GP de Grande-Bretagne: Lewis Hamilton reconnaissant d’avoir rendu le soutien de Silverstone alors que le champion de F1 renverse la situation en qualifications

2:47



Lewis Hamilton a été submergé par la première place des qualifications devant Max Verstappen au GP de Grande-Bretagne après la récente course de forme de son rival

Lewis Hamilton a été submergé par la première place des qualifications devant Max Verstappen au GP de Grande-Bretagne après la récente course de forme de son rival

Lewis Hamilton a déclaré que le retour tant attendu des fans au Grand Prix de Grande-Bretagne avait contribué à le stimuler, lui et Mercedes, vers les performances de qualification qui ont mis fin à la récente course de suprématie de Max Verstappen, alors qu’ils frappaient le premier coup lors de la première étape du week-end du nouveau look de la F1. .

Sécurisant la position de leader sur la grille pour l’événement inaugural de F1 Sprint de samedi – où des points sont offerts aux trois premiers et le résultat complet définit l’ordre de départ pour le Grand Prix de dimanche – Hamilton a livré une performance scintillante à Silverstone devant des tribunes bondées lors de son événement à domicile.

« Cela nous manque depuis une année entière », a déclaré un Hamilton jubilatoire et ému dans son discours aux fans après la séance.

« Je suis tellement reconnaissant de voir tout le monde ici – vous nous avez manqué pendant une année entière. Pour venir au grand prix de Silverstone et avoir une foule entière comme celle-ci, vous voyez l’énergie et quand j’y entrais avec l’excellent travail nous avons fait ensemble dans l’équipe et l’énergie des fans nous donnerait là-bas.

« Cela dépend des fans, je pense. »

6:13 Lewis Hamilton, Max Verstappen et Valtteri Bottas ont pris les trois premières places des qualifications avant la course Sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne Lewis Hamilton, Max Verstappen et Valtteri Bottas ont pris les trois premières places des qualifications avant la course Sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne

Silverstone ayant obtenu l’autorisation du gouvernement de fonctionner à pleine capacité tout au long du week-end après avoir organisé des courses à huis clos l’été dernier en raison de la pandémie, Hamilton a ajouté: « Cela a été une période si difficile pour tout le monde et nous avons enfin tous les fans au Grand Prix de Grande-Bretagne et le désir de vouloir livrer pour tout le monde est inimaginable.

« Nous avons regardé le match contre l’Angleterre l’autre jour et vous voyez à quel point il y a de la passion en Angleterre. Je sais que c’était une période difficile pour tout le monde, mais j’espérais pouvoir faire ma part pour apporter quelque chose de positif.

« Ce n’est que la première étape mais ‘wow’. Quelle façon fantastique de terminer la journée et maintenant nous devons faire beaucoup de travail pour demain. »

Les verdicts des experts de Sky Sports F1 sur le retour de Hamilton au front

Damon Hill: « Une surprise et je pense aussi un peu de soulagement parce qu’ils ont pris un peu de mal à Red Bull et c’est la première petite lueur.

« Je dois dire que c’était du Lewis classique. Il a construit et construit. Quelle belle performance. »

Bouton Jenson : « C’est fantastique pour l’équipe et fantastique pour Lewis. Vous pouvez également entendre l’excitation dans sa voix. La foule est devenue folle. Je pense que c’est le vendredi le plus excitant que nous ayons tous eu depuis longtemps! »

Plus à venir…