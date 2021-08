GP de Hongrie : Lewis Hamilton souffre de vertiges, de fatigue après son retour à la troisième place

1:09



Lewis Hamilton souffrait de vertiges sur le podium mais se sentait mieux après avoir expliqué comment il se bat toujours pour rester en forme et en bonne santé.

Lewis Hamilton a dû être soigné par un médecin de l’équipe Mercedes après le GP de Hongrie car il souffrait de fatigue et de légers vertiges.

Hamilton a connu un après-midi chaotique à Budapest dimanche, passant de l’arrière à la troisième place – impliqué dans d’intenses batailles roue contre roue avec d’autres pilotes tout au long de la course.

Par la suite, il était visiblement épuisé sur le podium, incapable de se joindre aux célébrations de la première victoire d’Esteban Ocon.

Mercedes a confirmé les symptômes de Hamilton après avoir raté une grande partie de ses médias d’après-course et le début de la conférence de presse :

Le septuple champion du monde a ensuite révélé ses galères.

« Je vais bien, oui », a-t-il déclaré après avoir rejoint la conférence de presse. « J’ai eu de vrais vertiges, puis je suis devenu un peu flou sur le podium. »

Hamilton, qui a raté une course en raison de Covid-19 vers la fin de la saison dernière, a ajouté: « Je me suis battu toute l’année pour rester en bonne santé après ce qui s’est passé à la fin de l’année dernière et c’est toujours une bataille. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait avoir longtemps Covid, Hamilton a ensuite expliqué qu’il se sentait physiquement différent cette année – mais que les conditions étouffantes de la Hongrie auraient également pu jouer un rôle.

« Je n’en ai parlé à personne en particulier, mais je pense que cela persiste », a admis Hamilton. « Je me souviens des effets du moment où je l’ai eu et l’entraînement a été différent depuis lors.

« Les niveaux de fatigue que vous obtenez, c'est différent et c'est un vrai défi comme je l'ai dit.

« Les niveaux de fatigue que vous obtenez, c’est différent et c’est un vrai défi comme je l’ai dit.

« Je continue d’essayer de m’entraîner et de me préparer du mieux que je peux. Qui sait ce que c’est aujourd’hui – c’est peut-être l’hydratation, je ne sais pas, mais je n’ai certainement pas eu cette expérience. J’ai eu quelque chose de similaire à Silverstone , mais c’était bien pire. »

Le vainqueur de la course, Ocon, a également révélé qu’il était sensiblement plus fatigué que d’habitude après la course en Hongrie.

« C’était une course vraiment difficile », a déclaré le pilote Alpine. « En général, cette piste avec la chaleur et l’humidité, la combinaison de virages, vous n’avez pas de répit ici, vous devez donc vraiment vous battre contre la voiture jusqu’à la fin.

« Je me sens plat, je me sens complètement mort aussi. »