GP de Mexico: George Russell et Lewis Hamilton rue ont raté la pole mais jurent que Max Verstappen se battra en course

George Russell a été vidé après avoir échoué à décrocher la pole, mais il est néanmoins convaincu qu’il peut gagner la course depuis la deuxième place sur la grille à Mexico.

Une Mercedes rajeunie pense avoir raté une énorme opportunité en perdant face à Max Verstappen lors des qualifications du GP de Mexico, mais George Russell insiste sur le fait qu’ils peuvent battre le champion du monde dimanche dans la “voiture la plus rapide” de la grille.

Mercedes, sans victoire cette saison, était de véritables prétendants à sa deuxième pole de 2022 dimanche alors qu’ils ont dominé deux séances d’essais et les deux premiers segments de qualification – avant d’être surclassés lors de la finale cruciale de Q3 par un ennemi familier, Verstappen de Red Bull.

Verstappen a finalement dépassé les qualifications de trois dixièmes de seconde de la paire Mercedes, Russell faisant un gâchis de ce qu’il a appelé un dernier tour “terrible” et Hamilton ayant à la fois des problèmes de limite de piste et de moteur.

Les conditions de piste changeantes et plus chaudes semblaient également rattraper les Silver Arrows.

“Ce n’était pas assez bon de nous tous aujourd’hui”, a souligné le patron de Mercedes, Toto Wolff, à Sky Sports F1. “Je pense qu’après P3, nous avions une voiture qui était méga.”

Russell, qui partira derrière Verstappen au premier rang après l’extinction des feux, en direct sur Sky Sports F1 dimanche à 20h, avec montée à partir de 18h30a ajouté qu’il était “à court de mots” et “amèrement déçu” après son tour, qui était à égalité avec le Néerlandais jusqu’à une erreur dans le dernier secteur.

Cependant, il est toujours provocant alors qu’il tente de refuser à Verstappen une 14e victoire record de la saison.

“P2 est un excellent point de départ”, a déclaré Russell. “Je suis vraiment fier du travail que l’équipe a fait.

“C’est notre meilleure qualification de l’année pour nous, nous avons été les plus rapides à chaque séance sauf en Q3 malheureusement. Il y a beaucoup de promesses à retenir.

“Je pense que ce week-end, nous avons eu la voiture la plus rapide et si vous avez la voiture la plus rapide, il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas gagner la course.

“Max a fait un excellent travail aujourd’hui, comme il le fait régulièrement semaine après semaine, mais ça va être très difficile de le dépasser. Ils gagnent environ trois dixièmes sur nous dans la ligne droite.

“Nous pouvons certainement battre Red Bull à coup sûr, mais je ne pense pas que nous pourrons faire le dépassement en piste. Donc, nous allons devoir être stratégiques. Je suppose qu’il y aura Lewis et moi là-bas.” , nous pouvons être agressifs.”

Hamilton encouragé par les progrès de Mercedes

Mercedes peut se consoler de leurs progrès – avec leur mise à jour du GP des États-Unis du week-end dernier qui les pousse vers l’avant – et du fait qu’un pilote n’a pas gagné de pole à l’Autodromo Hermanos Rodriguez depuis 2016.

Hamilton, quant à lui, partira dans la position d’où les deux dernières courses mexicaines ont été remportées, troisième.

L’Anglais a été gêné par une suppression de tour lors de son premier effort en Q3 en qualifications, ce qui signifie qu’il ne pouvait pas se permettre d’attaquer aussi fort lors de son dernier tour, qu’il a terminé à seulement 0,005 seconde de son coéquipier.

“Il y a définitivement des points positifs à partir d’aujourd’hui”, a déclaré Hamilton. “Pour nous, être deuxième et troisième, je pense que c’est incroyable.

“La voiture s’est bien comportée ce week-end. J’ai eu quelques problèmes avec le moteur en Q3, je ne sais pas trop ce que c’était, mais j’ai vraiment l’impression qu’il restait pas mal de temps sur la table.”

“Néanmoins, pour nous, être là et être aussi proches est incroyable. Tout le monde à l’usine devrait être vraiment, vraiment fier. J’espère juste que nous pourrons courir contre ces gars demain.”

