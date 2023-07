GP de Grande-Bretagne: Zhou Guanyu revient un an après un accident terrifiant alors que Silverstone apporte des changements au premier virage

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un horrible accident dans le premier tour du GP de Grande-Bretagne 2022 a vu l’Alfa Romeo de Zhou Guanyu se renverser et franchir les barrières de sécurité

Le pilote d’Alfa Romeo Zhou Guanyu dit qu’il revient à Silverstone avec « un peu plus d’émotion que d’habitude » un an après son terrifiant accident.

Zhou a été impliqué dans l’un des accidents les plus effrayants de F1 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de l’année dernière alors que sa voiture a été retournée par contact au début de la course, avant de se précipiter dans le gravier puis de se lancer par-dessus les barrières de pneus. Il s’est alors retrouvé coincé dans un petit trou devant l’escrime de rattrapage et les spectateurs.

Après une attente nerveuse, Zhou a finalement été récupéré de la voiture et, incroyablement, a été débarrassé de toute blessure importante.

Le pilote chinois n’a pas revu l’incident depuis, tandis que Silverstone a apporté des modifications à la zone de dégagement du premier virage pour essayer d’empêcher qu’un incident similaire ne se reproduise à l’avenir.

« Pour moi, même pour penser à ce qui s’est passé ce jour-là, je dois revenir à ce qui s’est réellement passé », a déclaré Zhou avant la course de ce week-end.

« À la minute où ça ne me vient plus à l’esprit, c’est à l’arrière, c’est du passé. Évidemment, je ressens toujours un peu plus d’émotion que d’habitude en revenant à Silverstone et j’ai vraiment hâte d’y être car l’année dernière a été une bonne courir avant ce qui s’est passé le dimanche. J’aime la piste en général.

« Heureusement pas [had dreams of the incident]. Ce que j’ai fait, c’est qu’après dimanche, j’étais au centre médical, alors j’ai regardé ce qui s’était passé parce que quelqu’un m’avait frappé par derrière. Lorsque cela s’est produit, je sais ce qui s’est passé pour me faire flipper et depuis lors, je n’ai jamais regardé de vidéo de l’incident depuis ce jour jusqu’à maintenant.

« C’était un énorme crash, bien sûr effrayant, mais rien ne m’a vraiment distrait après ça. »

Qu’est-ce qui a changé chez Turn One ?

La partie droite en gravier dans le dégagement du virage 1 a été remplacée par une section en asphalte de 40x40m.

C’était la voiture de Zhou creusant dans le bac à gravier qui l’avait ensuite fait basculer par-dessus les barrières de pneus et dans la clôture de capture derrière.

« Ils ont pris des mesures en termes de zone de dégagement pour le premier virage. C’est la bonne direction pour nous au cas où quelque chose se produirait », a déclaré Zhou.

Le directeur général de Silverstone, Stuart Pringle, a déclaré en avril : « Nous avons fait beaucoup de travail cet hiver.

« Il y a un gros morceau d’asphalte à l’avant plutôt que du gravier.

« C’est pour les empêcher de creuser. C’est le fait de creuser qui était le vrai problème là-bas. »

Calendrier du GP britannique en direct de Sky Sports F1 (toutes les sessions de F1 sur Sky Showcase)

vendredi 7 juillet

8h40 : Entraînement F3

10h : Entraînement F2

12h: British GP Practice One (la session commence à 12h30)

14h05 : Qualifications F3

15h : Qualifications F2

15h40 : 2e entraînement du GP de Grande-Bretagne (la session commence à 16h00)

samedi 8 juillet

9h15 : Sprint F3

11h15 : British GP Practice Three (la session commence à 11h30)

13h10 : Sprint F2

14h15 : préparation des qualifications du GP de Grande-Bretagne

15h : QUALIFICATIONS GP DE BRITANNIQUE

17h : Carnet de qualification de Ted

dimanche 9 juillet

8h10 : Course de fond F3

9h50 : course de fond F2

11h50 : Porsche Supercup

13h30 : Grand Prix dimanche – préparation du GP de Grande-Bretagne

15h : Le GRAND PRIX DE BRITANNIQUE

17h : Chequered Flag : réaction du GP de Grande-Bretagne

18h : Carnet de notes de Ted

