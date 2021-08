GP de Hongrie : Valtteri Bottas et Lance Stroll écopent de pénalités sur la grille belge pour les chutes au premier tour

Valtteri Bottas et Lance Stroll ont tous deux écopé de cinq places de pénalité sur la grille pour la prochaine course de F1 en Belgique après avoir causé des collisions au départ du GP de Hongrie chaotique de dimanche.

Dans des conditions humides au premier tour à Budapest, Bottas et Stroll ont tous deux bousculé des voitures rivales après avoir mal évalué le point de freinage dans le virage 1.

Bottas, après un mauvais départ depuis la deuxième place, s’est heurté à l’arrière de la McLaren de Lando Norris, avec cette erreur puis a éliminé les Red Bulls de Sergio Perez et Max Verstappen. Seul Verstappen de ce quatuor a réussi à continuer dans la course.

Stroll, quant à lui, a lourdement percuté Charles Leclerc de Ferrari à l’intérieur, mettant fin à leurs deux après-midi.

Bottas et Stroll ont été jugés « entièrement responsables » de la collision par les commissaires sportifs, qui – tout en prenant les conditions de piste « en considération » – ont infligé au duo des pénalités de cinq places sur la grille pour le GP de Belgique le 29 août, la prochaine F1 course après la prochaine pause estivale.

Les conducteurs ont également reçu deux points de pénalité sur leur permis, portant le total de Bottas à quatre au cours des 12 derniers mois et celui de Stroll à six.

1:00 Regardez le premier tour du GP de Hongrie alors que plusieurs voitures sont entrées en collision, entraînant un drapeau rouge Regardez le premier tour du GP de Hongrie alors que plusieurs voitures sont entrées en collision, entraînant un drapeau rouge

Norris, Perez et Verstappen ont tous critiqué Bottas après la course, tandis que Nico Rosberg de Sky F1 a admis: « Compte tenu du nombre de pilotes qu’il a éliminés, même plus de cinq places sur la grille auraient également été une pénalité acceptable. »

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, s’est excusé auprès de Red Bull pour l’accident – la deuxième collision Mercedes-Red Bull en deux courses – tandis que Valtteri Bottas a également exprimé ses excuses aux autres pilotes impliqués.

« J’avais l’impression qu’ils se sont cassés assez tôt, mais j’étais le seul derrière et le responsable d’avoir frappé Lando, et cela signifiait qu’il faisait sortir les gens devant lui », a déclaré Bottas. « Ce n’est pas génial pour moi et pas génial pour les autres. »

Plus à venir…