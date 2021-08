1:50



Regardez le redémarrage du Grand Prix de Hongrie alors que toutes les voitures mais Lewis Hamilton se sont arrêtées pour changer leurs pneus

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, insiste sur le fait que son équipe « a absolument fait ce qu’il fallait » en choisissant de ne pas opposer Lewis Hamilton après le drapeau rouge du GP de Hongrie, malgré les conséquences coûteuses de son étrange départ en solo.

Après le carnage mouillé du premier tour et le drapeau rouge qui a suivi, Hamilton était, incroyablement, le seul pilote sur la grille pour le redémarrage de la course après que les 14 pilotes derrière lui ont plongé dans les stands pour installer des pneus slicks sur une piste à séchage rapide, tandis que les sept -temps champion du monde est resté sur les intermédiaires.

Hamilton s’est arrêté à la fin de son premier tour pour changer de pneus, mais le retard l’a laissé tomber tout au fond du peloton et avec une grande mission de retour en main.

A son crédit, il a tout de même réussi à remonter à la troisième place au drapeau à damier, prenant la tête du titre à Max Verstappen.

Hamilton a déclaré après la course qu’il avait informé Mercedes des conditions de piste sèche avant le redémarrage de la course et qu’il était surpris par leur décision – mais Wolff a apporté tout son soutien à l’appel stratégique de son équipe.

« Pour être honnête, je pense que nous avons fait ce qu’il fallait », a déclaré Wolff à Sky Sports F1. « Il n’y a personne dans l’équipe qui aurait fait autrement. »

Il a ensuite expliqué : « En tant que voiture de tête, il est toujours difficile de prendre une décision et si vous êtes le seul à piquer, vous sortez dernier, et il y a la difficulté de sortir du stand parce que tout le monde est aux stands.

« Avec le soleil [the track] séché si rapidement qu’en un tour, il était en fait sec. Ces choses peuvent arriver, et je suis absolument derrière la décision de rester en dehors et c’est pourquoi je vais bien.

« Je pense que nous aurions pu jouer en tant que voiture de premier plan et arriver avec un résultat désastreux, et si cela se produisait, les gens auraient dit que nous avions fait une erreur. C’était donc la bonne décision.

« À quoi ça ressemblait, nous étions un peu seuls sur la grille et évidemment cela a joué contre nous. »

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas ayant éliminé les principaux rivaux de Hamilton Verstappen et Perez dans le premier tour, Wolff a concédé: « En fin de compte, c’est avec le karma … peut-être que nous n’aurions pas dû prendre tous les points aujourd’hui. »

Hamilton n’a pas compris la décision, mais satisfait de l’équipe

S’exprimant dans le parc fermé après la course, Hamilton a admis qu’il pensait que Mercedes « avait d’autres informations » lorsqu’on lui a dit qu’il resterait sur la bonne voie, laissant entendre que l’équipe pensait que davantage de pluie pourrait être en route.

Par la suite, il a dit qu’il n’avait pas compris la décision et que c’était une « erreur ».

« Je sais que nous pouvons opposer… », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Évidemment, nous avons tous commencé dans les inters, puis pendant le tour de formation, je donnais des informations à l’équipe, et c’était sec dans tous les virages.

« Je n’arrêtais pas de leur dire que c’était sec, sec, sec et ils disaient de rester dehors, donc je ne comprends pas vraiment.

« Certainement une erreur de notre part, mais nous gagnons et perdons en équipe et nous portons le fardeau de l’erreur ensemble et nous continuons à nous battre. »

Mais Hamilton a également fait l’éloge des décisions ultérieures de Mercedes, qui comprenaient un dégagement vital pour le faire devancer Verstappen.

« Cette équipe a fait un travail incroyable avec la stratégie, avec les arrêts aux stands, et je devais juste le faire fonctionner là-bas », a-t-il déclaré.