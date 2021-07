GP de Grande-Bretagne F1 Sprint: Max Verstappen remporte et sécurise la pole à Silverstone après un passage de départ sur Lewis Hamilton

Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton au départ et a remporté le premier Sprint de F1, assurant la pole position pour le GP de Grande-Bretagne de dimanche et augmentant son avance au titre d’un point supplémentaire.

Hamilton avait battu Verstappen en tête de la grille pour la mini course new-look avec une performance sensationnelle en qualifications vendredi soir, mais son avantage de départ sur le leader du titre a rapidement disparu au début du sprint.

Le Red Bull de Verstappen a devancé la Mercedes de Hamilton en quelques mètres et, bien que le Britannique ait riposté plus tard dans le premier tour, le Red Bull a maintenu sa position puis s’est progressivement éloigné au cours des 16 tours suivants pour gagner par 1,4 seconde.

Prenant les trois points pour la victoire, un de plus que Hamilton a revendiqué pour la deuxième, Verstappen mène désormais le championnat du monde par 33 points et assure sa quatrième pole position consécutive pour la course de Silverstone dimanche.

L’ordre d’arrivée du sprint définit la grille du Grand Prix, qui débutera dimanche à 15h en direct sur Sky Sports F1.

Valtteri Bottas est parti en pneus tendres aux médiums des deux devant mais n’a fait aucune impression, terminant à la troisième place qu’il s’est qualifiée.

0:46 Une grosse vrille de Sergio Perez, aucun dommage réel pour le pilote Red Bull, à part une chute à la 18e place. Une grosse vrille de Sergio Perez, aucun dommage réel pour le pilote Red Bull, à part une chute à la 18e place.

Mais il y a eu un désastre pour Sergio Perez dans le deuxième Red Bull, qui a perdu du terrain au départ avant de filer avant le Hangar Straight et de chuter dans l’ordre.

Avec Red Bull abandonnant sa voiture dans le dernier tour, Perez partira désormais 20e et dernier dimanche.

Charles Leclerc a également occupé la position de grille, terminant quatrième pour Ferrari, avec la paire de McLaren Lando Norris et Daniel Ricciardo gagnant une place chacun après avoir initialement pris du retard sur un Alonso au départ rapide.

0:41 Quel départ de Fernando Alonso alors qu’il vole à travers le peloton dans les premiers tours – passant de la 11e à la 5e place. Quel départ de Fernando Alonso alors qu’il vole à travers le peloton dans les premiers tours – passant de la 11e à la 5e place.

Alonso, qui a également commencé sur des softs, est passé de la 11e à la 5e place dans le premier tour, mais a finalement été dépassé rapidement par la McLarens plus rapide. Cependant, l’Alpine partira toujours des quatrièmes places supérieures à ses qualifications, tandis que son coéquipier Esteban Ocon s’est également hissé dans le top 10.

George Russell a perdu une place à la neuvième place et fait l’objet d’une enquête pour un affrontement au premier tour avec Carlos Sainz.

Plus à venir…

GP de Grande-Bretagne : résultat F1 Sprint

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Lewis Hamilton, Mercedes

3) Valtteri Bottas, Mercedes

4) Charles Leclerc, Ferrari

5) Lando Norris, McLaren

6) Daniel Ricciardo, McLaren

7) Fernando Alonso, alpin

8) Sebastian Vettel, Aston Martin

9) George Russell, Williams

10) Esteban Ocon, alpin