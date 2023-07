GP de Grande-Bretagne: Max Verstappen admet qu’il ne sait pas quel rival de F1 représente la plus grande menace pour Red Bull

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen était ravi après avoir décroché sa cinquième pole position consécutive

Max Verstappen a admis qu’il ne savait pas lequel des rivaux de Formule 1 de son équipe Red Bull représentait actuellement la plus grande menace pour sa domination.

Verstappen, qui mène le championnat du monde avec 81 points d’avance sur son coéquipier Sergio Perez, a dominé les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne samedi pour remporter une cinquième pole position consécutive et aura l’opportunité de sceller une sixième victoire consécutive dimanche.

Le Néerlandais cherchera également à prolonger la séquence de neuf victoires consécutives de Red Bull pour commencer la saison, avec sa victoire lors de la finale d’Abu Dhabi l’année dernière, ce qui signifie qu’une victoire à Silverstone les verra égaler le record de McLaren de 11 victoires consécutives.

Au milieu de la domination de Red Bull en début de saison, Mercedes, Ferrari et Aston Martin se sont affrontées avec acharnement pour les podiums, et McLaren semble maintenant avoir rejoint cette bataille après que leur voiture améliorée ait permis à Lando Norris et à son coéquipier Oscar Piastri de se classer respectivement deuxième et troisième. , derrière Verstappen samedi.

Demandé par Sky Sports F1 qu’il considère comme la plus grande menace, Verstappen a déclaré: « Je ne sais pas. »

« Ça ne me dérange pas, tant qu’ils continuent de traîner, ils continuent de se voler des points, alors c’est génial. »

La combinaison de la domination de Red Bull et de l’incohérence des équipes derrière eux a permis aux champions en titre des constructeurs de construire une avance de 199 points sur Mercedes, deuxième.

Aston Martin traîne les Silver Arrows par seulement trois points, avec Ferrari seulement 21 points plus loin.

Un début de saison torride a vu McLaren marquer seulement 29 points, dont la majeure partie lorsque Norris a pris la quatrième place en Autriche le week-end dernier.

Verstappen n’est pas encore totalement convaincu que McLaren restera dans la bataille à l’avant, en particulier compte tenu des conditions humides à Silverstone samedi, mais a été ravi de voir une autre équipe entrer en lice.

« Aujourd’hui, à cause de la météo, cela a probablement beaucoup changé », a déclaré Verstappen.

« C’est vraiment agréable à voir (McLaren s’en sort bien). Ils ont eu un début d’année vraiment difficile, mais ils ont continué à pousser, à apporter d’assez bonnes améliorations, et je suis très heureux pour eux qu’ils aient eu une si bonne qualification. » .

« Je pense qu’ils en avaient également besoin, et je ne peux qu’imaginer que c’est un grand coup de pouce pour tout le monde au sein de l’équipe. Vous pouviez voir à quel point tout le monde était heureux dans ce garage. Tellement agréable à voir et agréable pour les pilotes aussi d’avoir enfin un voiture compétitive, car je pense aussi que cela vous motivera encore plus à bien faire. »

« Cinq pôles d’affilée, c’est incroyable »

Verstappen avait remporté quatre pôles consécutifs lors de son intense bataille pour le titre en 2021 avec Lewis Hamilton, mais n’avait jamais réussi à en enchaîner cinq auparavant.

« Être à nouveau en pole est bien sûr incroyable », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas non plus l’habitude d’être en pole cinq fois de suite, mais c’est définitivement une sensation formidable. »

Cela aurait facilement pu être différent à cette occasion avec les conditions humides au début des qualifications, ainsi qu’un drapeau rouge qui a déclenché une fusillade d’un tour, laissant chaque pilote en danger d’être éliminé.

Le défi de Verstappen a été renforcé par le fait que pendant le retard du drapeau rouge, au cours duquel la piste s’est asséchée, il a foncé droit sur le mur des stands en sortant du garage.

Le contact a causé de lourds dommages à son aileron avant, ce qui a obligé le Néerlandais à sortir en dernier après que ses mécaniciens aient installé un nouveau nez.

« Heureusement, à la fin de la Q1, tout s’est bien passé même si j’ai eu mon petit incident dans la voie des stands », a déclaré Verstappen.

« J’ai juste sous-viré dans le mur, ce qui était un peu étrange. J’ai juste chassé et il n’a pas adhéré, il est juste allé tout droit.

« Ensuite, bien sûr, nous avons dû mettre une nouvelle aile dessus, ce qui signifiait que nous étions à l’arrière de la ligne. Alors mon tour de sortie a été très crucial, j’ai dû attaquer à fond, j’ai dû dépasser quelques voitures et puis encore avec un peu de trafic, j’ai réussi à m’y retrouver.

« Heureusement, cela a fonctionné, mais cela aurait aussi pu être facilement terminé au premier trimestre. »

Calendrier du GP britannique en direct de Sky Sports F1 (toutes les sessions de F1 sur Sky Showcase)

dimanche 9 juillet

8h10 : Course de fond F3

9h50 : course de fond F2

11h50 : Porsche Supercup

13h30 : Grand Prix dimanche – préparation du GP de Grande-Bretagne

15h : Le GRAND PRIX DE BRITANNIQUE

17h : Chequered Flag : réaction du GP de Grande-Bretagne

18h : Carnet de notes de Ted