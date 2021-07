GP de Grande-Bretagne: Max Verstappen et Red Bull envisagent une autre défaite de Lewis Hamilton et visent les débuts en F1 Sprint

8:16



Max Verstappen parle longuement à Craig Slater de Sky Sports avant le Grand Prix de Grande-Bretagne et lui dit que la course au titre est loin d’être terminée malgré son avance de 32 points.

Un Max Verstappen généralement confiant dit qu’il espère porter un autre coup à Lewis Hamilton en prenant le maximum de 29 points au GP de Grande-Bretagne de ce week-end, alors que Silverstone se prépare à lancer le tout nouveau format F1 Sprint.

Mais même s’il gagne à la fois le samedi et Courses du dimanche ce week-end, Verstappen, s’adressant à Sky Sports Nouvelles dans une interview exclusive, insiste sur le fait que la course au titre sera toujours grande ouverte malgré le gros avantage.

Verstappen se rendra à Silverstone ce week-end avec une avance de 32 points sur Hamilton, les rivaux du championnat étant prêts à se battre à nouveau sur le terrain du champion du monde – avec la torsion supplémentaire d’un remaniement du calendrier.

Pour la première fois dans l’histoire du sport, une course plus courte un samedi établira la grille du Grand Prix de l’événement principal le dimanche alors que le format F1 Sprint prend son envol au Home of British Motorsport.

« J’espère bien sûr sortir de cette course avec 29 points », a déclaré Verstappen Sky Sports News’ Craig Slater, lorgnant le total maximum qui peut être atteint en remportant la course du samedi (trois points) et en remportant la victoire du GP de Grande-Bretagne le dimanche avec un tour le plus rapide.

« J’espère que dans la perspective de la course, ça rentre à la maison [to Holland] », a ajouté le Néerlandais avec insolence.

4:39 Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que l’équipe ne tenait pas pour acquis les 32 points d’avance de Max Verstappen à l’approche du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que l’équipe ne tenait pas pour acquis les 32 points d’avance de Max Verstappen à l’approche du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Bien que toujours confiant, Verstappen est d’humeur encore plus dynamique en direction de la course à domicile de Hamilton après avoir remporté quatre des cinq dernières courses pour Red Bull. Et il a hâte d’affronter Hamilton devant une salle comble.

« C’est toujours génial de conduire à Silverstone et d’y voir tous les fans, surtout maintenant après les moments difficiles de les revoir », a déclaré Verstappen. « Les revoir sera une super ambiance. »

Le patron de Red Bull, Christian Horner, savoure également un autre affrontement entre Verstappen et Hamilton, alors que son jeune pilote affronte le septuple champion et sept fois vainqueur de Silverstone.

« Je pense que c’est aussi bon que possible, et avec un nouveau format ce week-end », a déclaré Horner. « C’est vraiment le terrain de Lewis et il va avoir un énorme soutien à domicile, et c’est une piste sur laquelle il a dominé au fil des ans.

« Ce sera un vrai test pour nous, mais j’ai vraiment hâte. Je pense que Max est dans la forme de sa vie et que les voitures ont très bien fonctionné. »

1:57 Jenson Button s’attend à ce que Lewis Hamilton combatte Max Verstappen pour le championnat des pilotes plus tard dans l’année. Jenson Button s’attend à ce que Lewis Hamilton combatte Max Verstappen pour le championnat des pilotes plus tard dans l’année.

Verstappen, quant à lui, ne prend rien pour acquis dans la bataille pour le championnat malgré les difficultés récentes de Hamilton et Mercedes, et le fait qu’il les ait battus sur la dernière piste similaire à Silverstone, Paul Ricard pour le GP de France.

« Ce n’est pas fini », a déclaré Verstappen, visant son premier titre. « C’est encore une très longue saison, nous ne sommes même pas à mi-chemin.

« Bien sûr, jusqu’à présent, nous avons fait un excellent travail, mais encore une fois, je pense que Silverstone est l’une de ces pistes sur lesquelles ils ont toujours été très bons.

« Mais encore une fois, en France, nous avons eu du mal là-bas dans le passé et je pense que nous étions très compétitifs là-bas. »

Verstappen, qui aime combattre Hamilton dans des machines similaires pour la première fois de son éblouissante carrière en F1, a poursuivi : « Bien sûr, j’aurais adoré avoir [a title-contending car] six ans plus tôt, mais on ne peut pas forcer ce genre de choses.

« Il faut aussi parfois avoir de la chance pour accéder à cette position, et je suis juste très heureux qu’en ce moment il semble que nous ayons une voiture compétitive. »

Newey sur le « jonglage » de Red Bull contre Mercedes

Verstappen a également déclaré que la course au titre consistait à « apporter des améliorations » – ce qui a certainement impressionné Red Bull lors des dernières courses. Les prétendants au titre de F1 ont remporté les cinq courses depuis la dernière victoire de Mercedes, apportant de nouvelles pièces, apparemment décisives, à la plupart des Grands Prix.

C’est une stratégie que Mercedes a admis qu’elle s’éloigne en raison de l’énorme refonte des règles qui approche à grands pas pour 2022, les champions du monde s’en tenant plutôt à un plan de mise à jour constant. Ils apportent leur première mise à niveau dans de nombreuses courses au GP de Grande-Bretagne de ce week-end.

2:41 Ce fut un dernier tour spectaculaire pour Lewis Hamilton au GP de Grande-Bretagne 2020 alors qu’il rentrait chez lui en boitant vers la victoire avec une crevaison. Ce fut un dernier tour spectaculaire pour Lewis Hamilton au GP de Grande-Bretagne 2020 alors qu’il rentrait chez lui en boitant vers la victoire avec une crevaison.

Dans une rare interview, le légendaire directeur technique et gourou de l’aérodynamique de Red Bull, Adrian Newey, a rejoint Verstappen pour parler du défi que représentent les deux saisons.

« C’est un acte de jonglage si difficile en vérité », a déclaré Newey. « Je dirais que le changement de réglementation pour l’année prochaine est le plus important depuis que les voitures Venturi ont été interdites à la fin de 1982, c’est donc un changement énorme et nous devons y consacrer des efforts.

« Mais évidemment, nous avons une chance de remporter le titre, nous devons donc continuer à pousser et tout tourne autour de cet acte de jonglage.

« Les autres poussent fort, nous poussons, et nous ne sommes qu’à un tiers de la saison, il y a tellement de chemin à parcourir. »

Red Bull compte actuellement 44 points d’avance sur Mercedes au classement des constructeurs.