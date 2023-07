GP de Grande-Bretagne: Lando Norris dit que la performance de McLaren en qualifications « compense tout » et plaisante avec Max Verstappen « ruine tout »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lando Norris et Oscar Piastri de McLaren ont rejoint Karun Chandhok au SkyPad pour réfléchir aux qualifications respectivement deuxième et troisième pour le Grand Prix de Grande-Bretagne

Lando Norris a admis qu’il était « assez fou » d’être si près de remporter la pole position au GP de Grande-Bretagne et a plaisanté avec Max Verstappen « qui gâche toujours tout » après avoir raté le Néerlandais.

Le Britannique de 23 ans donnera à McLaren son premier départ en première ligne à Silverstone depuis 2008 dimanche après une performance époustouflante samedi où il était brièvement en pole position provisoire jusqu’à ce que Verstappen termine son dernier tour lancé pour prendre la pole d’un quart d’heure. deuxième.

Mais ce fut un après-midi époustouflant pour l’équipe basée à Woking alors qu’Oscar Piastri a remporté la troisième place pour donner à McLaren sa meilleure performance de qualification de la saison, les mises à niveau du MCL60 semblant offrir une grande avancée en termes de performances.

« J’étais proche! Deux dixièmes de P1 en Q3, assez fou », a déclaré Norris.

« Mon dernier tour a été un bon tour. J’ai pu entendre Zak (Brown) à la radio pendant le tour d’entrée, ce qui était la meilleure chose qui soit. Génial, je suppose, de ma part, mais aussi de nous deux, être deuxième et troisième est assez incroyable pour toute l’équipe.

« C’est toujours Max ! Il gâche toujours tout pour tout le monde ! Non, je suis très content. Ce fut une journée très spéciale pour nous.

« Cela compense tout, tout le travail acharné que nous avons fourni – en particulier ici avec la nouvelle livrée, la course à domicile pour moi et l’équipe. Un grand merci à tout le monde. »

Norris a révélé qu’il regardait les grands écrans autour du circuit après avoir franchi la ligne pour voir s’il pouvait conserver la pole.

« Il y a beaucoup d’écrans de télévision autour du circuit, j’essayais de regarder tous les écrans possibles. J’ai été surpris de la durée pendant laquelle je suis resté au sommet », a-t-il déclaré.

« Cela dépendait en quelque sorte du moment où Max allait franchir la ligne. Je suppose que je suis un peu surpris, je ne m’attendais pas à ce que nous soyons ici, ou moi-même ici de toute façon. Nous sommes très heureux avec le résultat.

« C’était plus si Max faisait une erreur que si nous étions plus rapides que lui. J’ai fait un bon tour, pas d’erreurs, c’était un tour beaucoup plus propre que mon premier Q3. »

McLaren peut-elle revendiquer un podium dimanche ?

La performance de McLaren en qualifications était encore plus surprenante car ils avaient semblé manquer de rythme sur un tour lors des essais du vendredi.

Mais le PDG de McLaren, Zak Brown, a été encouragé par la façon dont leur rythme à long terme semble donner l’impression qu’ils peuvent se battre pour un podium depuis leurs créneaux de départ.

« Notre rythme de course était vraiment fort hier. Nous avons été plus forts en qualifications qu’en course (normalement) mais hier c’était le contraire », a déclaré Brown. Sky Sports F1.

« Je suis confiant quant à notre rythme de course et bien sûr, nous allons regarder vers l’avant. Ce serait certainement bien si nous pouvions sentir le podium.

« Je ne pense pas que nous puissions gagner avec un rythme pur. Max a couvert tout le monde, nous devons être réalistes à ce sujet, et les voitures derrière nous ont un rythme assez impressionnant, nous aurons donc les mains pleines demain.

« Ce n’est que le travail acharné d’Andrea [Stella, team principal] et tout le monde chez McLaren – les mises à niveau fonctionnent, l’équipe s’exécute et les pilotes conduisent. Il faut prendre les hauts et les bas, c’est certainement le haut de la saison. Voyons ce qui se passe dans la course de demain.

« Nous sommes toujours forts en Autriche, mais vous pensez que c’est spécifique à la piste. Mais nous avons fait un pas en avant et nous sommes dans le match maintenant.

« J’ai l’impression que notre saison a commencé en Autriche, ce qui est un peu tard car tout le monde s’est présenté à Bahreïn et nous avons l’impression d’avoir une bonne dynamique. Nous devons garder les pieds sur terre car ce ne sont que les qualifications.

« Nous avons d’autres (améliorations) à venir. Personne ne reste immobile et c’est incroyablement proche, nous devons donc garder la tête baissée et continuer à pousser. »

Piastri : La voiture était comme une fusée

Oscar Piastri a réalisé la meilleure performance de qualification de sa saison recrue en F1 pour assurer la troisième place derrière Norris et devant les deux Ferrari et Mercedes.

« Très, très, très heureux. Quelle séance de qualification – nous étions presque sortis en Q1, puis la voiture était une fusée en Q2 et Q3 », a déclaré l’Australien.

« Résultat massif pour l’équipe également. Nous avoir tous les deux ici est un méga résultat et maintenant nous devons juste essayer de rester ici demain.

« Hier, nous avons eu une journée un peu difficile, nous étions un peu plus rapides que nous ne le pensions. Nous avons fait un meilleur travail aujourd’hui, ces conditions aujourd’hui, nous nous débrouillons tout le temps. Nous avons eu pas mal de moments comme ça mais réussir cela en Q3 comme ça était un méga résultat et nous avons maintenant tous les deux les nouveaux éléments sur notre voiture et ils fonctionnent très bien. »

