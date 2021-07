3:40



Karun Chandhok était au SkyPad pour examiner de plus près la collision entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du premier tour du GP de Grande-Bretagne

Max Verstappen dit qu’il est « OK » après sa collision effrayante à grande vitesse avec Lewis Hamilton au GP de Grande-Bretagne, mais a critiqué son rival pour le titre pour un « mouvement dangereux » et des célébrations « irrespectueuses » après avoir remporté la course.

Verstappen a été projeté dans les barrières après une collision avec Hamilton au virage de Copse à 180 mph lors du premier tour du spectaculaire Grand Prix de dimanche, alors que le pilote Mercedes tentait une passe pour la tête à l’intérieur.

Alors que la course de Verstappen était terminée, Hamilton a remporté une huitième victoire à Silverstone malgré sa pénalité de 10 secondes des commissaires de course. Ensuite, il a célébré devant la foule à domicile avec un drapeau Union Jack.

Dans sa première mise à jour après l’accident, Verstappen – qui s’est éloigné de sa voiture en boitant avant d’être emmené au centre médical et à l’hôpital pour des contrôles de précaution – a visé la conduite de Hamilton sur et hors piste.

« Tout d’abord: je suis content d’aller bien », a déclaré Verstappen sur les réseaux sociaux. « C’était assez impressionnant à 51G mais je me sentais mieux.

« De toute évidence, très déçu d’avoir été éliminé comme ça. La pénalité infligée ne nous aide en rien et ne rend pas justice au mouvement dangereux que Lewis a fait en piste.

« Regarder les célébrations après la course alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous passons à autre chose. »

Hamilton, dont les célébrations d’après-course étaient similaires à celles habituelles à Silverstone, a déclaré qu’il ne savait pas que Verstappen était à l’hôpital.

Dans une interview avec Sky F1 avant que Verstappen ne publie son message, Hamilton, lorsqu’il a été informé de la nouvelle, a déclaré « Je ne le savais pas. J’espère qu’il va bien.

« Bien sûr, j’adorerais avoir une bataille roue contre roue avec lui pendant toute la course. »

1:53 Le médecin de sauvetage médical de la FIA, Ian Roberts, fait le point sur Max Verstappen après sa collision avec Lewis Hamilton. Le médecin de sauvetage médical de la FIA, Ian Roberts, fait le point sur Max Verstappen après sa collision avec Lewis Hamilton.

En dépassant Lando Norris, Valtteri Bottas et, dans les phases finales, Charles Leclerc en route vers une victoire spectaculaire, Hamilton a réduit l’avance de Verstappen au championnat à seulement huit points dimanche.

La prochaine course est le GP de Hongrie, la dernière avant la pause estivale, où une rivalité enflammée Hamilton-Verstappen reprendra.

Verstappen est sorti de l’hôpital dimanche soir.

Horner et Hamilton discutent du crash de Verstappen

Verstappen était clairement désemparé après sa chute – et la victoire de Hamilton – et il n’était pas le seul chez Red Bull.

« Max a subi un accident 51G, Lewis Hamilton est un champion du monde et il ne devrait pas faire de telles manœuvres. C’est inacceptable », a déclaré le patron de l’équipe Christian Horner à Sky F1.

« Il a mis un pilote… Dieu merci, le plus grand résultat pour nous aujourd’hui est qu’il n’a pas été blessé. Il doit aller à l’hôpital pour des contrôles de précaution après un accident 51G, donc j’espère que Lewis est très content de lui. »

2:55 Christian Horner n’a pas été impressionné par la victoire de Lewis Hamilton suite à une collision au premier tour avec Max Verstappen qui a forcé le pilote Red Bull à abandonner. Christian Horner n’a pas été impressionné par la victoire de Lewis Hamilton suite à une collision au premier tour avec Max Verstappen qui a forcé le pilote Red Bull à abandonner.

Discutant de l’incident, Horner a ajouté : « Il [Hamilton] coincé une roue à l’intérieur dans un coin que vous savez que vous ne faites pas ça.

« Vous ne mettez simplement pas une roue à l’intérieur de Copse dans ce coin dans cette circonstance. Il était loin d’être devant, c’était le contact de l’avant gauche à l’arrière droit, et la vitesse à laquelle ils se déplacent est l’un des virages les plus rapides du championnat.

« Lewis a plus qu’assez d’expérience pour savoir que c’est inacceptable. Je suis juste très déçu qu’un pilote de son calibre fasse un tel geste. C’est dangereux, ça avait l’air désespéré. »

Horner a poursuivi: « Pour moi, c’est une victoire creuse. »

4:12 Lewis Hamilton de Mercedes soutient que Max Verstappen était trop agressif lors de la bataille roue contre roue lors des premières étapes du Grand Prix de Grande-Bretagne Lewis Hamilton de Mercedes soutient que Max Verstappen était trop agressif lors de la bataille roue contre roue lors des premières étapes du Grand Prix de Grande-Bretagne

Hamilton l’a vu différemment.

« Je n’ai tout simplement pas l’impression qu’il doit être aussi agressif que lui », a déclaré Hamilton à Sky F1 à propos de Verstappen.

« J’ai réussi pendant longtemps sans entrer en collision avec quelqu’un, mais quand quelqu’un est tout simplement trop agressif, ces choses sont inévitables. »