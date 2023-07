GP de Hongrie : Mercedes s’attend à un impact plus important du nouvel aileron avant, déclare le directeur technique James Allison

Mercedes a apporté un nouvel aileron avant au Grand Prix de Grande-Bretagne

Le directeur technique de Mercedes, James Allison, s’attend à ce que l’aileron avant récemment amélioré de l’équipe ait un impact significatif au Grand Prix de Hongrie, après que la nouvelle pièce ait montré des « signes prometteurs » à Silverstone.

Dans une refonte en cours de la conception initiale de leur W14 gênante, le dernier ajout à la voiture était un aileron avant pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Il est apparu initialement que la nouvelle partie n’avait pas réussi à offrir le genre de gains de performances espérés, alors que McLaren a dépassé le milieu de terrain pour devenir les challengers les plus proches de Red Bull et du leader du championnat du monde en fuite Max Verstappen.

Cependant, Allison a maintenant expliqué que le nouvel aileron avant vise à améliorer les performances dans les virages lents, dont il y en a peu à Silverstone et beaucoup au Hungaroring, où se présentera la prochaine opportunité de Lewis Hamilton et George Russell de piloter la W14.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du GP de Grande-Bretagne à Silverstone, alors que Max Verstappen cherchait à remporter une sixième victoire consécutive Faits saillants du GP de Grande-Bretagne à Silverstone, alors que Max Verstappen cherchait à remporter une sixième victoire consécutive

Lorsqu’on lui a demandé dans le débriefing d’après-course de Mercedes si l’aileron avant avait fonctionné, Allison a déclaré : « Il est un peu trop tôt pour le dire. Le nouvel aileron avant est bien sûr conçu pour nous faire aller plus vite. C’est pourquoi nous faisons tout ce que nous pouvons. »

« Les caractéristiques spécifiques de ce nouvel aileron avant qui nous passionnent, c’est qu’il devrait améliorer l’équilibre et les performances de la voiture à travers la plage de virages plus lente.

« Maintenant, Silverstone est célèbre pour beaucoup de choses, mais beaucoup, beaucoup de virages lents n’en font pas partie. Ce que nous avons pris comme réconfort de Silverstone, c’est que dans les parties les plus lentes de la piste, nous semblions assez compétitifs.

Le directeur technique de Mercedes, James Allison, est optimiste quant à l’impact de la dernière mise à niveau de l’équipe

« C’est une coche dans la case pour ce nouvel aileron avant. Mais je suppose que ce ne sera que lorsque nous arriverons en Hongrie, qui est une piste composée presque entièrement de trucs plus lents, que nous apprendrons à coup sûr.

« Les premiers signes sont prometteurs, le nouvel aileron avant semblait faire ce que nous attendions et j’espère qu’il nous apportera plus sur les pistes qui ont une plus large gamme de virages lents. »

Les mises à niveau de McLaren pourraient être « utiles » pour Mercedes

Comme Mercedes, McLaren a apporté des changements majeurs à la voiture avec laquelle ils ont commencé la saison et semble avoir fait un grand pas en avant suite aux améliorations apportées aux deux courses précédentes en Autriche et en Grande-Bretagne.

Lando Norris a terminé quatrième en Autriche, mais c’est sa performance et celle de son coéquipier Oscar Piastri à Silverstone qui a vraiment attiré l’attention, car le duo s’est qualifié respectivement deuxième et troisième derrière Verstappen avant de soutenir cet affichage avec un rythme de course impressionnant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Revivez le combat époustouflant de Lewis Hamilton pour la deuxième place à Silverstone avec son compatriote britannique Lando Norris Revivez le combat époustouflant de Lewis Hamilton pour la deuxième place à Silverstone avec son compatriote britannique Lando Norris

Hamilton, qui n’a pas pu dépasser Norris dans les dernières étapes de la course malgré des pneus plus souples théoriquement plus performants, a décrit la McLaren comme « une fusée », et Allison a admis que l’équipe technique de Mercedes en avait pris note.

« Nous gardons un œil sur toutes les équipes au fur et à mesure qu’elles progressent », a-t-il déclaré. « Nous prenons beaucoup de photos et nous essayons de comprendre ce qui change d’une course à l’autre. Nous remarquons quand quelque chose de nouveau ou d’inhabituel se présente.

« La chose intéressante et inhabituelle à propos de la mise à niveau de McLaren est que son effet sur le temps au tour est assez fort. Il est inhabituel d’avoir une étape de cette taille de compétitivité relative au milieu d’une saison et de les chapeauter.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Revivez certains des moments les plus dramatiques au fil des années au Grand Prix de Hongrie Revivez certains des moments les plus dramatiques au fil des années au Grand Prix de Hongrie

« Ils ont fait du bon travail là-bas, mais cela le rend également intéressant pour nous car nous avons les plans avant et après et nous savons que l’effet du temps au tour a été important.

« Donc, cela vaut la peine que nous accordions plus d’attention que nous ne le ferions normalement à la mise à niveau d’une autre équipe concurrente, car dans ce cas, nous savons que tout changement a fait une différence significative sur leur temps au tour.

« C’est très utile pour nous de savoir ce que c’était et de voir si cela peut jouer dans nos propres réflexions sur le développement de notre propre voiture. »

D’autres mises à niveau W14 peuvent aider la voiture de l’année prochaine

Alors que le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré après la course à Silverstone que l’équipe n’avait « pas d’autre choix » que de « très bientôt » se concentrer sur la voiture de l’année prochaine, Allison pense qu’il reste encore un travail important à faire sur la W14.

« Nous ne sommes qu’à peu près à la moitié de la saison et il y a encore beaucoup de développement à venir dans ces voitures », a déclaré Allison. « Toutes les équipes tourneront bien sûr leur attention vers l’année prochaine et cela nous découragera tous un peu en termes de rythme auquel nous pouvons améliorer nos voitures.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton et George Russell ont été extrêmement impressionnés par la paire McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, après le GP de Grande-Bretagne à Silverstone Lewis Hamilton et George Russell ont été extrêmement impressionnés par la paire McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, après le GP de Grande-Bretagne à Silverstone

« Il y a absolument des améliorations que nous aimerions apporter à notre voiture actuelle et nous savons qu’elles se poursuivront également l’année prochaine. Donc, ce n’est pas comme jeter de l’argent après le mal. Le sentiment est que vous investissez dans les deux saisons avec ces mises à niveau.

« Pour nous, oui, vous verrez les mises à niveau arriver un peu plus longtemps. Je suppose que pour les autres aussi. Ce que vous obtiendrez dans cette prochaine séquence de courses, c’est un peu de yoyo pour une position dans un groupe très serré comme mises à niveau faites la différence pour une équipe pendant un certain temps, jusqu’à ce que quelqu’un d’autre sorte de la séquence avec une autre mise à niveau une course ou deux plus tard pour égaliser les choses.

« Où tout va s’installer pour le dernier quart d’un tiers de saison, nous verrons. J’espère que nous aurons le nez devant et que nous pourrons avoir une solide seconde moitié de saison. »

Regardez le retour de Daniel Ricciardo sur la grille de Formule 1 lors du Grand Prix de Hongrie du 21 au 23 juillet, avec chaque session en direct sur Sky Sports F1.