GP de Hongrie : Explication de la dernière gaffe de Ferrari et des rêves de titre de Formule 1 en baisse de Charles Leclerc

D’une certaine manière, le GP de Hongrie a parfaitement résumé les saisons de Charles Leclerc et Max Verstappen et un défi au titre qui a mal tourné pour Ferrari.

Leclerc et Ferrari ont perdu plus de points d’une autre manière tout à fait évitable, tandis que Verstappen et Red Bull étaient toujours prêts à bondir.

Désormais à 80 points de Verstappen dans la course au titre, la Hongrie a porté le dernier coup critique aux ambitions de championnat de Leclerc. Compte tenu de ses performances et de celles de sa voiture cette saison, ce déficit est à peine croyable.

Que s’est-il passé? Qui est à blâmer? Y a-t-il un chemin de retour ? Alors que Ferrari entame sa dernière enquête, il est temps de lancer la nôtre…

Quel a été le dernier “désastre” de Ferrari chez Leclerc ?

Leclerc avait l’air cloué pour une victoire de course remontant le moral et bien nécessaire dimanche, étant passé de la troisième place sur la grille à la tête de la course à mi-parcours après un superbe dépassement sur George Russell. Alors que Verstappen – après avoir pris le départ 10e – était à la charge plus loin, Leclerc a rapidement pris une confortable avance de cinq secondes et Ferrari détenait toutes les cartes.

La course, cependant, a tourné la tête via la stratégie – avec Red Bull effrayant apparemment Ferrari dans une erreur.

Anthony Davidson est au SkyPad pour analyser les problèmes de stratégie de Charles Leclerc qui l'ont conduit à terminer 6e au Grand Prix de Hongrie

Verstappen, ayant utilisé les pneus tendres et moyens jusqu’à présent, s’est arrêté avec 32 tours restants pour plus de moyens, Red Bull essayant apparemment de saper le coéquipier de Russell et Leclerc, Carlos Sainz.

Plutôt que de répondre par un arrêt au stand avec Sainz – dont les pneus étaient plus vieux que ceux de Leclerc – Ferrari a décidé d’opposer le leader de la course. Pour rendre la décision plus bizarre, comme Leclerc n’avait utilisé que des pneus moyens jusqu’à présent et que les tendres n’auraient pas duré jusqu’à la fin de la course, les composés durs mal recommandés ont été installés.

Le rythme de Leclerc a immédiatement prouvé pourquoi les équipes étaient réticentes à utiliser les durs. Leclerc était un canard assis pour Verstappen, qui l’a dépassé deux fois – avant et après un tête-à-queue – pour prendre efficacement la tête.

Si mécontent de ses pneus, Leclerc reviendrait alors aux stands à partir de la deuxième place, ce qui le ramènerait jusqu’à la sixième place, où il finirait.

“La dernière partie de la course a été un désastre pour moi”, a déclaré Leclerc à Sky Sports F1 par la suite. “C’est là que j’ai perdu la course.”

Charles Leclerc pense que la décision de Ferrari de le mettre sur les pneus durs a été un désastre

Comment Ferrari l’a-t-il expliqué ?

Ferrari a largement tenté de détourner l’attention en insistant sur le fait que sa voiture n’était pas assez rapide pour gagner la course malgré tout, mais a été pressée d’expliquer les décisions qui ont conduit son pilote le plus rapide à terminer sixième.

Mattia Binotto a déclaré que même si Ferrari était consciente que d’autres voitures avaient du mal avec les pneus durs, l’équipe avait ses propres calculs selon lesquels après 11 tours, les durs seraient en fait le composé le plus rapide.

Mattia Binotto n'a pas tardé à défendre la stratégie de Ferrari au GP de Hongrie et a semblé mécontent de la voiture

Donc, dans un scénario parfait, Ferrari couvrait l’arrêt de Verstappen, et Leclerc aurait dû être assez rapide pour se défendre du Néerlandais.

Mais en réalité, personne – y compris Leclerc lui-même – n’a été choqué de voir les pneus durs ne pas fonctionner.

“Je pense que c’est parce que la voiture ne fonctionnait pas comme nous l’espérions”, a déclaré Binotto par la suite, essayant à nouveau de se concentrer sur les problèmes de voiture plutôt que sur la stratégie.

Mais il a ajouté qu’il avait une confiance totale en son équipe.

“Ce qui s’est passé, il faudra au moins quelques heures, quelques jours pour l’analyser.”

Combien de points ont-ils perdu Leclerc cette saison ?

Jeter des positions gagnantes a été l’histoire de la saison de Ferrari et il existe un argument très valable pour suggérer qu’ils lui ont coûté plus d’un siècle de points contre Verstappen par manque de fiabilité et de stratégie.

GP d’Espagne : Leclerc était confortablement en tête avant une panne de moteur Ferrari.

Points perdus : -25. Leclerc semblait certain de gagner cette course et s’est retrouvé sans rien.

