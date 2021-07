4:01



Lando Norris admet qu’il est « un peu endolori » et « pas en parfait état » pour le GP de Grande-Bretagne après avoir été agressé après la finale de l’Euro 2020 à Wembley le week-end dernier.

Norris s’est fait voler sa montre alors qu’il se dirigeait vers sa voiture après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie dimanche, le pilote de Formule 1 étant décrit comme « secoué » mais « en bonne santé » par son équipe McLaren, qui a critiqué l’événement, par la suite.

Parler à Sky Sports News’ Craig Slater quatre jours après l’incident de Silverstone jeudi, Norris a vécu une expérience difficile physiquement et mentalement, admettant également qu’il avait du mal à dormir depuis.

« Je vais bien… mais j’ai été meilleur, je peux le dire », a déclaré Norris, un favori à domicile pour l’événement phare de ce week-end. « Je ne suis pas en parfait état, je ne vais pas mentir.

« Un peu de travail à faire, mentalement. Bien sûr, j’en parle beaucoup et de la santé mentale, et la force mentale est très importante. Je n’ai pas très bien dormi, et ainsi de suite.

« Pas idéal et j’ai un peu mal. Mais je ne suis pas le gars dans la pire position après Wembley. Je vais y travailler, je vais m’assurer que je suis dans la meilleure forme possible et je me sens comme je peux toujours sortir et me concentrer sur ce que je dois faire et c’est le principal. »

Sports aériens comprend que l’incident a aggravé certaines contusions mineures existantes que Norris a subies lors du récent Grand Prix, mais ne l’a pas empêché de faire les préparatifs habituels pour cet événement.

0:58 Le patron de McLaren, Zak Brown, a déclaré que l’équipe avait apporté son soutien au pilote Lando Norris après le vol de sa montre après la finale de l’Euro 2020 à Wembley dimanche. Le patron de McLaren, Zak Brown, a déclaré que l’équipe avait apporté son soutien au pilote Lando Norris après le vol de sa montre après la finale de l’Euro 2020 à Wembley dimanche.

C’était le premier match de football auquel Norris avait assisté dimanche dernier, l’Angleterre s’étant inclinée aux tirs au but après un match nul 1-1. L’UEFA a depuis lancé une enquête disciplinaire sur les actions des supporters à Wembley et aux alentours.

« Tough, pas la nuit que je voulais, et je suppose que pas la nuit que nous voulions tous du point de vue de l’Angleterre », a déclaré Norris. « Et certainement pas la façon dont je voulais que ça se termine. »

Norris, 21 ans et quatrième du championnat de F1, a ajouté : « Je suppose que c’est juste de la malchance. Je ne veux pas vraiment entrer dans les détails, mais je suis reconnaissant d’être ici.

« Ce n’est pas la plus belle expérience à vivre pour quiconque et ce n’est pas seulement à moi que c’est arrivé, c’est arrivé à d’autres personnes. C’est quelque chose que je ne souhaite à personne et bien sûr si quelqu’un d’autre le traverse, je peux sympathiser avec eux et je sais ce qu’ils ressentent.

0:38 L’équipe Sky Sports F1 explique quoi et quand regarder en direct avec nous depuis Silverstone vendredi, samedi et dimanche au GP de Grande-Bretagne. L’équipe Sky Sports F1 explique quoi et quand regarder en direct avec nous depuis Silverstone vendredi, samedi et dimanche au GP de Grande-Bretagne.

« C’est dur, ça a été quelques jours difficiles pour m’en remettre et m’assurer que je dors bien et tout.

« Pas en parfait état mais je suis heureux d’être ici, et je suis toujours en bonne santé et assez bon. »

Sur la piste, Norris a été dans une forme étincelante cette année – le seul pilote à avoir terminé dans les points à chaque course, alors qu’il a également marqué deux podiums et a déjà battu son meilleur total de points de tous les temps.