GP de Hongrie : quand regarder la course, les qualifications et les entraînements en direct uniquement sur Sky Sports F1

Eh bien, suivez cela, la Hongrie.

Après le drame et la controverse de Silverstone alors que les rivaux du titre de F1 se sont affrontés avec un effet acrimonieux et dramatique, le sport se retrouve au Hungaroring à la périphérie de Budapest pour le dernier week-end de course avant les vacances d’été.

La F1 revient à son format de week-end habituel après le premier essai de sprint au GP de Grande-Bretagne, l’action sur piste commençant comme d’habitude vendredi matin.

La couverture en direct de Sky F1 commence avec le F1 Show de jeudi soir à 17 heures, avec toutes les dernières nouvelles du sport et sur la demande de Red Bull de revoir la pénalité de Lewis Hamilton à Silverstone. L’émission est également disponible en streaming gratuitement sur la chaîne YouTube de Sky Sports F1 (Royaume-Uni et Irlande).

Les qualifications sont à 14h le samedi avec accumulation à partir de 13h

Le GP de Hongrie est à 14h le dimanche avec un montage à partir de 12h30

La victoire de Hamilton à Silverstone a réduit l’avance de Max Verstappen au titre à seulement huit points, Mercedes étant de retour à quatre de Red Bull dans la poursuite des constructeurs. Lando Norris de McLaren, quant à lui, tentera de conserver la troisième place du classement devant Valtteri Bottas et Sergio Perez après un début de saison houleux.

Calendrier du GP de Hongrie sur Sky Sports F1

jeudi

17h : The F1 Show Live (également diffusé sur Sky Sports F1 YouTube)

18h : Conférence de presse des pilotes

Vendredi

9h05 : Entraînement de Formule 3 en direct

10h : GP de Hongrie Practice One Live (la session commence à 10h30)

12h45 : Qualifications Formule 3 en direct

13h45 : GP de Hongrie Practice Two Live (début de la session à 14h)

samedi

9h25 : Formule 3 Sprint Race 1 en direct

10h45 : GP de Hongrie Practice Three Live (la session commence à 11h)

13h : préparation des qualifications du GP de Hongrie en direct

14h : Qualifications GP de Hongrie Vivre

16h45 : Formule 3 Sprint Race 2 en direct

18h : Carnet de qualification de Ted

dimanche

9h35 : Course de Formule 3 en direct

12h30 : GP de Hongrie : Grand Prix dimanche en direct

14h : LE GRAND PRIX DE HONGRIE 2021 EN DIRECT

16h : GP de Hongrie : Drapeau à damier Live

17h : Cahier de notes de Ted en direct

18h : Temps forts du GP de Hongrie