GP de France : quand regarder la course, les qualifications et les entraînements en direct sur Sky Sports F1 ce week-end

Le premier triplé de F1 de la saison commence avec le Grand Prix de France, en direct de Paul Ricard sur Sky Sports F1.

Après deux épreuves successives sur pistes, c’est le retour sur un circuit permanent dans le sud pittoresque de la France pour la septième manche d’une saison qui a scintillé et surpris dès le premier jour en mars.

Max Verstappen conserve une avance de quatre points au championnat sur Lewis Hamilton après que les protagonistes du titre n’ont pas tous deux marqué de points à Bakou, mais l’élan reste avec Red Bull – qui a quand même gagné la dernière fois grâce à Sergio Perez pour leur deuxième triomphe consécutif .

Mais Mercedes s’attend à un week-end plus compétitif, Hamilton s’imposant au Paul Ricard lors des deux dernières visites de F1 depuis le retour du GP de France au calendrier en 2018.

Les spectacles en direct de Sky F1 commencent jeudi après-midi avec The F1 Show – également diffusé gratuitement en direct au Royaume-Uni et en Irlande sur YouTube – et se terminent par une vaste couverture dimanche du jour de la course, avec des lumières éteintes à 14 heures.

Le Grand Prix de France sur Sky Sports F1

jeudi

17h : Le F1 Show en direct

18h : Conférence de presse des pilotes

Vendredi

9h : Entraînement F3 en direct

10h : GP de France Practice One Live (Début de la séance à 10h30)

12h45 : Qualifications F3 en direct

13h45 : GP de France Practice Two Live (Début de la séance à 14h)

samedi

9h : F3 Sprint Race One en direct

10h45 : GP de France Practice Three Live (Début de la séance à 11h)

13h : Préparation des qualifications GP de France Live

14h : Qualifications GP de France en direct

15h30 : F3 Sprint Race Two en direct

17h : Cahier de qualification de Ted

dimanche

10h30 : F3 Feature Race Live

12h30 : Grand Prix dimanche

14h : LE GRAND PRIX DE FRANCE EN DIRECT

16h : Drapeau à damier

17h : Cahier de notes de Ted

20h : Temps forts du GP de France