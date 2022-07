GP de France : Max Verstappen le plus rapide des essais 3 avant les qualifications du Paul Ricard

Max Verstappen était en forme impérieuse lors de la troisième pratique

Max Verstappen a produit une démonstration dominante lors des essais finaux du GP de France pour devancer Ferrari et établir Red Bull comme favori pour les qualifications sur le circuit Paul Ricard.

Dans une remarquable démonstration de vitesse du leader du championnat du monde, Verstappen a dominé la feuille de temps pendant une grande partie de la séance sur le pneu moyen moins rapide, avant de rétablir son avance lors du passage aux tendres dans les dernières étapes.

Le temps de 1:32.272 du Néerlandais lui a laissé 0,354s d’avance sur Carlos Sainz en deuxième, avec l’autre Ferrari de Charles Leclerc à trois dixièmes de plus en troisième.

Lewis Hamilton a battu le deuxième Red Bull de Sergio Perez à la quatrième place, avec son coéquipier Mercedes George Russell cinquième, mais chacun des trios était à une seconde près de Verstappen.

Les espoirs de Red Bull de mettre fin à une séquence de deux victoires consécutives pour Ferrari ont été encore renforcés lors des essais 3, car il a été confirmé que Sainz partira de l’arrière de la grille lors de la course de dimanche après avoir pris une pleine charge de nouvelles pièces de moteur.

Charles Leclerc subit une vrille dramatique à grande vitesse et Carlos Sainz court large dans leurs Ferrari lors de la P3 du GP de France

La seule consolation pour Sainz était qu’il n’était peut-être pas tout au fond de la grille, Kevin Magnussen de Haas faisant face à la même pénalité.

Fernando Alonso a été le meilleur des autres en septième position pour Alpine, tandis qu’Alex Albon a mené une démonstration encourageante de Williams en terminant huitième, avec son coéquipier Nicholas Latifi 12e.

La McLaren de Lando Norris et l’AlphaTauri de Yuki Tsunoda complétaient le top 10, tandis que l’on s’inquiétait pour Sebastian Vettel qui terminait dernier après avoir terminé sa séance plus tôt après avoir endommagé son Aston Martin.

“Red Bull pourrait être imparable”

La domination de Verstappen dans la troisième séance d’essais a été quelque peu surprenante après que Ferrari ait dominé la feuille de temps lors des deux séances de vendredi, en particulier après que le champion du monde en titre eut admis que l’équipe avait “du travail à faire” après avoir été en retard en FP2.

Cependant, les Red Bulls étaient directement sur la bonne voie au début de la séance de samedi, et Verstappen a immédiatement affiché une amélioration majeure.

Aucune autre voiture, avec beaucoup d’entre elles en pneus tendres, n’a pu s’approcher initialement du temps qu’il a mis en pneus moyens, Sainz finissant par dépasser son effort alors que la séance entrait dans son dernier tiers.

Cependant, lorsque Red Bull a mis des pneus tendres sur la voiture de Verstappen, il s’est immédiatement catapulté confortablement à l’écart de l’Espagnol une fois de plus.

La performance a été rendue d’autant plus préoccupante pour Ferrari par le fait que Red Bull avait semblé avoir le rythme à long terme le plus fort lors des simulations de vendredi, bien qu’il soit possible que l’équipe italienne ait ajusté sa configuration pour tenter de se pencher vers la performance de dimanche.

La victoire de Leclerc en Autriche il y a deux semaines, qui a suivi la victoire de Sainz à Silvertone, a vu le Monégasque réduire l’avance de Verstappen au championnat du monde à 38 points, mais cette dernière preuve suggère que Red Bull a le rythme pour stopper l’élan de Ferrari.

Paul Di Resta, de Sky Sports F1, a déclaré : “Si Red Bull a été capable de concevoir et de maintenir la vitesse qu’il avait hier dans les longs relais et de continuer à s’améliorer à court terme, alors ils sont en quelque sorte imparables.

“Mais tu n’as jamais cette année, c’est des hauts et des bas, des hauts et des bas.”