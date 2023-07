GP de Grande-Bretagne : Charles Leclerc dit que les difficultés de Ferrari à Silverstone ont dépassé ses attentes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Charles Leclerc et Carlos Sainz ont été déçus après un GP britannique décevant pour Ferrari.

Charles Leclerc a déclaré que les difficultés de Ferrari lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de dimanche étaient pires qu’il ne l’avait prévu avant le début du week-end.

La Scuderia a enduré une course extrêmement décevante à Silverstone, avec Leclerc et Carlos Sainz alignant respectivement P4 et P5 sur la grille mais terminant neuvième et 10e.

Avant la course, Ferrari avait ciblé les deux McLaren devant eux mais Leclerc n’a jamais menacé Oscar Piastri lorsque l’Australien était en P3.

Alors que les deux pilotes Ferrari ont perdu avec le chronométrage de la voiture de sécurité, qui a permis à certains de leurs rivaux d’obtenir un arrêt au stand « gratuit », Leclerc a concédé que la voiture SF-23 de Ferrari avait manqué de rythme avec sa faiblesse dans les virages à grande vitesse exposés à Silverstone. .

« En entrant dans le week-end, je pense que nous nous attendions à un week-end difficile mais certainement pas à ce point », a déclaré Leclerc à Sky Sports F1.

« En qualifications, c’était un peu mieux que ce à quoi nous nous attendions, en course, je dirais que c’était un peu pire que ce à quoi nous nous attendions, donc nous devons travailler là-dessus.

« Nous n’avons pas eu beaucoup de dégradation, juste le rythme de la voiture n’était pas là. Nous avons eu du mal dans la première partie de la course – sur le premier relais, Mercedes et McLaren ont été très rapides, Mercedes sur les softs avec George Russell était très vite.

« J’ai réussi à le retenir et puis je ne sais pas ce qui s’est passé, je ne sais pas pourquoi nous [pitted] si tôt, mais je n’ai pas une image complète à ce sujet.

« Cela nous a mis sur la défensive parce que tout le monde a beaucoup continué sur le médium [tyre] qui n’a pas eu beaucoup de dégradation. J’ai essayé de rester à peu près dans les mêmes temps au tour que les gars étaient encore sur l’ancien support pour ensuite attaquer une fois qu’ils se sont arrêtés, mais ensuite ils se sont arrêtés pendant la voiture de sécurité et ont gagné toutes les positions. Pas la plus grande course aujourd’hui.

« J’essayais d’attaquer avec le nouveau média [after the Safety Car] mais Alex [Albon] avait le DRS sur la voiture devant, donc il m’était impossible de bouger. »

En 2022, Ferrari avait remporté la pole position au GP de Grande-Bretagne, mais l’équipe a maintenant passé une année civile entière sans victoire en Formule 1.

Vasseur : Ferrari était trop conservateur | « Nous aurions pu pousser beaucoup plus »

Alors que la voiture de sécurité a sans aucun doute compromis la stratégie de course de Ferrari, le directeur de l’équipe, Fred Vasseur, a estimé que leur résultat en course avait été affecté en ne poussant pas assez fort pendant la première partie de la course.

« La voiture de sécurité était une mauvaise situation pour nous, c’est sûr, mais ce n’est pas seulement ça, nous avons aussi eu un petit manque de rythme », a déclaré Vasseur. Sky Sports F1.

« Nous étions probablement un peu trop conservateurs avec les pneus. Nous nous attendions à plus de dégradation et nous n’avons pas assez poussé. »

Il a ajouté: « En partant de P4, P5, nous avions le sentiment après les qualifications que nous aurions pu faire un bien meilleur travail que cela. Nous ne pouvons pas être heureux de terminer P9, P10.

« Mais maintenant, nous devons avoir un regard approfondi sur le week-end, pas seulement sur la course. Nous n’avons pas fait le long relais vendredi, nous n’avons long relais que le composé tendre et Charles était coincé dans le garage. [Leclerc missed the whole of Practice Two with an electrical issue].

« Et nous avions un peu peur de la dégradation. Probablement quelque part dans notre esprit, nous avons eu les premières courses de la saison.

« Aujourd’hui, nous étions beaucoup trop conservateurs sur la gestion des pneus et nous n’avons pas assez poussé.

« Ensuite, nous sommes un peu malchanceux avec la voiture de sécurité – ce n’est pas entre nos mains et nous n’avons pas à y penser, nous devons penser à ce que nous pouvons gérer.

« Honnêtement, je pense que nous aurions pu pousser beaucoup plus. »

Experts Sky F1: week-end terrible pour Ferrari

Analyse de Ted Kravitz de Sky Sports F1…

« C’était probablement une course aussi décevante que possible. Charles Leclerc est neuvième et Carlos Sainz 10e, donc seulement trois points aujourd’hui.

« Charles Leclerc détenait la P4 mais n’a pas pu se rapprocher des McLaren, Sainz a reculé devant George Russell.

« Ils ont tous les deux perdu énormément de temps face à tous les autres [with the Safety Car].

« Fred Vasseur l’a qualifié de trop conservateur, il est ennuyé par la façon dont cela s’est passé. Ils essayaient d’appuyer sur la gâchette avec les arrêts aux stands et de forcer les autres à les poursuivre, personne n’a pris l’appât et ils en ont beaucoup souffert. Ils sont vraiment lécher leurs blessures.

« Est-ce que Ferrari est toujours devant Aston Martin ? Non, Fernando Alonso les devançait aujourd’hui, aidé par la Safety Car que je connais. Sont-ils toujours devant Mercedes ? Non, Mercedes les devançait aujourd’hui. Sont-ils toujours devant McLaren ? » Non, ils ne le sont pas, j’ai bien peur que Ferrari soit maintenant derrière ces trois autres équipes.

Analyse du spécialiste de Sky Sports F1 Karun Chandhok…

« Avec Leclerc, je pense qu’ils se sont opposés trop tôt [on lap 18] car cela l’a forcé à faire deux arrêts. Il aurait eu un tel delta quand tout le monde s’est arrêté sous la voiture de sécurité, ce dernier relais, il aurait été mangé vivant. Ils n’avaient pas d’autre choix que de piquer à nouveau.

« Avec Carlos, je pense qu’ils souffrent encore tellement de l’usure des pneus qu’ils ne pouvaient pas tenir plus longtemps et mettre le pneu tendre. Ils étaient en quelque sorte coincés dans ce qu’ils devaient faire.

« Mais finalement, c’est un week-end terrible en termes de rythme. Ils ont été dépassés par leurs trois concurrents du milieu de terrain et je dis trois parce qu’il inclut désormais McLaren. [as well as Mercedes and Aston Martin].

Analyse du commentateur de Sky Sports F1 David Croft…

« Ferrari avant la course a dit de manière cruciale que vous devez avoir une bonne stratégie et que vous devez prendre une décision et y aller. Mais ensuite, nous avons vu le même tergiversation revenir.

« C’est une si grande déception pour Ferrari qui a maintenant passé un an depuis sa dernière victoire en Grand Prix de Formule 1.

« Ils sont revenus sur une piste qu’ils avaient gagnée depuis la pole l’année dernière et n’étaient nulle part dans la course. »