GP de Hongrie: Lewis Hamilton prédit un “week-end difficile” alors que Mercedes peine à s’entraîner

Lewis Hamilton dit qu’il s’attend à un “week-end difficile” au Grand Prix de Hongrie après que d’autres expériences ratées aient laissé Mercedes loin du rythme lors des essais 2.

Après un premier double podium de la saison au GP de France le week-end dernier, il y avait eu de l’optimisme quant à la possibilité pour les Flèches d’argent de poursuivre sur cette lancée, mais ils n’ont pas réussi à le faire dans la chaleur de Budapest vendredi.

Après avoir terminé septième, à deux places de son coéquipier George Russell lors de la première séance, Hamilton n’a pu se classer que 11e lors des essais 2, cette fois à trois places du jeune Britannique.

Le dernier tour rapide de Hamilton en FP2 a été gêné par le trafic, mais il n’est apparu sur la bonne voie que pour défier l’Alpine de Fernando Alonso en sixième, ce qui signifie qu’il serait resté derrière les deux Ferrari, Max Verstappen de Red Bull et peut-être plus inquiétant le duo McLaren Lando Norris et Daniel Ricciardo. .

“La voiture est un peu difficile”, a déclaré Hamilton. “C’est fou à quel point ça oscille d’une piste à l’autre, mais oui, nous devons juste trouver comment le faire fonctionner.

“Pour le moment, c’est un peu lâche et ça ne fait pas ce que nous voulions faire.”

Alors que le double podium de la semaine dernière sur le circuit Paul Ricard était peut-être un peu flatteur, avec l’abandon de Charles Leclerc et le départ de Carlos Sainz en fond de grille, les performances de Mercedes le jour de la course au Castellet avaient semblé maintenir l’équipe sur une trajectoire ascendante. .

Ils ont été en retard sur Ferrari et Red Bull depuis le début de la campagne, avec seulement un record de fiabilité extrêmement solide leur permettant de décrocher la majorité des podiums qu’ils ont réussis cette saison.

“Rien n’a changé sur la voiture depuis la semaine dernière et je suis le même pilote cette semaine que la semaine dernière”, a ajouté Hamilton. “C’est juste que, pour une raison quelconque, sur cette piste, cela ne fonctionne pas aussi bien. Mais je pense qu’une fois que nous avons bien fait les choses. L’écart est à peu près le même que la semaine dernière – environ une seconde.

“Je n’ai pas pu courir à la fin parce que j’avais des dégâts. J’ai subi des dégâts au sol, donc après cela, c’était assez délicat pour la base à long terme. Ça va être un week-end difficile, c’est sûr , mais nous allons tout donner.”

“Les expériences nous ont fait reculer”

S’adressant à Sky Sports F1 immédiatement après la deuxième séance d’entraînement, le directeur de l’ingénierie au sol de Mercedes, Andrew Shovlin, a admis que, pas pour la première fois cette saison, les expériences sur le W13 avaient échoué.

Il semblait y avoir un certain potentiel dans la Mercedes lors de la première séance de la journée, mais la décision de l’équipe de privilégier les pneus durs rendait difficile la comparaison de leurs performances avec Ferrari et Red Bull, qui se concentraient principalement sur les pneus tendres.

Lorsque Mercedes est sorti sur des softs au milieu de la première séance, Russell est passé deuxième et Hamilton cinquième, tous deux à moins de trois dixièmes du temps de tête à ce moment-là, suggérant qu’ils s’étaient rapprochés de leurs rivaux.

Cependant, ils n’ont pas été en mesure de reproduire ce niveau de compétitivité à partir de ce moment, notamment lors de la deuxième séance, les deux pilotes ayant exprimé à plusieurs reprises leur frustration face à la radio de l’équipe.

“Nous sommes venus en quelque sorte vouloir faire quelques expériences avec la voiture et je pense que celles que nous avons faites dans FP2 nous ont fait reculer”, a déclaré Shovlin.

“Lors de la première séance, nous avions l’air un peu plus forts et la voiture était plus homogène, mais il y a quelques choses que nous sommes à peu près sûrs de pouvoir annuler du jour au lendemain parce que ça n’avait pas l’air génial.

“Certes dans l’après-midi, Lewis avait subi quelques dégâts lors de l’un de ses passages à bas niveau de carburant. Cela a définitivement affecté son niveau élevé de carburant.

“Mais comme je l’ai dit, je pense que certains des changements de configuration sont allés dans le mauvais sens. Mais nous sommes ici pour apprendre et vous ne les obtenez pas toujours pour que la voiture aille plus vite, mais je pense qu’il y en a deux que nous allons faire.” repartir du jour au lendemain.”

“Le temps humide pourrait nous donner plus d’avantages”

La chose la plus encourageante pour Mercedes vendredi soir était que la météo prévoyait des conditions totalement différentes pour le reste du week-end.

Après la chaleur et le soleil de vendredi, des orages sont attendus pour les essais finaux et les qualifications de samedi, tandis que les températures seront nettement plus fraîches pour la course de dimanche.

“D’une certaine manière, ce n’est pas trop grave que nous ayons eu un FP2 difficile, car je pense que nous serons confrontés à des conditions assez différentes en FP3 et en qualifications, et puis la course semble être beaucoup plus cool qu’elle ne l’est aujourd’hui. “, a ajouté Shovlin.

“C’est vraiment une supposition de savoir si vous allez être meilleur ou pire. Montréal, nous étions OK sur le mouillé, Silverstone, nous étions OK. Là où nous étions aujourd’hui, je pense que nous prendrions une séance humide simplement parce que cela nous donne une sorte de d’un plus gros avantage potentiel, mais nous verrons. Nous devrons nous lancer dans le FP3 et voir à quoi nous avons affaire.

Russell a également offert une vision optimiste de la journée difficile de l’équipe.

“(Ce n’était) certainement pas notre vendredi le plus fluide jusqu’à présent, mais un peu étrange parce que nous pensons qu’il va être humide demain pour les qualifications”, a-t-il déclaré.

“Les conditions de dimanche vont être radicalement différentes, donc nous avons essayé pas mal de choses avec la voiture, en l’utilisant comme une séance d’essais car, pour être honnête, vous pouvez essayer de tout optimiser pour aujourd’hui, mais cela ne sert à rien.” pour le reste du week-end. Donc, même si c’était une journée très difficile, je pense que c’était une journée productive.

“Nous étions définitivement un peu plus loin que ce à quoi nous nous attendions probablement, quelques problèmes ici et là.

“Mais je pense que demain sera un jour totalement nouveau et dimanche sera également un jour très différent, donc tout n’est pas encore perdu.”