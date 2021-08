1:00



Regardez le premier tour du GP de Hongrie alors que plusieurs voitures sont entrées en collision, entraînant un drapeau rouge

Max Verstappen et Red Bull ont exprimé leur frustration après que le carnage déclenché par Valtteri Bottas au début de la course de dimanche ait détruit leur Grand Prix de Hongrie.

Les voitures de Verstappen et de son coéquipier Sergio Perez ont subi des dommages importants après que Bottas ait mal évalué son freinage dans le premier virage de la course dans des conditions de pluie et de bruine. La Mercedes a d’abord percuté le dos d’un Lando Norris malchanceux, avec l’impact qui a poussé la McLaren du côté de Verstappen.

Perez a ensuite également été touché par Bottas et a immédiatement pris sa retraite.

Bien que Verstappen ait pu continuer après les réparations de sa voiture sous le drapeau rouge qui a suivi, il a abandonné la commande et sa RB16B est restée gravement endommagée. Il a lutté pour le rythme par la suite en route vers un seul point à la 10e place.

Avec Lewis Hamilton terminant troisième, Verstappen a perdu la tête du titre face à son rival Mercedes pour la première fois depuis mai avant la pause estivale du sport.

« Encore une fois emporté par une Mercedes, ce n’est donc pas ce que vous voulez », a déclaré Verstappen, en référence aux événements de Silverstone il y a deux semaines, lorsque Hamilton a été reconnu coupable d’avoir causé une collision qui l’a vu s’écraser lourdement.

« À partir de ce moment-là, il me manquait tout le côté de ma voiture, toute la zone de la barge. Le sol était également endommagé. Il était presque impossible de conduire, pour être honnête.

« J’ai quand même fait de mon mieux et j’ai marqué un point. Donc c’est au moins quelque chose mais bien sûr pas ce que vous voulez. »

Le patron de l’équipe Christian Horner a déclaré à Sky F1: « Valtteri a manifestement pris un mauvais départ, il semble qu’il ait mal évalué son point de freinage pour le premier virage, une sorte d’erreur de karting où vous essayez de prendre trop de recul, et malheureusement le résultat pour nous il éliminé nos deux voitures.

« Énormément de frustration.

« Les dégâts, le coût des dégâts, cela ressemble à un moteur sur la voiture de Sergio. Pour Max, il n’y avait tout simplement pas la capacité… les mécaniciens ont fait des merveilles pour que cette voiture fonctionne même, les températures étaient hors de l’échelle où ils ont eu pour redresser les tuyaux. »

Wolff s’excuse pour le crash de Bottas

Alors que Bottas levait les mains pour avoir causé par inadvertance l’accident et la réaction en chaîne dans ses interviews après la course, son patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré à propos de la frustration de Verstappen : « Je comprends parfaitement les sentiments.

« Tout ce que je peux faire, c’est de nous attaquer. C’était une petite erreur d’être trop sur les freins et d’éliminer Lando et les deux Red Bull. Ce n’est pas comme ça que les choses devraient se passer mais sous la pluie, ça peut être assez délicat.

Wolff a ajouté : « C’est une petite erreur qui a causé un si gros accident qui leur a coûté beaucoup de points et peut-être deux voitures sur le podium. Désolé pour ça. »

Rejoignant la scène Sky F1 pour son interview d’après-course immédiatement après Wolff, Horner a plaisanté au milieu de la frustration: « Va-t-il payer la facture? »

Il a ensuite ajouté: « Regardez, c’est la course. Toto ne conduisait pas la voiture, son chauffeur conduisait la voiture. »