton s’est approché le plus près d’une victoire en terminant deuxième derrière le champion du monde Max Verstappen au Texas le week-end dernier.

“Je me sens vraiment, vraiment bien”, a déclaré Hamilton.

“Nous avons généralement eu une très bonne séance aujourd’hui. J’ai vraiment apprécié de rouler sur la piste.

“La voiture se sent de mieux en mieux au fur et à mesure que nous travaillons dessus et que nous la comprenons mieux.”

Martin Brundle était au bord de la piste pour jeter un œil sur les virages 10 et 11 lors des deuxièmes essais du Grand Prix de Mexico.

L’Autodromo Hermanos Rodriguez offre un défi unique aux voitures de F1 avec la haute altitude de Mexico, qui a le potentiel de jouer entre les mains de Mercedes étant donné leur incapacité générale à rivaliser avec Red Bull dans des conditions plus régulières.

Pendant ce temps, le fait que – pour un deuxième week-end de course consécutif – la deuxième séance d’essais de vendredi ait été utilisée pour tester les pneus Pirelli de l’année prochaine signifie que les équipes ont amassé moins de données et qu’il y a une plus grande imprévisibilité avant la séance de qualification de samedi.

“Je ne sais pas vraiment où nous en sommes par rapport aux autres parce que tout le monde suit des programmes différents”, a déclaré Hamilton.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à une nouvelle progression tout au long du week-end, Hamilton a ajouté : “Je n’en ai aucune idée, on ne sait jamais avec cette voiture. Demain matin, ça pourrait me gifler et ne pas être content.”

“Mais j’espère que ce n’est pas le cas et bien sûr nous ferons beaucoup de travail ce soir pour voir si nous pouvons nous graver un peu plus loin.”

Russell : C’était notre meilleur vendredi de la saison

George Russell, qui n’a pas participé à la première séance de vendredi alors que Nyck de Vries est intervenu pour l’une des séances réservées aux jeunes pilotes de Mercedes, a également été satisfait des performances de la W13.

Russell était l’un des quatre pilotes capables d’utiliser des pneus 2022 – et donc d’établir des temps de réflexion – lors de la deuxième séance d’essais après avoir raté la séance d’ouverture.

George Russell en tête de la feuille de temps dans la deuxième pratique

Avec Red Bull et Ferrari ne faisant pas partie des équipes organisant des tests de jeunes pilotes, Russell a sans surprise dépassé la feuille de temps.

“La voiture fonctionne bien pour le moment et je me sens bien ici”, a déclaré Russell. “Le rythme semble relativement soutenu, mais nous connaissons les défis d’un circuit comme celui-ci.

“Je pense que dimanche va être vraiment difficile avec la gestion de la température pour le moteur, pour les freins.

“Les qualifications, mettre les pneus dans la bonne fenêtre pour ce seul tour va également être très difficile. C’est probablement l’un des meilleurs vendredis, c’est sûr.”

Alors que Hamilton a excellé ces dernières semaines, Russell a enduré la partie la plus difficile de sa première saison très impressionnante avec Mercedes, mais vise “au moins” un podium lors de la course de dimanche.

Charles Leclerc a écrasé sa Ferrari lors de la deuxième séance d'essais, mettant fin prématurément à sa séance.

“J’aimerais penser que c’est au moins un podium possible”, a déclaré Russell.

“C’est probablement l’un des, sinon notre meilleur vendredi de l’année. Entre nous deux, nous avons 14 podiums, donc c’est absolument ce que nous visons.

“Ne pas avoir le FP2 normal en cours d’exécution où vous arrivez à comprendre le long terme, les tours consécutifs de vos rivaux, ça va être difficile à savoir et nous pouvons bientôt avoir beaucoup de problèmes si la température est un peu plus chaude ou plus froide et on se retrouve à devoir tout gérer le dimanche.

“Ce ne sera pas un simple samedi et dimanche, c’est sûr.”