GP de France: Mercedes et Lewis Hamilton cherchent désespérément à rebondir alors que la F1 s’intensifie avec une triple tête

Mercedes a promis de transformer sa colère de Bakou en un résultat solide au GP de France de ce week-end alors que les champions du monde, au milieu d’une bataille acharnée avec Red Bull, tentent de rebondir après leur pire séquence de deux courses en neuf ans.

Une campagne captivante de Formule 1 2021 – qui accueille des duels de titre compétitifs entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, et Mercedes et Red Bull – s’intensifie à partir de la course de ce week-end sur le circuit Paul Ricard dans le sud de la France, le premier des trois Grands Prix en autant de semaines.

Avec autant de points à gagner, la triple tête France-Styrie-Autriche est cruciale pour les espoirs de titre et en particulier Mercedes, qui traîne les deux championnats et a marqué sept maigres points lors des courses de rue de Monaco et de Bakou; leur plus faible parcours en deux courses depuis 2012.

Mercedes n’a pas suivi le rythme dans les deux événements alors qu’il y a eu aussi de grosses erreurs – des erreurs opérationnelles et stratégiques au blocage dramatique de Hamilton en Azerbaïdjan, où les Silver Arrows se sont retrouvés avec zéro point.

Mais le patron de Mercedes, Toto Wolff, a insisté pour Ciel F1: « Je n’ai aucun doute [we will bounce back].

« C’est une équipe qui est si forte. Je suis tellement en colère, et nous allons transférer la colère en force positive. Nous sommes des guerriers et nous allons revenir. »

Wolff a ajouté : « Ça va faire mal pendant quelques jours, mais nous apporterons notre meilleur match à la prochaine course. »

Red Bull mène désormais le championnat des constructeurs avec 28 points grâce à la victoire de Sergio Perez en Azerbaïdjan, tandis que Verstappen compte encore quatre points d’avance sur Hamilton malgré une lourde chute suite à une crevaison.

C’est parce que son grand shunt a conduit à un drapeau rouge et à un redémarrage de la course, après quoi Hamilton a commis une erreur inhabituelle en actionnant un interrupteur de frein «magique» et en ratant le premier virage, passant de la tête potentielle à la 15e place.

« Nous allons reconstruire et revenir plus forts à coup sûr », a déclaré Hamilton, qui a été dégagé de tout blâme par son équipe.

La piste «normale» du GP de France favorisera-t-elle Merc par rapport à Red Bull?

Mercedes a toutes les raisons d’être confiante quant à ses perspectives de GP de France, ayant confortablement remporté les deux courses sur le circuit Paul Ricard depuis son retour au calendrier en 2018. Il a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19.

Ils disposaient également d’une voiture plus rapide que Red Bull lors de la confrontation Portugal-Espagne avant les deux derniers circuits urbains, souvent qualifiés de « valeurs aberrantes » en raison de leur configuration unique par rapport aux sites de F1 traditionnels.

Le GP de France est certainement une piste plus « normale » – comme l’a appelé Verstappen lorsqu’il a admis son regret de ne pas avoir creusé un écart plus important avec Hamilton à Bakou. Son avance aurait été de 15 points sans sa malheureuse chute.

« Bien sûr, Mercedes sera très forte sur des pistes normales, ils ont eu quelques difficultés sur les circuits urbains mais comme vous avez pu le voir aussi à Barcelone, ils sont très rapides », a déclaré Verstappen.

« Nous devons rester sur nos gardes et continuer à pousser fort car ils ont aussi une très bonne voiture même si parfois ils ne le disent pas. Ils le font.

« C’est juste dommage. Je voulais creuser un peu plus cet écart avant de revenir sur ce genre de pistes. »

Le GP de France est la première partie d’un triple en-tête et la première des cinq courses en sept semaines avant la pause estivale.