GP de Mexico: Carlos Sainz et George Russell partagent les honneurs des essais alors que la F1 entre en piste après la saga Red Bull

Charles Leclerc a écrasé sa Ferrari lors de la deuxième séance d’essais, mettant fin prématurément à sa séance.

Carlos Sainz et George Russell ont partagé les honneurs des essais au GP de Mexico vendredi tandis que Charles Leclerc a eu un gros accident dans sa Ferrari alors que la F1 revenait à la compétitivité sur piste après la fin de la saga hors piste de Red Bull.

Quelques heures après que Red Bull ait été puni pour avoir enfreint le plafond des coûts de la F1 lors de la saison 2021 victorieuse du titre de Max Verstappen – condamné à une amende de 7 millions de dollars et à une réduction du développement de la voiture – c’est Ferrari qui a accéléré devant les nouveaux champions du monde couronnés dans la première pratique.

Sainz a ouvert la voie avec un 1:20.707, 0.046s devant Leclerc à l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, était d'humeur combative, affirmant que leurs rivaux leur devaient des excuses pour les réclamations faites contre eux concernant la réglementation sur le plafonnement des coûts.

Mais il n’y avait presque rien pour diviser les six premiers, qui comprenaient Lewis Hamilton et Fernando Alonso.

Sergio Perez et Verstappen ont réalisé des temps identiques pour Red Bull, à 0,120 s de Sainz, tandis que Hamilton n’était qu’à deux centièmes plus loin dans une voiture Mercedes qui devrait concourir pour une première victoire de la saison au Mexique.

Verstappen, qui visait une 14e victoire record en 2022 ce week-end, a fait un tête-à-queue dans le secteur médian lors d’une séance plus débraillée que d’habitude, se plaignant de “pas d’adhérence dans sa Red Bull”.

Max Verstappen a fait perdre le contrôle de sa Red Bull lors de la P1 au Grand Prix de Mexico

Alonso, quant à lui, était également à moins de deux dixièmes de la référence Ferrari dans l’Alpine.

La deuxième séance d’entraînement, comme le week-end dernier au GP des États-Unis, a été une séance allongée en raison des tests de pneus Pirelli pour 2023.

Russell était l’un des pilotes qui a pu faire des tours avec les pneus de cette année – parce qu’il n’a pas participé aux premiers essais en raison de la prise de sa place par Nyck de Vries – et a dominé les feuilles de temps avec un 1: 19.970.

Yuki Tsunoda et Esteban Ocon ont également affiché des temps sur les softs et étaient respectivement à 0,8 et 1,2 seconde.

Martin Brundle était au bord de la piste pour jeter un œil sur le virage 8, qui avait vu Charles Leclerc de Ferrari s'écraser contre les barrières lors de la P2 au Mexique.

L’incident majeur de la séance a été une chute de Leclerc après avoir percuté les barrières dans le secteur central sinueux.

Le pilote Ferrari n’a pas repris la piste par la suite.

Leclerc n’a pas appliqué le seul drapeau rouge de la deuxième séance, Zhou Guanyu s’arrêtant en toute fin de séance pour en provoquer une autre et une arrivée anticipée.

Les essais d'ouverture au Mexique ont pris fin prématurément après que le pilote de réserve AlphaTauri, Liam Lawson, a vu ses freins prendre feu.

P1 a également eu ses arrêts.

La séance – cruciale en raison des essais de pneus P2 – a également vu deux drapeaux rouges, deux des recrues participantes voyant leur action en piste écourtée.

Tout d’abord, Pietro Fittipaldi, remplaçant Haas, a eu une panne de moteur, avant que le remplaçant d’AlphaTauri, Liam Lawson, ait un problème de fiabilité similaire plus tard.

Ailleurs, Logan Sargeant, De Vries et Jack Doohan ont respectivement terminé 17e, 18e et 19e pour Williams, Mercedes et Alpine. Sargeant et De Vries seront sur la grille F1 à plein temps la saison prochaine.

La voiture de Zhou Guanyu a dû être ramenée aux stands avant que son coéquipier de Haas, Pietro Fittipaldi, ne brandisse le drapeau rouge après avoir subi une panne de moteur.

Brundle : la punition de Red Bull est “à peu près juste”

Martin Brundle de Sky Sports F1

“Je pense que c’est à peu près correct, peut-être un peu léger. Je pense qu’il y a des circonstances atténuantes comme Christian (Horner) l’a souligné.

“Il n’y a pas de gagnants là-dedans, c’est désordonné. C’est la première année de ces règlements et vous vous attendez à ce que s’ils dépassaient la limite l’année prochaine, ils devraient être doublés très, très fort.

Feuille de temps de la pratique 1 du GP de Mexico Chauffeur Équipe Temps 1) Carlos Sainz Ferrari 1:20.707 2) Charles Leclerc Ferrari +0,046 3) Sergio Pérez Redbull +0,120 4) Max Verstappen Redbull +0,120 5) Lewis Hamilton Mercedes +0,142 6) Fernando Alonso Alpin +0,192 7) Valtteri Bottas Alfa Romeo +0,376 8) Lando Norris McLaren +0,413 9) Pierre Gasly AlphaTauri +0,603 10) Sébastien Vettel Aston Martin +0,818 11) Daniel Ricardo McLaren +1.055 12) Zhou Guanyu Alfa Romeo +1.113 13) Lancer la promenade Aston Martin +1,158 14) Mick Schumacher Haas +1.245 15) Nicolas Latifi Williams +2.205 16) Liam Lawson AlphaTauri +3,154 17) Logan Sargeant Williams +3.539 18) Nyck De Vries Mercedes +3.875 19) Jack Doohan Alpin +3,908 20) Pietro Fittipaldi Haas +6.059

“Bien sûr, toute autre personne qui enfreint cette règle devra être traitée aussi durement que celle-ci l’a été.

“Ça va leur faire mal mais ils commencent avec une très bonne voiture, c’est du CFD aussi, la soufflerie informatisée numérique aussi.

“Ils devront simplement s’assurer que lorsqu’ils iront en soufflerie, ils réussiront et tireront le meilleur parti de chaque course. De toute évidence, cela leur nuira à se développer l’année prochaine et il le devrait.”