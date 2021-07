GP de Grande-Bretagne: Lewis Hamilton remporte une course à domicile dramatique après le gros accident de Max Verstappen alors que l’avance au titre est coupée

1:22



Max Verstappen a heurté les barrières après être entré en collision avec Lewis Hamilton lors du premier tour du GP de Grande-Bretagne, entraînant un drapeau rouge

Lewis Hamilton a remporté une huitième victoire extraordinaire en Grande-Bretagne après avoir dépassé le leader de longue date Charles Leclerc, alors que le favori à domicile de Silverstone se remettait d’une pénalité de temps pour un énorme accident au premier tour avec son rival pour le titre Max Verstappen lors d’un après-midi dramatique.

Hamilton a été reconnu coupable d’une collision à grande vitesse avec Verstappen dans le virage Copse, qui a tous deux déclenché une rivalité en F1 qui a été intense toute la saison et a mis fin à la course des pilotes Red Bull au premier tour.

Verstappen a été transporté à l’hôpital pour d’autres contrôles de précaution après l’accident, qui l’a vu se diriger vers les barrières à environ 180 mph après que Hamilton ait tenté de monter à l’intérieur de sa Mercedes.

Hamilton était sur le point de revenir après le redémarrage de la course après le drapeau rouge, et il s’est défendu contre une pénalité de 10 secondes infligée par les stewards pour se hisser derrière Leclerc, qui a été remarquable en menant presque toute la course pour Ferrari.

Le septuple champion du monde a ensuite dépassé Leclerc – dans le même virage de Copse où lui et Verstappen sont entrés en collision – au 50e tour sur 52, envoyant une capacité de 140 000 personnes à Silverstone en extase.

Maximisant le retour sans point de Verstappen, Hamilton a réduit l’avance du Néerlandais au championnat de 33 à seulement huit points.

Mercedes, quant à lui, qui avait permis à Valtteri Bottas de compléter le podium, n’a plus que quatre points de retard sur Red Bull alors que les leaders du championnat ont terminé la course avec zéro point, Sergio Perez étant loin à la 16e place.

Red Bull a contesté avec colère le degré de pénalité de Hamilton – qui était la deuxième pénalité la plus légère que les stewards auraient pu infliger – et a insisté sur le fait que sa décision était « désespérée » et « totalement inutile ».

Résultat de la course du GP de Grande-Bretagne

1) Lewis Hamilton, Mercedes

2) Charles Leclerc, Ferrari

3) Valtteri Bottas, Mercedes

4) Lando Norris, McLaren

5) Daniel Ricciardo, McLaren

6) Carlos Sainz, Ferrari

7) Fernando Alonso, alpin

8) Lance Stroll, Aston Martin

9) Esteban Ocon, alpin

10) Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

