Charles Leclerc de Ferrari dit qu’il ne célèbre plus la pole malgré sa première place en Q3, tandis que Carlos Sainz dit qu’il s’attend à ce que Max Verstappen soit plus rapide lors du GP du Mexique de dimanche.

Très peu de gens s’attendaient à ce que Ferrari bloque la première ligne du Grand Prix de Mexico, mais Charles Leclerc et Carlos Sainz ont réalisé leur performance au moment le plus important en fin de qualification.

Le duo Ferrari a placé ses pneus dans la plage de fonctionnement optimale alors que Max Verstappen a admis que sa voiture Red Bull lui avait échappé alors qu’il poussait un peu trop fort.

Mais étant donné que Red Bull n’a été battu qu’un dimanche toute la saison, le champion du monde Verstappen reste inévitablement favori pour la course de 71 tours – ce qui commence à 20h en direct sur Sky Sports F1 – quand il aura pour objectif de battre son propre record de 15 victoires en une seule campagne

Une grande partie des espoirs de Ferrari reposera probablement sur les premières secondes de la course et sur la longue course jusqu’au premier virage de l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

En 2019, Leclerc est parti de la pole aux côtés de Sebastian Vettel, alors coéquipier chez Ferrari, et ils ont gardé le peloton à distance après la charge de 811 m vers le droitier d’ouverture. Mais cela peut devenir très fougueux là-bas, comme l’ont montré Lewis Hamilton et Verstappen lors de cette même course lorsqu’ils ont pris contact juste derrière les leaders.

En 2021, Verstappen a fait un geste étonnant tardivement sur les freins pour dépasser la Mercedes de Hamilton et Valtteri Bottas, alors ne soyez pas surpris si nous voyons un moment de trois largeurs avant le premier virage.

“C’est une course très difficile. Tout peut arriver, notamment avec le refroidissement. Quelle que soit la voiture qui est derrière, elle peut faire un peu plus de gestion, donc cela peut jouer en notre faveur mais pour cela nous avons besoin d’un bon départ”, a déclaré Leclerc.

“Partir premier ici est toujours difficile de conserver cette position dans le premier virage, mais nous avons fait de très bons départs ici, donc je suis convaincu que nous pouvons conserver cette place.

“Cette année, Max a été extrêmement fort en termes de rythme de course, donc pour le moment, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour les faire correspondre à notre rythme de course.

“C’est une piste très spéciale pour la stratégie, surtout à haute altitude, la gestion des pneus sera une chose énorme. Nous devrons être au top de cela. Pour la stratégie, nous nous adapterons au fur et à mesure pour essayer de conserver cette première place. “

Comment Ferrari pourrait-elle jouer le départ pour garder Verstappen derrière ?

Si tout se passe comme prévu pour Ferrari, Leclerc devrait immédiatement passer du côté droit de la pole pour remorquer son coéquipier Sainz jusqu’au premier virage et laisser Verstappen sans sillage, laissant potentiellement le Néerlandais vulnérable à Daniel Ricciardo – qui a qualifié un superbe quatrième pour AlphaTauri – ou les Mercedes de Hamilton, sixième, et George Russell, huitième.

Ensuite, Sainz devrait se placer à l’extérieur de Leclerc dans la zone de freinage et ne pas affronter trop fort son coéquipier afin que les deux Ferrari puissent conserver leur doublé.

Interrogé par Sky Sports F1 Si les coéquipiers peuvent travailler ensemble au début, Sainz a déclaré : “Si nous le pouvons bien sûr. Mais il est impossible de prédire si nous y parviendrons. Quelques mètres de mieux que Max ou Charles et du coup nous ne pouvons plus jouer avec des sillages plus.

“Je vais juste essayer de faire le meilleur départ possible parce que je pars du mauvais côté donc mon départ sera plus faible que celui de Max et Charles, nous pourrons alors voir où nous en sommes.”

Ferrari sera-t-elle capable de gérer ses pneus ?

Sur le papier, la stratégie ne devrait pas être trop difficile pour le Grand Prix de Mexico car il s’agit d’une piste à faible dégradation, donc un arrêt unique devrait être la voie à suivre.

La seule grande menace à laquelle Ferrari sera confrontée en cas de doublé est celle d’un contre-dépouille ou d’un dépassement. Il est probable que Verstappen devra dépasser l’un, ou les deux, de Leclerc et Sainz sur la piste – peut-être de la même manière que Monza en septembre lorsqu’il a vaincu les deux pour gagner.

C’est dans la gestion des pneus que Ferrari pourrait être vulnérable par rapport à l’usure généralement exceptionnelle de Red Bull cette année. Garder les pneus dans la bonne fenêtre sera tout aussi important que l’usure étant donné l’altitude de l’Autodromo Hermanos Rodriguez, qui se trouve à 2,2 km au-dessus du niveau de la mer.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Frédéric Vasseur, a suggéré que d’autres facteurs pourraient entrer en jeu en raison de la nature de la piste.

“Sur les longs relais, nous nous sommes principalement concentrés sur le refroidissement (vendredi), comme Mercedes, McLaren et Red Bull. Tout le monde sera davantage concentré sur les freins et le moteur”, a déclaré Vasseur.

Quant à Sainz, il devra peut-être jouer le mitrailleur arrière derrière Leclerc afin de garder Verstappen derrière et il n’est pas trop optimiste quant à ses chances.

“Ce sera très difficile en raison de leur rythme de course. Normalement, d’une manière ou d’une autre, ou simplement en compensant leur rythme avec un avantage pneumatique, ils peuvent finir devant”, a admis l’Espagnol.

“Compte tenu de leur rythme de course, à un moment ou à un autre, il aura une chance de nous dépasser et ce sera à nous de gérer la stratégie et la situation pour le maintenir derrière.”

Quant à Verstappen, il n’avait pas grand-chose à dire après les qualifications et semblait tranquillement confiant quant à ses chances de gagner tant qu’il pouvait passer indemne les premiers virages.

“J’ai toujours appris qu’on ne peut jamais répéter le même départ”, a déclaré Verstappen en réponse à une question de savoir s’il pouvait répéter cette escapade en battant Mercedes depuis la même position sur la grille il y a deux ans.

“Bien sûr, vous pouvez le regarder. Cela dépend de la qualité de votre départ, de la ligne d’arrivée dans le premier virage, des conditions de la piste.

“C’est plus qu’un instinct et une fois que vous avez pris le départ, vous décidez de ce que vous voulez faire. C’est une course longue. Elle ne se gagne pas et ne dure pas au premier virage.”

Interrogé sur sa confiance dans la victoire, il a répondu : “Bien. Oui. J’ai aussi deux pneus durs. Personne d’autre ne les a autour de moi, donc cela pourrait être un avantage.”

Ferrari a certainement créé une surprise samedi et la victoire pour eux dimanche serait un choc vu le calme de Verstappen.