GP de Monaco : Leclerc menait un doublé Ferrari avant que l’équipe ne réagisse trop tard aux conditions météorologiques changeantes, Sergio Perez le sapant. Leclerc aurait alors un lent arrêt au stand à double pile derrière Sainz et terminerait quatrième.

Points perdus : -13. Sans être déjoué par la stratégie de Red Bull, une victoire en course était absolument là pour Ferrari.

GP d’Azerbaïdjan : Leclerc était en tête, toujours depuis la pole, avant que son moteur ne explose au 20e tour.

Points perdus : -25. Leclerc aurait dû faire fonctionner une stratégie à un seul arrêt, mais il avait le rythme pour gagner.

Le meilleur de l'action d'un Grand Prix de Hongrie fascinant alors que Max Verstappen s'est imposé depuis la 10e place sur la grille

GP du Canada : Leclerc a dû prendre une pénalité moteur en raison des pannes précédentes et partir en fond de grille, bien qu’il soit quand même revenu pour terminer cinquième.

Points perdus : -15. Verstappen gagnerait, mais juste devant Sainz. Comme Leclerc a eu l’avantage sur Sainz toute la saison, il n’est pas idiot de suggérer que Leclerc aurait pu gagner cette course sans ses pénalités moteur.

GP de Grande-Bretagne : Encore une fois, Leclerc menait devant une voiture de sécurité, ce qui a conduit à des arrêts aux stands dans le champ pour des pneus neufs. Mais Ferrari – tout en opposant Sainz pour les softs plus rapides – a gardé Leclerc sur de vieux pneus durs de 14 tours, le laissant sans défense face à ceux qui le suivaient.

Points perdus : -13. Leclerc a terminé quatrième mais s’il s’était arrêté pour les softs, il aurait sûrement gagné. Ferrari a déclaré qu’ils craignaient que d’autres restent à l’écart et prennent la tête, mais Leclerc aurait eu le rythme pour dépasser.

GP de Hongrie : Ferrari aurait sûrement dû laisser Leclerc sur ses médiums, comme il le souhaitait, avant de le basculer sur des softs à la fin, alors qu’il aurait pu chasser Verstappen. Une victoire perdue ? Absolument.

Points perdus : -17.

POINTS PERDUS, TOTAL : 108.

Étant donné que Verstappen a remporté toutes les courses ci-dessus sauf deux (Monaco et Silverstone) et n’a lui-même eu que deux DNF, Leclerc pourrait et devrait probablement mener ce championnat.

Combien de points Leclerc a-t-il perdu lui-même ?

Il faut dire que la course au titre de Leclerc qui déraille n’est pas entièrement de la faute de Ferrari. En effet, après sa chute au GP de France la semaine dernière, Leclerc a déclaré que c’était à lui qu’il fallait blâmer s’il ne remportait pas la couronne 2022.

Au GP d’Émilie-Romagne, Leclerc était troisième et poursuivait Sergio Perez avant de prendre trop de vitesse dans la chicane et de partir en tête-à-queue. Cela l’a ramené à la sixième place, ce qui lui a coûté sept points.

Le leader de la course Charles Leclerc percute les barrières du virage 11 et est éliminé du Grand Prix de France !

Puis vint la France, quand une autre victoire glissa entre les doigts de Leclerc. Leclerc était fermement en contrôle avant de commettre sa pire erreur directe de la saison, se faufilant dans les barrières et hors de la course. Nous allons mettre cela comme un autre 25 points perdu.

Alors, oui, si Leclerc perd le titre par 32 points ou moins, il peut à juste titre se critiquer.

Mais ses erreurs sont pâles par rapport à celles de son équipe.

Y a-t-il un retour en arrière pour Leclerc dans la course au titre ?

Au rythme pur, absolument. Ferrari a eu la voiture la plus rapide jusqu’à présent cette saison, avec plus de pôles que Red Bull et, comme en témoigne ci-dessus, ils devraient également avoir plus de victoires.

Mais 80 points, c’est toujours une avance gargantuesque pour Verstappen, qui peut aborder la seconde moitié de cette saison en sachant qu’il n’a pas besoin de gagner une course pour défendre son titre (Verstappen peut terminer deuxième derrière Leclerc à chaque tour et toujours triompher).

Jusqu’à présent, le défi de Ferrari n’inspire pas exactement confiance pour ce qui serait sûrement le plus grand combat pour le titre de F1.

Ted Kravitz revient sur une course fascinante au Hungaroring pour le Grand Prix de Hongrie

Pourtant, Red Bull se méfie.

“C’est une très bonne avance mais il reste énormément de courses à faire”, a déclaré le patron de Red Bull, Christian Horner.

“Les choses peuvent mal tourner, nous avons eu des problèmes de fiabilité [on Sunday] avec l’embrayage et cela aurait pu être assez facilement un DNF mais heureusement ce n’était pas le cas.

“Donc, il y a des domaines dans lesquels nous pouvons encore nous améliorer et il reste énormément de courses à faire.”

La saison se poursuit du 26 au 28 août, avec le GP de Belgique. Toutes les sessions sont en direct sur Sky Sports F1.