GP de France : Max Verstappen offre sa sympathie à Charles Leclerc après l’accident de Ferrari

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le leader du championnat, Max Verstappen, dit qu’il reste encore un long chemin à parcourir et qu’il ne s’emballe pas après avoir remporté le Grand Prix de France

Le leader du championnat, Max Verstappen, dit qu’il reste encore un long chemin à parcourir et qu’il ne s’emballe pas après avoir remporté le Grand Prix de France

Le vainqueur du Grand Prix de France, Max Verstappen, a déclaré qu’il “se sentait désolé” pour son rival du championnat du monde Charles Leclerc après que le pilote Ferrari s’est écrasé de la tête sur le circuit Paul Ricard.

Leclerc et Verstappen semblaient prêts pour une autre bataille passionnante après que la Ferrari ait résisté au Red Bull dans les premières étapes, mais l’accident du tour 18 a laissé Verstappen se diriger vers une victoire directe, qui a prolongé son avance au championnat du monde à 63 points.

Un Leclerc désemparé a poussé un cri d’angoisse sur la radio de l’équipe au lendemain de l’accident, avant de prendre la responsabilité d’avoir commis une “erreur inacceptable” dans son entretien d’après-course.

“Cela aurait été une très bonne bataille jusqu’à la fin, malheureusement nous n’y sommes jamais arrivés, mais heureusement, Charles va bien”, a déclaré Verstappen, qui était rejoint par le duo Mercedes Lewis Hamilton et George Russell sur le podium.

C’était la deuxième fois cette saison qu’une erreur de pilote coûtait des points à Leclerc, et on a demandé au champion du monde en titre Verstappen si sa plus grande expérience s’avérait un facteur crucial dans la bataille pour le titre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Charles Leclerc s’est effondré de façon spectaculaire de la tête du GP de France Charles Leclerc s’est effondré de façon spectaculaire de la tête du GP de France

“C’est difficile à dire”, a répondu le Néerlandais. “Les erreurs sont faciles à faire. Donc, je ne sais pas. Je suis désolé pour lui bien sûr. Ce n’est pas gentil et il le sait.

“Nous avons encore beaucoup de courses à disputer et il y aura aussi quelques week-ends difficiles pour nous.”

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a fait écho aux sentiments de Verstappen en offrant sa sympathie à Leclerc.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Leclerc dit que l’erreur qu’il a commise et qui l’a fait abandonner le Grand Prix de France était inacceptable Leclerc dit que l’erreur qu’il a commise et qui l’a fait abandonner le Grand Prix de France était inacceptable

“La chose principale aujourd’hui était que Charles allait bien”, a déclaré Horner. “Ce fut une course fulgurante entre eux deux lors de ce premier relais, et un incident qui a l’air désagréable.”

“Il [Leclerc] est un pilote très fort. Ces deux gars se poussent si fort et ces voitures sont à la limite dans ces conditions. Sa malchance a été notre chance aujourd’hui et elle a basculé au cours de l’année.”

Horner: Max avait effectivement une position sur la piste avant le crash

Verstappen a exercé une pression intense sur Leclerc dans les premières étapes de la course, mais n’ayant pas pu dépasser la Ferrari, s’est arrêté au stand au 17e tour, à quel point il n’était pas clair si les leaders utiliseraient un ou deux. -stratégie d’arrêt dans la chaleur extrême du Castellet.

Ferrari a choisi de garder Leclerc à l’écart, ajoutant une bataille de stratégies intrigante aux différences de configuration avec lesquelles les équipes étaient entrées dans la course.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Christian Horner dit que c’était une victoire directe pour Verstappen Christian Horner dit que c’était une victoire directe pour Verstappen

La chute de Leclerc a écourté la compétition, laissant les deux équipes se demander ce qui aurait pu se passer après la course.

“Nous avons appuyé sur le bouton tôt et avons opté pour l’undercut”, a déclaré Horner, qui a insisté sur le fait que Red Bull avait opposé Verstappen avec l’intention de ne faire qu’un seul arrêt. “Max a effectivement obtenu une position sur la piste. C’est dommage que nous n’ayons pas pu voir comment cela se serait déroulé.

“Au début de la course, nous pensions qu’au niveau des températures, cela ressemblait plus à un deux arrêts, mais la façon dont Max a pu suivre, les températures des pneus semblaient en fait assez sous contrôle, l’usure semblait bonne, nous n’étions pas aussi cloquants que la Ferrari.

“Donc, nous nous sentions assez forts, c’est pourquoi nous avons fait un arrêt agressif. Cela aurait été fascinant de voir si Charles serait passé aux stands, il aurait eu un avantage de pneus de deux à trois tours, mais il aurait été une grande bataille.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Verstappen clôture une victoire complète au Grand Prix de France avec Mercedes assurant un double podium derrière lui Verstappen clôture une victoire complète au Grand Prix de France avec Mercedes assurant un double podium derrière lui

Malgré son importante avance au championnat du monde, Verstappen a insisté sur le fait que l’équipe devait rester concentrée alors qu’elle se préparait pour le GP de Hongrie du week-end prochain, qui est la dernière course avant les vacances d’été de la F1.

“Nous ne sommes qu’à mi-chemin, donc il reste encore beaucoup de courses à disputer, et beaucoup de choses peuvent arriver”, a déclaré Verstappen. “Je ne regarde pas vraiment cette piste.

“Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes encore en retard sur un tour et je ne m’attends pas à ce que la Hongrie soit particulièrement notre meilleure piste, car je pense que nous manquons un peu d’appui par rapport à Ferrari et c’est ce que vous besoin là-bas.”