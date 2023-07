GP de Grande-Bretagne: Christian Horner salue l’équipe Red Bull après avoir égalé le record de F1 pour le plus de victoires consécutives

Max Verstappen a remporté le GP de Grande-Bretagne pour sceller la 11e victoire consécutive de Red Bull

Christian Horner n’a pas tari d’éloges sur toute l’équipe Red Bull après que la victoire de Max Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne les ait vus égaler le record de F1 pour le plus de victoires consécutives.

Verstappen s’est remis de la perte de la tête au départ pour remporter sa sixième victoire consécutive et la 11e consécutive de Red Bull – une course qui correspond à l’exploit de McLaren en 1988.

Red Bull reste invaincu en F1 2023 et a maintenant remporté 19 des 20 derniers Grands Prix dans une course qui remonte au Grand Prix de France en juillet dernier.

Pour Horner, le record a été rendu plus spécial par son arrivée à Silverstone, étant donné que l’usine de l’équipe est basée à proximité de Milton Keynes, et dans une course que Red Bull n’avait pas gagnée depuis 2012.

« C’est un record incroyable. 1988 lorsque la McLaren-Honda a remporté ces 11 victoires avec (Ayrton) Senna et (Alain) Prost. Dire que nous avons égalé cela, c’est un témoignage du travail acharné de l’équipe, de l’engagement, des pilotes, de la fiabilité, de la stratégie », a déclaré Horner.

« C’est difficile de gagner un Grand Prix, d’en gagner 11 d’affilée et je pense que nous avons remporté 19 des 20 derniers – cela a été une série de succès phénoménaux pour nous.

« Particulièrement ici à Silverstone, notre circuit local, l’usine n’est qu’à 15 miles sur la route, nous avons tellement d’employés vivant dans la région, obtenir ce résultat ici est quelque chose dont l’équipe peut être extrêmement fière. »

Verstappen a déclaré à propos du record: « Bien sûr, très heureux que nous ayons gagné à nouveau. Je veux dire, 11 victoires consécutives pour l’équipe, je pense que c’est assez incroyable, mais ce n’était pas simple aujourd’hui. »

Verstappen : Aujourd’hui, c’était plus difficile… mais nous avons quand même gagné

La sixième victoire consécutive de Verstappen le place dans une compagnie d’élite avec seulement Sebastian Vettel – qui détient le record de neuf victoires consécutives – Alberto Ascari, Nico Rosberg et Michael Schumacher (deux fois) ayant une telle course gagnante auparavant.

Mais à Silverstone, le Néerlandais a fait face à un test plus sévère que lors de toutes les victoires précédentes de cette séquence.

Le patinage des roues lorsque les lumières se sont éteintes a vu Lando Norris prendre la tête du premier virage et le rythme surprise de McLaren à Silverstone signifiait qu’il a fallu quelques tours à Verstappen pour dépasser le Britannique alors qu’il devait ensuite voir un redémarrage de la voiture de sécurité dans le dernier quart de la course. .

« Nous passons un bon moment mais aujourd’hui n’était pas la course la plus simple », a déclaré Verstappen. Sky Sports F1.

« J’ai pris un mauvais départ avec beaucoup de patinage, j’ai dû doubler Lando puis il est revenu dans mon DRS parce que mes pneus étaient un peu chauds donc j’ai dû gérer ça.

« Mais une fois que nous nous sommes installés, j’ai pu combler l’écart et à un moment donné, il était encore neuf secondes, donc nous semblions à nouveau assez forts, puis la voiture de sécurité, tout le monde était ensemble jusqu’à la fin.

« Nous avons opté pour les tendres et McLaren était sur des pneus durs, ce qui m’a aidé dans les premiers tours, mais en fait, dans les derniers tours, mes pneus chauffaient un peu, donc je n’avais pas vraiment beaucoup d’adhérence, c’est pourquoi Je suppose que l’écart n’était pas si faible, mais dans l’ensemble, ce fut un week-end positif pour nous.

« Cela montre où nous en sommes en tant qu’équipe en ce moment. Tout fonctionne très bien. C’est toujours difficile d’être parfait, peut-être qu’aujourd’hui a été une journée plus difficile pour nous mais nous avons quand même gagné.

« Ce qui est le plus important pour l’équipe, c’est que nous gagnions les championnats, les deux, et c’est sur cela que nous travaillons. »