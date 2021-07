0:38



L’équipe Sky Sports F1 explique quoi et quand regarder en direct avec nous depuis Silverstone vendredi, samedi et dimanche au GP de Grande-Bretagne

Les stars de la Formule 1 savourent l' »inconnu » de Silverstone ce week-end alors que le GP de Grande-Bretagne lance un tout nouveau format, les pilotes décrivant le programme unique de deux courses comme « excitant » et « à haut risque ».

L’anticipation s’est installée dans le paddock ce week-end avant le premier Sprint F1 qui transforme le format habituel.

Le tout en direct sur Sky Sports F1, Les qualifications auront lieu vendredi soir à 18h, avant une courte course de 17 tours samedi à 16h30 pour établir la grille du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche à 15h.

C’est un week-end à ne pas manquer et c’est aussi tout un défi pour les 20 pilotes, qui ont donné leur avis sur le nouveau format avant son premier voyage en F1.

Lewis Hamilton : Nous devions essayer quelque chose de nouveau

« Je suis excité à ce sujet. Je me plains du format depuis longtemps, celui que nous avons, parce que c’est le même depuis quatre jours depuis des années.

« J’aime qu’ils essaient quelque chose de nouveau, j’espère que quoi que nous découvrions ce week-end, nous pourrons être plus dynamiques dans ces autres courses et rendre le sport plus excitant à l’avenir. »

Fernando Alonso : le sprint sera « à haut risque »

« En qualifications Sprint, il y a un risque élevé dans cette course. Parce que tous les problèmes que vous pourriez avoir, tout contact ou autre, nous avons une implication sur la course du dimanche si vous commencez tout à l’arrière.

« Nous devons donc risquer, oui, saisir toutes les opportunités et gagner des places, mais en même temps avec une marge plus importante que la course de dimanche. »

George Russell : Prêt pour les opportunités

« Cela va certainement être intéressant. Je pense que c’est un peu inconnu pour tout le monde, mais nous sommes en bonne position.

« Je pense qu’il y aura beaucoup de pilotes de milieu de terrain qui prendront un peu de prudence dans ce [Sprint] course car ils voudront juste finir et être en bonne position pour la course de dimanche.

« Pour nous qui nous battons en quelque sorte dans la gamme P12 à P15, cela offre probablement une opportunité d’aller un peu plus à l’attaque et de profiter de ces pilotes qui essaient juste de s’assurer une place raisonnable pour dimanche. Il y a toujours des opportunités et nous devons être ceux qui en tireront le meilleur parti. »

Sebastian Vettel : Quelque chose de nouveau peut être excitant…

« Ça va être un peu bizarre, non ? Il faut être clair dès le début donc ça devrait être excitant. C’est quelque chose de nouveau, et quelque chose de nouveau peut être excitant. Nous verrons comment ça se passera, beaucoup de inconnues mais allons-y, je pense que la clé est de finir la course, sinon vous partez dernier pour dimanche.

… mais la « pole » ne devrait pas être attribuée au vainqueur du Sprint

« La pole est le temps au tour le plus rapide réalisé, ou le temps au tour le plus rapide en qualifications. Tout devient un peu déroutant.

« Mais évidemment, cela dépend. S’il s’agit d’un cas ponctuel, cela ne fait pas beaucoup de mal.

« Mais, si nous finissons par avoir 10 courses de sprint l’année prochaine ou dans le futur, alors je pense que c’est juste un peu bizarre. La pole position devrait revenir au gars qui est le plus rapide en un tour. »

Daniel Ricciardo : Être prudent ou prendre des risques ?

« Si vous commencez à l’avant, vous êtes peut-être un peu, je ne veux pas dire prudent, mais vous ne prenez peut-être pas autant de risques inutiles, alors que si vous êtes un peu plus en arrière, vous voyez cela comme une ample occasion de gagner quelques positions au départ.

« Mes départs ont été bons cette année, donc j’apprécie d’avoir la chance d’avoir deux départs de course ce week-end et de partir de là.

« Je suis excité, je pense que c’est bien que nous expérimentions et essayions d’améliorer le sport. Que ce soit génial maintenant, cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas être génial à l’avenir. »

Charles Leclerc : Comprendre la voiture d’emblée

« La pratique sera cruciale, je pense que ce sera très chargé mais très, très important d’essayer de comprendre la voiture, d’essayer de faire le travail de réglage du tour avant les qualifications et puis c’est tout, vous restez avec cette voiture pour le reste de le week-end.

« Il est donc très important de préparer votre voiture pour le week-end. C’est l’un de nos points forts, cependant, nous sommes très bons pour préparer la voiture, donc j’espère pouvoir en profiter et passer un bon week-end. »