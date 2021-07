GP de Grande-Bretagne: Sebastian Vettel a aidé avec le choix de litière en tribune après la course à Silverstone

Le pilote d’Aston Martin, Sebastian Vettel, a souligné son engagement à aider à protéger la planète en aidant à la sélection des déchets après la course après le GP de Grande-Bretagne de dimanche.

Le quadruple champion du monde de F1 avait subi une course difficile après un début de week-end prometteur, échouant face à Fernando Alonso, avant de finalement abandonner.

Mais il est resté sur le circuit jusque dans la soirée pour aider les organisateurs après le retour des foules immenses.

L’homme de 34 ans parle de plus en plus et avec passion des questions de durabilité et est un ambassadeur du projet BioBienenApfel qui crée de nouveaux habitats pour les abeilles.

Parlant de sa course décevante, Vettel a déclaré : « Le week-end s’annonçait prometteur et, sans tous les problèmes, j’aurais dû terminer bien dans les points.

« Je suis très déçu de perdre la voiture dans une bataille roue contre roue avec Fernando. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé, mais je l’ai mal jugé, j’ai perdu de l’adhérence et j’ai filé.

1:24 Sebastian Vettel affrontait Fernando Alonso lors du redémarrage de la course mais a perdu le contrôle de son Aston Martin à Luffield. Sebastian Vettel affrontait Fernando Alonso lors du redémarrage de la course mais a perdu le contrôle de son Aston Martin à Luffield.

« Après ça, j’étais juste derrière. Finalement, nous n’avons pas terminé la course parce que l’équipe a abandonné la voiture avec un problème de refroidissement. »