GP de France: Max Verstappen gagne devant Lewis Hamilton après que Charles Leclerc s’est écrasé en tête

Le leader de la course Charles Leclerc percute les barrières du virage 11 et est éliminé du Grand Prix de France !

Max Verstappen a fait un grand pas vers la défense de son titre de Formule 1 après avoir remporté un Grand Prix de France frénétique devant Lewis Hamilton, alors que son principal rival Charles Leclerc a gâché ses chances avec un accident de fin de course dramatique.

Leclerc avait semblé prêt à contrôler après avoir mené tôt depuis la pole et avait résisté à un assaut de Verstappen avant que sa course – et sa candidature au championnat – ne prenne un énorme tournant au 18e tour grâce à une erreur non appliquée coûteuse.

Le pilote monégasque a perdu le contrôle de sa voiture Ferrari au virage 11 et a foncé dans les barrières, provoquant des halètements d’une foule à guichets fermés et un énorme tollé d’émotion de Leclerc à la radio de l’équipe.

Cela a propulsé Verstappen en tête, une victoire sur laquelle il a capitalisé avec une victoire confortable pour étendre son avantage au championnat sur Leclerc à 63 points.

Verstappen a remporté Hamilton lors de sa 300e course alors que Mercedes a connu un super dimanche, avec son septuple champion du monde commençant bien puis repoussant facilement ses rivaux pour prendre la deuxième place, son meilleur résultat de la saison.

George Russell surprend Sergio Perez endormi au redémarrage et monte sur le podium.

George Russell en a fait un double podium pour les Silver Arrows après avoir dépassé Sergio Perez avec trois tours à faire, attrapant le pilote Red Bull à froid après une voiture de sécurité virtuelle tardive, puis retenant une charge tardive.

Carlos Sainz était cinquième après une belle remontée du fond de grille, mais méritait mieux.

L’Espagnol avait avancé à la troisième place avant que Ferrari, dans une autre décision stratégique étrange, ne l’oppose à 10 tours de la fin. Sainz a également dû prendre une pénalité de cinq secondes en raison d’une sortie dangereuse dans les stands, et il n’a pas pu rattraper les places à temps avant le 53e et dernier tour.

Et après?

La saison 2022 se poursuit avec la manche 13 le week-end prochain, le GP de Hongrie du circuit serré et sinueux du Hungaroring à Budapest.

La course historique est la dernière avant les vacances d’été d’août et est l’amour sur Sky Sports F1 dimanche à 14 heures.

