GP de France: Red Bull fait une déclaration en Formule 1 avec la pole position de Max Verstappen, Mercedes « manquant de rythme »

3:25



Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, revient sur la première pole position de l’équipe au Grand Prix de France après que Max Verstappen a pris la première place

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, revient sur la première pole position de l’équipe au Grand Prix de France après que Max Verstappen a pris la première place

Martin Brundle de Sky Sports F1 a déclaré que Red Bull avait fait une « déclaration importante » dans le championnat 2021 après que Max Verstappen ait battu avec insistance Mercedes en pole position au GP de France.

La piste française Paul Ricard a été l’un des nombreux bastions de Mercedes ces dernières années – les septuple champions du monde remportant chaque pole et chaque victoire depuis son retour au calendrier en 2018 – mais Verstappen a devancé Lewis Hamilton pour prendre la première place des qualifications pour le première fois depuis l’ouverture de la saison.

Son avantage final était de 0,2 seconde, mais cela semblait être plus que cela avant que Hamilton, qui devance Verstappen de quatre points dans la course au titre, n’ait extrait tout ce qu’il pouvait de sa voiture W12 à la fin de la Q3.

Et Brundle a déclaré: « Nous assistons à deux merveilleux pilotes de course en tête-à-tête. Dans cette course et dans ce championnat.

« C’est une déclaration importante que Red Bull ait dépassé Mercedes aujourd’hui. »

3:01 Karun Chandhok de Sky F1 analyse la bataille pour la pole entre Max Verstappen et Lewis Hamilton en France Karun Chandhok de Sky F1 analyse la bataille pour la pole entre Max Verstappen et Lewis Hamilton en France

Une déclaration non seulement à cause de la forme de Mercedes en France, mais aussi de leur rythme sur des pistes similaires cette saison – en particulier à Barcelone où Hamilton était clairement plus rapide que Verstappen.

Le Paul Ricard est un circuit de F1 plus traditionnel, avec des virages à grande vitesse et de longues lignes droites, où Mercedes était censée s’épanouir. Mais au lieu de cela, Red Bull, aidé par un nouveau moteur Honda, s’est avéré être le plus rapide entre les mains de Verstappen.

« Si nous pouvons les battre ici, nous pouvons vraiment les battre n’importe où », a admis Christian Horner, le patron de l’équipe Red Bull.

Valtteri Bottas et Sergio Perez ont terminé troisième et quatrième dans les autres voitures Mercedes et Red Bull.

Mercedes ‘manque de rythme’, ‘besoin de gagner partout’

Alors que Red Bull a largement surpassé une Mercedes en dessous de la moyenne sur les pistes de Monaco et de Bakou et a généralement été compétitif toute la saison, le formulaire du début de la saison suggérait que les Silver Arrows seraient l’équipe à battre ce week-end.

Mais les prétendants au titre et les leaders ont progressé après que les changements de configuration de vendredi soir les ont vus prospérer dans les lignes droites, tout en conservant leur avantage dans les virages.

Cela a laissé Mercedes chercher des réponses.

3:57 Le patron de Mercedes, Toto Wolff, admet que le week-end a été difficile pour l’équipe, malgré le fait que ses pilotes terminent deuxième et troisième en qualifications. Le patron de Mercedes, Toto Wolff, admet que le week-end a été difficile pour l’équipe, malgré le fait que ses pilotes terminent deuxième et troisième en qualifications.

« Ce fut un week-end difficile parce que nous manquons de rythme », a déclaré Toto Wolff de Mercedes à Sky F1. « C’est la vérité.

« Cela avait l’air bien pire qu’à la fin où nous nous sommes retrouvés, mais nous avons juste besoin de gagner partout.

« Il n’y a pas une partie que nous ne regardons pas afin d’améliorer notre jeu. »

La course de dimanche commence à 14h sur Sky Sports F1, avec une montée en puissance à partir de 12h30.