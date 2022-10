GP de Mexico: Charles Leclerc “blessé” par sa performance alors que Paul di Resta fait part de ses craintes pour Ferrari

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Charles Leclerc a été blessé par la performance de Ferrari au Grand Prix de Mexico

Charles Leclerc dit avoir été “blessé” par la performance de Ferrari au Grand Prix de Mexico, tandis que Paul Di Resta de Sky Sports F1 admet qu’il craint pour l’équipe après leur abandon en Formule 1 ces derniers mois.

Leclerc a terminé la course à l’Autodromo Hermanos Rodriguez en sixième position, une place derrière son coéquipier Carlos Sainz, et surtout plus d’une minute derrière le vainqueur Max Verstappen.

Alors que Verstappen semblait à l’aise devant et a produit un nouveau record de la saison pour les victoires, la course de dimanche a clôturé un week-end difficile pour Ferrari.

Le F1-75 avait semblé mal à l’aise dans son environnement tout le week-end, les deux pilotes étant incapables d’égaler Mercedes ou Red Bull. Leclerc avait même mis fin prématurément à sa deuxième séance d’essais après avoir percuté les barrières.

“Ce qui fait mal, c’est que je sens que nous avons tout maximisé (le jour de la course) et même si nous l’avons fait, nous sommes à une minute de Max, une énorme différence”, a déclaré Leclerc après la course dimanche.

“Nous devons examiner cela et améliorer nos mauvaises journées, principalement parce que chaque fois que nous avons une mauvaise journée le dimanche, cela semble être une très mauvaise journée.”

Sainz a indiqué que l’équipe était au courant des «compromis» qu’elle devrait endurer avant le week-end, la course se déroulant dans des conditions différentes de celles de la majorité du calendrier.

“Avec l’altitude, nous savions que nous allions perdre pas mal de performances”, a-t-il déclaré.

“Plus que ce à quoi nous nous attendions et nous étions juste en retard Mais je n’ai pas fait de course depuis un mois, donc pour m’y remettre et avoir une course complète, gérer le rythme, terminer la course et apprendre de la voiture, Je prends ça comme un point positif.”

Ce n’était pas le premier week-end difficile de Ferrari, avec la Scuderia – qui semblait avoir la voiture la plus rapide sur la grille plus tôt cette année – maintenant sans victoire depuis le GP d’Autriche de début juillet.

“Je crains pour Ferrari parce que depuis juillet, ils n’ont pas vraiment eu la chance de gagner une course. Ils sont hors de jeu et Mercedes les a rattrapés”, a déclaré Di Resta.

“Mercedes les a dépassés un dimanche. Un samedi, je pense qu’ils peuvent encore s’en sortir, mais je crains où va la voie de développement de Ferrari à moins qu’ils ne se soient éteints si tôt quand ils ont réalisé que (le championnat) était terminé. de portée.

“Ce concept est sorti de la boîte de manière absolument superbe. C’est parti et ce n’est pas tout à fait là.”

Chaque équipe fera un compte rendu des événements à Mexico sous peu, avant de se concentrer sur l’avant-dernière course de la saison au Brésil, qui comprend une course de sprint.