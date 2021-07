GP de Grande-Bretagne: George Russell se voit infliger une pénalité sur la grille de Silverstone pour avoir marqué Carlos Sainz en F1 Sprint

0:28



Regardez l’affrontement entre George Russell et Carlos Sainz lors du premier tour du F1 Sprint, ainsi que les autres premiers moments de roue à roue

George Russell a perdu trois positions et a été éliminé du top 10 sur la grille du GP de Grande-Bretagne après avoir été pénalisé pour un enchevêtrement avec Carlos Sainz de Ferrari lors du Sprint F1 de samedi.

Le pilote Williams chute de la neuvième à la 12e place en raison de la pénalité de trois places sur la grille imposée après avoir forcé Sainz à quitter la piste dans le premier tour du sprint à la fin de la ligne droite de Wellington.

Sainz a terminé 11e mais gagne maintenant une place sur la grille grâce à la rétrogradation de Russell.

Le pilote Ferrari l’a décrit comme un incident malheureux mais a estimé qu’il s’agissait d’une « erreur assez évidente de George », alors que le Britannique avait déclaré qu’il n’y avait « rien de plus que j’aurais pu faire ».

Les commissaires ont enquêté sur l’incident après la séance et ont trouvé que Russell était en faute, appliquant la pénalité de grille et un point supplémentaire à sa superlicence (un septième au cours des 12 derniers mois).

Russell avait joué dans les qualifications de vendredi devant une foule enthousiaste à domicile, obtenant un meilleur résultat de huitième dans sa carrière Williams. Avec les trois places de pénalité qui s’ajoutent à celle qu’il a perdue en piste lors du sprint de samedi, le joueur de 23 ans fait face à un défi accru pour finalement marquer ses premiers points pour l’équipe lors de la course de dimanche.

Le top 12 révisé sur la grille du GP de Grande-Bretagne

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Lewis Hamilton, Mercedes

3) Valtteri Bottas, Mercedes

4) Charles Leclerc, Ferrari

5) Lando Norris, McLaren

6) Daniel Ricciardo, McLaren

7) Fernando Alonso, alpin

8) Sebastian Vettel, Aston Martin

9) Esteban Ocon, alpin

10) Carlos Sainz, Ferrari

11) Pierre Gasly, Alpha Tauri

12) George Russell, Williams

La grille de départ complète du GP de Grande-Bretagne

Le verdict des commissaires était le suivant : « Cars 63 [Russell] et 55 [Sainz] approche du virage 6 avec la voiture 63 à l’intérieur, au milieu de la piste, et la voiture 55 à l’extérieur.

« La voiture 63 a brièvement verrouillé les freins avant puis a sous-viré vers le bord de la piste à la sortie du virage et a contacté la voiture 55, qui a été forcée de quitter le circuit et sur l’herbe. La voiture 63 est jugée fautive pour l’incident. «

Expliquant pourquoi une perte de grille et une pénalité de temps n’ont pas été imposées dans ce cas, les commissaires ont ajouté : « Les commissaires notent que les infractions aux règlements de ce type dans une course entraînent normalement des pénalités de temps, qui sont échelonnées en fonction de la durée normale des courses de Grand Prix. .

« À la fois en raison de la durée plus courte des qualifications de sprint et parce qu’elle est utilisée pour établir la grille de la course, les commissaires sportifs estiment que les pénalités de position sur la grille, telles qu’elles sont imposées ici, sont plus appropriées. »