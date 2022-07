GP de Hongrie: Lewis Hamilton déplore une chance de victoire manquée mais avertit ses rivaux que Mercedes réduit l’écart

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton se sent vraiment enthousiasmé par la seconde moitié de la saison après avoir terminé P2 et avoir le rythme pour rivaliser avec Ferrari.

Lewis Hamilton se sent vraiment enthousiasmé par la seconde moitié de la saison après avoir terminé P2 et avoir le rythme pour rivaliser avec Ferrari.

Lewis Hamilton pense qu’il aurait pu se battre pour la victoire du GP de Hongrie sans ses problèmes de qualification, mais a tout de même fait l’éloge de Mercedes après sa deuxième place au mérite et insiste sur le fait qu’ils réduisent l’écart avec leurs rivaux.

Hamilton n’a commencé que septième dimanche après qu’un problème de DRS a ruiné son dernier tour de qualification, son coéquipier George Russell prenant la pole.

Mais le septuple champion est tout de même revenu pour terminer deuxième derrière Max Verstappen – qui a également connu un brillant retour depuis la 10e place – et il pense qu’il avait le rythme pour gagner pour la première fois cette saison.

“Si nous avions fait notre tour hier, nous aurions été au premier rang, et cela aurait peut-être été un résultat différent”, a déclaré Hamilton à Sky Sports F1.

“Si le DRS était OK, nous aurions été en course pour la victoire.”

Hamilton a pris un bon départ, gagnant deux places dans le premier tour, avant d’attendre son heure puis de déchaîner un rythme furieusement rapide sur les pneus tendres, dépassant Carlos Sainz et Russell tard.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell ne peut pas retenir Lewis Hamilton très longtemps, qui est maintenant en P2 au GP de Hongrie. George Russell ne peut pas retenir Lewis Hamilton très longtemps, qui est maintenant en P2 au GP de Hongrie.

Cela a fait des deuxièmes places consécutives pour Hamilton, alors qu’il a cinq podiums consécutifs – un signe clair des progrès de Mercedes après un début de saison si inhabituellement lent.

“Nous avons trouvé quelque chose et nous avons pu nous rapprocher un peu et rivaliser avec les Ferrari”, a déclaré Hamilton. “Je pense honnêtement que dans une course directe, nous ne serons peut-être pas si loin derrière Max.

“Je suis donc vraiment excité par la seconde moitié de la saison et fier de mon équipe pour ne pas avoir abandonné.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton vole alors qu’il dépasse Carlos Sainz et est maintenant troisième! Lewis Hamilton vole alors qu’il dépasse Carlos Sainz et est maintenant troisième!

Il a ajouté: “Je veux vraiment remercier mon équipe qui a poussé et n’a jamais abandonné cette année difficile jusqu’à présent.

“Être sur le podium, que les deux voitures soient sur le podium deux fois, c’est assez spécial pour nous et vraiment pas de chance pour George aujourd’hui.

“Les autres gars ont encore un peu d’avance mais nous réduisons clairement l’écart et c’est juste une façon incroyable d’entrer dans la pause en sachant que nous avons cette performance.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Toto Wolff a estimé que nous avions “perdu la victoire vendredi” avec la sélection de pneus, mais que la conduite de Lewis Hamilton était “incroyable” en terminant deuxième en Hongrie. Toto Wolff a estimé que nous avions “perdu la victoire vendredi” avec la sélection de pneus, mais que la conduite de Lewis Hamilton était “incroyable” en terminant deuxième en Hongrie.

“J’espère que nous pourrons en apporter plus dans la deuxième partie de la saison et commencer à nous battre avec les gars à l’avant.”

Toto Wolff a salué la conduite d’Hamilton comme “incroyable” car le patron de Mercedes a déclaré “il était un peu dans l’ombre, personne ne regardait vraiment d’où il venait et puis tout à coup, il mettait des temps plus rapides que les leaders.”

“Je pense que Lewis à Budapest, c’est une réussite et je pense que nous avons perdu la course pour lui hier”, a ajouté Wolff.

Russell confiant que Mercedes est sur la bonne voie

Russell est passé de la pole à la troisième dimanche – avec Mercedes réagissant aux arrêts de ses rivaux – mais était toujours satisfait de sa course.

“Je pense que nous avons tout fait correctement pour toutes les bonnes raisons”, a déclaré Russell. “Quand j’étais assis sur la grille et que la pluie arrivait et que j’étais sur le soft et que tout le monde était sur les médiums, je me frottais les mains.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell retient les Ferrari lors du premier tour du GP de Hongrie avec Alex Albon qui sort la voiture de sécurité virtuelle. George Russell retient les Ferrari lors du premier tour du GP de Hongrie avec Alex Albon qui sort la voiture de sécurité virtuelle.

“Malheureusement, après environ quatre tours, nous avions construit une belle petite avance, la pluie s’est arrêtée et ce pneu n’était pas le meilleur.

“Nous avons boxé assez tôt sur les deux relais, réagissant à Max et réagissant à la Ferrari, puis à la fin, malheureusement, cela nous a considérablement compromis lorsque la pluie est revenue et que nous étions sur de très vieux pneus moyens essayant de repousser Lewis sur le pneus souples neufs.

“C’est la course, vous ne pouvez pas tout anticiper. Nous avons tout fait correctement en équipe.

“Néanmoins, pole position, P3 – de quoi être fier.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell pense qu’il y a de quoi être fier après que Mercedes ait obtenu un autre double podium en Hongrie. George Russell pense qu’il y a de quoi être fier après que Mercedes ait obtenu un autre double podium en Hongrie.

Russell, cependant, pense que Verstappen – qui détient une avance de 80 points au titre – et Red Bull “sont en croisière”.

“Mais il ne fait aucun doute que nous progressons”, a-t-il ajouté. “Nous avions presque une minute de retard sur la victoire en début de saison et cela fait 10 secondes lors des deux dernières courses.

“Si nous pouvons continuer sur cette voie, nous serons certainement à la chasse.”