GP de Grande-Bretagne: George Russell et Lando Norris prouvent le potentiel de la star de la F1 en attendant des chances de gagner

La prolongation de contrat de deux ans de Lewis Hamilton est un rappel opportun qu’en réalité, les générations se tournent bel et bien.

Non seulement Max Verstappen – 13 ans junior de Hamilton – mène de manière convaincante le championnat du monde, mais Charles Leclerc et Pierre Gasly sont déjà vainqueurs du Grand Prix, Carlos Sainz le sera sûrement bientôt et Lando Norris et George Russell ont récemment fait sensation.

Les deux pilotes britanniques ont livré des performances particulièrement sensationnelles lors du dernier grand prix, au Red Bull Ring.

Norris s’est qualifié au premier rang et a couru la course au rythme de Mercedes dans une McLaren qui, bien que nettement améliorée, n’est toujours pas vraiment un match Mercedes.

0:18 Lewis Hamilton a exprimé son admiration pour Lando Norris après une intense bataille entre les deux au début de la course. Lewis Hamilton a exprimé son admiration pour Lando Norris après une intense bataille entre les deux au début de la course.

Hamilton, après avoir finalement pris le dessus dans de longs dés alors que les pneus arrière de la McLaren s’estompaient, a exprimé son admiration par radio: « Un si bon pilote, Lando. » Merc de Valtteri Bottas n’a pris l’avantage que grâce à la pénalité de 5 secondes de Norris à son arrêt au stand pour son contact antérieur avec Sergio Perez.

Pendant ce temps, Russell avait fait passer sa Williams en Q3 pour la première fois, dans une voiture qui, au mérite, devrait être une victime de la Q1. Lui aussi a un homme d’État plus âgé qui admire ses performances.

Fernando Alonso l’a engagé dans un dé en fin de course pour le dernier point et est arrivé en tête, mais a déclaré à plusieurs reprises son respect pour le travail que Russell fait dans la Williams, ce qui rappelle à ceux qui ont de longs souvenirs d’Alonso dans une Minardi surclassée en 2001.

Ce ne sont là que les performances les plus récentes et les plus marquantes des anciens rivaux de la F2, chacun maintenant dans sa troisième saison de F1 et montrant clairement ses références potentielles à la victoire.

Russell, de 15 mois son aîné à 23 ans, est entré en F1 avec un peu plus d’expérience et a été instantanément super impressionnant.

En trois ans, il n’a pas encore été surqualifié par un coéquipier chez Williams, même s’il est juste de dire que la qualité de cette compétition a été inférieure à celle de Norris chez McLaren.

Même lors de son unique chez Mercedes l’année dernière dans une voiture qu’il n’avait pas conduite auparavant et qu’il n’allait pas correctement, Russell n’était que juste ombragé par Bottas en qualifications – avant de le surpasser en course.

McLaren a bien sûr fourni à Norris une voiture plus compétitive au cours des trois dernières saisons que Williams n’a pu donner à Russell et cela lui a permis de mettre en valeur ses compétences de manière plus évidente.

En utilisant le baromètre de son coéquipier Carlos Sainz en 2019 et 20, Norris a travaillé sur ses faiblesses mais dès le début, ses performances de pointe étaient souvent superbes.

Cette année, pour la première fois, il a pu produire ces pics à peu près à la demande. Son dernier tour en Q3 lors de la deuxième course en Autriche était sans doute le tour de qualification de l’année jusqu’à présent et à plusieurs reprises, il a devancé des voitures plus rapides au début de la course.

Ils réalisent tous les deux des performances de classe mondiale à peu près tous les week-ends. Mais combien de temps ce potentiel est libéré dans les machines gagnantes n’est pas strictement sous leur contrôle.

0:24 Le podium du GP d’Autriche Lando Norris a fait un retour impitoyable mais hilarant pour George Russell lorsque son bon ami a suggéré que son kit de course était couvert de sueur… Le podium du GP d’Autriche Lando Norris a fait un retour impitoyable mais hilarant pour George Russell lorsque son bon ami a suggéré que son kit de course était couvert de sueur…

Pour Russell, tout semble dépendre du fait qu’il se voit attribuer le siège Mercedes actuellement occupé par Bottas. S’il l’obtient, le jeu devient soudainement beaucoup plus difficile et la comparaison directe avec Hamilton sera suffisante pour exposer même les défauts les plus infimes. Il est plus qu’assez intelligent pour accepter, comprendre et répondre à toutes les faiblesses qui deviennent apparentes dans ce processus.

Idéalement, il peut montrer à Mercedes qu’il peut être leur plan de succession à long terme, en attendant le jour où Hamilton mettra enfin un terme à sa carrière. En attendant, il serait l’endroit idéal pour apprendre et concourir. Mais nous pouvons être à peu près sûrs que s’il en a l’opportunité, il n’ira pas là-bas avec l’idée d’être dans un rôle de soutien.

Pour Norris, qui a récemment prolongé son engagement envers McLaren jusqu’à la fin de 2023, gagner des courses dépend de la poursuite de sa récente progression vers l’avant par l’équipe.

La réinitialisation de la réglementation de 2022 et le plafond des coûts associé pourraient simplement changer la donne à cet égard et si McLaren peut sortir de ce processus en tant qu’équipe de premier plan, Norris est tout à fait capable d’en être le porte-drapeau, de gagner des courses et de se battre. pour les titres.

Il y a plusieurs champions du monde potentiels sur la grille. Mais Russell et Norris sont certainement deux d’entre eux.