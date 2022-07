GP de Hongrie : Nicholas Latifi le plus rapide pour Williams lors des essais humides 3 avant les qualifications

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nicholas Latifi a profité de l’amélioration des conditions en Hongrie pour signer le meilleur temps des essais 3 !

Nicholas Latifi a profité de l’amélioration des conditions en Hongrie pour signer le meilleur temps des essais 3 !

Nicholas Latifi a créé une surprise majeure lorsque le pilote Williams a profité d’une piste asséchante pour battre Charles Leclerc au meilleur temps des derniers essais du Grand Prix de Hongrie.

Leclerc de Ferrari était en tête de la feuille de temps pendant une grande partie de la séance, mais lors d’une finale frénétique de quatre minutes qui a suivi un drapeau rouge déclenché par Sebastian Vettel s’écrasant contre la barrière, Latifi a pu faire fonctionner extrêmement bien ses pneus intermédiaires.

C’est la première fois que Latifi, qui est le seul pilote à n’avoir pas encore marqué un point au Championnat du monde cette saison, a dominé une séance d’essais F1, avec son 1: 41.480 battant Leclerc de 0,6 s.

Alexander Albon a souligné la capacité de Williams sur le mouillé, terminant troisième, tandis que le leader du championnat du monde Max Verstappen a terminé quatrième malgré le choix de faire beaucoup moins de course que la majorité des pilotes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sebastian Vettel trouve la barrière au virage 10 et sort le drapeau rouge lors des essais 3. Sebastian Vettel trouve la barrière au virage 10 et sort le drapeau rouge lors des essais 3.

Leclerc, qui a survécu à sa propre frayeur alors qu’il filait au virage 3, a semblé conserver l’avantage qu’il avait sur Red Bull dans des conditions sèches vendredi, mais une prévision incertaine pour le reste de samedi met en place une séance de qualification potentiellement passionnante.

Bien que George Russell se soit hissé au cinquième rang dans les dernières étapes, Mercedes a eu du mal à générer de la température des pneus dans des conditions humides et plus fraîches, avec Lewis Hamilton en 11e après avoir répété sa frustration face aux performances de son équipe.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.