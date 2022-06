GP de Grande-Bretagne: George Russell et Lando Norris montrent l’ère post-Lewis Hamilton de la F1 en pleine forme

Il est tout à fait possible – voire probable – que l’incroyable séquence de victoires de Lewis Hamilton au Grand Prix de Grande-Bretagne ne soit pas prolongée dimanche, étant donné la forme moins que stellaire de sa Mercedes W13 à ce jour.

Cette difficulté si tardive dans sa carrière a conduit à des questions inévitables sur la durée pendant laquelle Hamilton pourrait vouloir continuer.

Toujours à la poursuite de ce huitième titre mondial record, il est sous contrat avec Mercedes jusqu’à la fin de l’année prochaine. À Montréal, il semblait accepter que le titre ne lui reviendrait pas cette année.

“Je pense que c’est la voiture de l’année”, a-t-il déclaré. “Nous devons juste endurer la situation et travailler dur pour construire une meilleure voiture pour l’année prochaine.”

Alors si le huitième titre arrive en 2023, tire-t-il sa révérence, mission accomplie ? Continue-t-il à chercher le numéro neuf, alors même que les années s’écoulent ? Ou si des championnats supplémentaires s’avèrent insaisissables, combien de temps continue-t-il d’essayer ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Revivez l’énorme crash de Lewis Hamilton avec son rival en titre Max Verstappen lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de l’année dernière. Revivez l’énorme crash de Lewis Hamilton avec son rival en titre Max Verstappen lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de l’année dernière.

Autant de questions qui tourbillonnent autour de lui depuis longtemps et pour lesquelles lui seul peut avoir les réponses – et peut-être même pas lui. Mais le jour où il démissionnera enfin, il laissera un vide derrière lui.

Mais le sport va continuer, avec de nouveaux héros formés, peut-être même – un jour – de nouveaux records établis. Une grande partie des fans étant fortement basée sur les nationalités, la Grande-Bretagne est bien servie avec deux jeunes interprètes potentiels de classe mondiale à George Russell et Lando Norris.

Russell fait ses preuves aux côtés de Hamilton

La valeur de Russell est directement mesurée cette année par rapport à son coéquipier Hamilton bien sûr, et dans cette comparaison, il a jusqu’à présent l’air remarquablement bon. Dans les séances de qualification sèches (c’est-à-dire sans Imola et Canada), il mène 4-3, avec un avantage moyen de 0,136s.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell a en quelque sorte résisté à Max Verstappen dans une bataille pour la deuxième place au Grand Prix d’Espagne. George Russell a en quelque sorte résisté à Max Verstappen dans une bataille pour la deuxième place au Grand Prix d’Espagne.

Les spécifications des voitures n’ont pas toujours été les mêmes, car l’équipe a beaucoup expérimenté, essayant de mieux comprendre les problèmes de la Mercedes W13. Mais néanmoins, Russell a été extrêmement impressionnant dans la façon dont il s’est adapté et est clairement véritablement compétitif avec Hamilton sur une base plus cohérente que ce n’était le cas avec son prédécesseur Valtteri Bottas.

Ceci après certaines de ses réalisations extraordinaires en qualifications dans la Williams l’année dernière – notamment la première ligne de Spa et la deuxième ligne de Sotchi – le distinguent comme quelque chose d’assez spécial, avec un immense potentiel. Il n’a, après tout, participé qu’une seule fois à un grand prix avec une voiture entièrement compétitive (Sakhir 2020) et sans une crevaison, il l’aurait gagné.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell était satisfait du rythme de sa Mercedes, mais dit qu’ils n’ont pas encore complètement résolu leurs problèmes de marsouinage. George Russell était satisfait du rythme de sa Mercedes, mais dit qu’ils n’ont pas encore complètement résolu leurs problèmes de marsouinage.

Norris continue de briller malgré une voiture McLaren difficile

Tout comme Russell, la voiture de Norris est moins compétitive cette année que ce qui était espéré.

La McLaren MCL36 n’est tout simplement pas aussi forte par rapport à la concurrence que la voiture de l’année dernière qui a marqué un 1-2 au Grand Prix d’Italie et a permis à Norris de décrocher la pole position à Sotchi et d’être à un as de remporter la course. Mais bien que ses opportunités de répéter une telle forme soient limitées cette année, il a continué à ombrager son coéquipier Daniel Ricciardo au point de crise.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Montez à bord avec Lando Norris alors que Karun Chandhok de Sky F1 analyse le tour du pilote McLaren lors des essais de vendredi à Bakou. Montez à bord avec Lando Norris alors que Karun Chandhok de Sky F1 analyse le tour du pilote McLaren lors des essais de vendredi à Bakou.

La capacité de Norris à évoquer la vitesse à l’entrée du virage a laissé Ricciardo – un pilote qui a rivalisé étroitement avec Max Verstappen chez Red Bull – sous le choc. En partie, cela a à voir avec les difficultés de Ricciardo à s’adapter aux traits de la McLaren, mais seul un niveau de performance impressionnant de Norris l’a révélé. Les preuves suggèrent que Norris, tout comme Russell, est sur le point de gagner des courses et de se battre pour des titres dès qu’il est dans une voiture de compétition.

Que l’un ou l’autre approchera jamais l’ampleur des réalisations de Hamilton est une tout autre affaire, mais en imaginant les jours futurs de la célébration de la victoire après la course de Silverstone, avec des centaines de milliers d’acclamations pour le héros local, il est assez facile d’imaginer Russell ou Norris à le centre de tout.

