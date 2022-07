GP de Hongrie: Max Verstappen admet que Ferrari a un avantage de rythme sur Red Bull après les essais de vendredi

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen dit qu’il sera difficile pour Red Bull de battre Ferrari ce week-end.

Max Verstappen de Red Bull pense que Ferrari sera difficile à battre ce week-end au GP de Hongrie après que la Scuderia ait dominé les feuilles de temps lors des deux séances d’essais du vendredi.

Mené par Carlos Sainz en P1, puis battu par les Ferrari et Lando Norris de McLaren en P2 alors que Charles Leclerc était le plus rapide, Verstappen s’est constamment retrouvé à quelques dixièmes du rythme au Hungaroring.

Le champion du monde en titre a construit son avance au championnat des pilotes sur Leclerc à 63 points en remportant sa septième victoire de la saison en France le week-end dernier, mais accepte qu’il puisse être difficile de maintenir cette marge à Budapest.

“C’était un peu délicat comme prévu”, a déclaré Verstappen. “Par ici, en essayant de trouver un peu d’équilibre entre la haute et la basse vitesse, parfois cela fonctionnait un peu mieux, parfois un peu délicat.

“Je pense que Ferrari est un peu en avance sur nous et je pense qu’il sera difficile pour nous de battre cela, mais du jour au lendemain, nous essaierons de réduire l’écart autant que possible et nous verrons ce que la météo nous donnera demain.”

Ant Davidson et David Croft sont au SkyPad pour examiner les principaux points de discussion des séances d'essais d'ouverture du GP de Hongrie.

Verstappen devrait être encore plus handicapé par la mauvaise forme continue de son coéquipier Sergio Perez, le Mexicain semblant incapable de suivre le rythme du trio de tête alors qu’il terminait neuvième en P2.

Ce qui peut être du côté du Néerlandais, cependant, c’est la météo. Après des conditions chaudes et sèches vendredi, de fortes pluies sont prévues sur le Hungaroring pour les essais finaux et les qualifications samedi, avec des conditions plus fraîches également attendues pour la course de dimanche.

Verstappen a ajouté: “Je pense que sur le sec, nous ne pouvons pas concourir et sous la pluie, peut-être que nous le pouvons, qui sait.”

Charles Leclerc dit qu'il espère qu'ils pourront conserver leur avantage sur Red Bull samedi.

Alors que Red Bull pourrait faire une danse de la pluie vendredi soir, les deux pilotes Ferrari étaient tranquillement convaincus d’avoir essayé suffisamment de réglages pour être préparés à toutes les conditions.

“On dirait qu’il va pleuvoir demain, donc nous allons devoir être au top et mettre les pneus dans la bonne fenêtre, ce qui est toujours une chose difficile quand il pleut”, a déclaré Leclerc, qui cherche à rebondir après s’écraser de façon spectaculaire de la tête du GP de France.

“Ce sera notre principale priorité pour demain. Espérons que si nous parvenons à les placer dans la bonne fenêtre, nous aurons toujours cet avantage.”

Carlos Sainz se dit à l'aise avec l'équilibre de sa Ferrari après les essais de vendredi.

Sainz était légèrement plus optimiste, se sentant à l’aise avec la voiture après une solide performance en France, qui l’a vu terminer cinquième après être parti de la dernière ligne de la grille.

L’Espagnol a déclaré: “C’est difficile (de se préparer pour le mouillé) mais aujourd’hui était une bonne journée pour tester quelques choses car les conditions étaient très stables et nous avons définitivement réussi à lever quelques doutes quant à la direction à suivre pour le week-end. .

“Je pense que c’était un vendredi très intéressant, appelons-le une ‘journée test’, et pour demain et dimanche, nous mettrons ensemble tout ce que nous pensons être le plus compétitif.”