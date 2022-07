GP de Hongrie : Max Verstappen prend d’assaut la 10e place pour s’imposer devant Mercedes, Charles Leclerc seulement sixième

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen dépasse à nouveau Charles Leclerc qui continue de lutter avec les pneus durs

Max Verstappen dépasse à nouveau Charles Leclerc qui continue de lutter avec les pneus durs

Max Verstappen a réalisé un retour époustouflant à partir de la 10e place sur la grille pour remporter le Grand Prix de Hongrie et étendre son avance au titre sur Charles Leclerc, après un autre misérable dimanche pour le pilote Ferrari.

Dans une course captivante où trois équipes étaient en lice pour la victoire, Verstappen a riposté après ses qualifications entravées par la fiabilité avec un rythme effréné et une stratégie Red Bull intelligente, puis a dépassé Leclerc deux fois – avant et après une vrille nerveuse dans des conditions glissantes – pour essentiellement sceller sa victoire à 25 tours de la fin.

Pour aggraver les choses pour Leclerc, victime d’appels d’arrêt au stand plus douteux de Ferrari, il finirait par terminer un maigre sixième, ce qui signifie que Verstappen a une puissante avance de 80 points au titre avant la pause estivale de la F1.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen franchit la ligne pour assurer une brillante victoire depuis la 10e place sur la grille avec Lewis Hamilton terminant deuxième ! Max Verstappen franchit la ligne pour assurer une brillante victoire depuis la 10e place sur la grille avec Lewis Hamilton terminant deuxième !

Il y a eu une répétition surprise du podium en France alors que Lewis Hamilton, qui a également connu une belle remontée depuis la septième place, a terminé deuxième devant le poleman George Russell, Mercedes célébrant un autre double podium en l’absence évitable de Ferrari.

Leclerc était parti troisième et après avoir dépassé son coéquipier Carlos Sainz, il a mis fin à la résistance louable de Russell pour la tête au 31e tour. À ce stade, il semblait prêt à rebondir après son accident au Paul Ricard pour remporter une victoire stimulante pour le championnat.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell dépasse Charles Leclerc et est en P2 alors que les choses vont de mal en pis pour Ferrari. George Russell dépasse Charles Leclerc et est en P2 alors que les choses vont de mal en pis pour Ferrari.

Mais en essayant de répondre au rythme de Verstappen, Ferrari a arrêté Leclerc sur le pneu dur et l’a laissé comme un canard assis au Red Bull et même à leurs autres rivaux.

Leclerc a qualifié la stratégie de “désastre” et s’est de nouveau opposé pour terminer derrière Sergio Perez, qui était le seul pilote Red Bull, Mercedes ou Ferrari à ne pas détenir la tête à un moment donné.

Sainz a terminé quatrième car, comme Russell, il a été dépassé par Hamilton dans les phases finales alors que le septuple champion du monde volait avec des pneus tendres.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell ne peut pas retenir Lewis Hamilton très longtemps, qui est maintenant en P2 au GP de Hongrie. George Russell ne peut pas retenir Lewis Hamilton très longtemps, qui est maintenant en P2 au GP de Hongrie.

Lando Norris n’a pas pu conserver sa position de départ de quatrième mais a bien réussi à retenir les Alpines pour la septième place, avec son coéquipier McLaren Daniel Ricciardo un décevant 15e et écopant d’une pénalité pour un affrontement avec Lance Stroll.

Résultat de la course du GP de Hongrie : Top 10

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Lewis Hamilton, Mercedes

3) George Russel, Mercedes

4) Carlos Sainz, Ferrari

5) Sergio Pérez, Red Bull

6) Charles Leclerc, Ferrari

7) Lando Norris, McLaren

8) Fernando Alonso, alpin

9) Esteban Ocon, Alpin

10) Sébastien Vettel, Aston Martin

Plus à venir.

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.

Quelle est la prochaine étape en F1 2022 ?

Le sport entame maintenant une pause estivale de quatre semaines avant le GP de Belgique le 28 août. La course à l’emblématique Spa-Francorchamps donne le coup d’envoi d’une triple tête européenne avec Zandvoort et Monza.

Chaque course est en direct et exclusive sur Sky Sports F1.