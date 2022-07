GP de Hongrie : Charles Leclerc en tête des essais 2 pour sceller le doublé Ferrari ; Lando Norris impressionne pour McLaren

Charles Leclerc a signé le meilleur temps lors des essais 2 du GP de Hongrie

Charles Leclerc a réalisé un doublé d’essais Ferrari emphatique au Grand Prix de Hongrie vendredi, alors que Lando Norris a mené une performance extrêmement impressionnante de McLaren en prenant la deuxième place.

Leclerc a rebondi après la chute désastreuse du week-end dernier en tête du GP de France pour donner le rythme des essais 2 avec un 1: 18.445 au Hungaroring, avec Norris à un peu plus de 0,2 seconde.

L’autre Ferrari de Carlos Sainz, qui était en tête de la feuille de temps lors des essais 1, était légèrement derrière Norris en troisième position, tandis que le leader du Championnat du monde Max Verstappen était également à moins de 0,3 seconde de Leclerc en quatrième position.

Daniel Ricciardo a complété une impressionnante présentation McLaren en prenant la cinquième place devant Fernando Alonso d’Alpine et Sebastian Vettel d’Aston Martin, ce dernier semblant bénéficier de l’introduction d’un design d’aileron arrière controversé sur sa voiture.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton perd l’arrière au virage 4 et dit au garage Mercedes que sa voiture est “instable”. Lewis Hamilton perd l’arrière au virage 4 et dit au garage Mercedes que sa voiture est “instable”.

Après avoir semblé raisonnablement compétitive lors de la séance d’ouverture, Mercedes était loin du rythme lors des essais 2, avec George Russell huitième et Lewis Hamilton 11e, bien que le septuple champion du monde ait été gêné lors de son dernier tour lancé.

Ce fut également une journée décevante pour Sergio Perez, avec le deuxième Red Bull une fois de plus loin derrière son coéquipier Verstappen en neuvième.

