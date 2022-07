GP de France: Lewis Hamilton salue le meilleur résultat “incroyable” de 2022 avec Mercedes “sur la bonne voie”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton félicite l’équipe Mercedes pour un “résultat incroyable” après avoir terminé à la deuxième place devant George Russell à la troisième.

Lewis Hamilton a salué un “résultat incroyable” au GP de France en réalisant son meilleur résultat de la saison lors de sa 300e course de Formule 1.

Hamilton, partant quatrième, a pris un excellent départ dimanche, puis s’est éloigné de Sergio Perez de Red Bull – tandis que l’accident de Charles Leclerc l’a ensuite élevé juste derrière Max Verstappen.

Alors que Hamilton ne pouvait pas rester avec Verstappen, Mercedes n’étant toujours pas en mesure d’égaler ses rivaux et attendant toujours cette première victoire insaisissable de la saison, la deuxième place était sa meilleure de 2022 et a poursuivi sa séquence de podiums.

“Quelle journée et quel week-end”, a déclaré Hamilton à Sky Sports F1. “Je suis tellement fier de l’équipe, c’est un résultat incroyable.

“Gagner des courses et obtenir des résultats comme celui-ci, c’est tout.

“Bien sûr, nous savons que nous n’avons pas tout à fait le rythme des deux équipes à venir, mais la fiabilité est un élément fondamental du processus. Je suis tellement fier de mon équipe pour avoir la fiabilité que nous avons.”

Hamilton était à huit dixièmes de la pole samedi mais à seulement 10 secondes de Verstappen lors de la course de dimanche. George Russell a assuré une belle journée à Mercedes en terminant troisième et en décrochant le premier double podium de l’équipe de l’année.

“Quel excellent résultat”, a ajouté Hamilton. “George a également fait un excellent travail aujourd’hui et terminer deuxième et troisième est vraiment spécial pour nous.

“Nous nous attendions à être un peu plus compétitifs, mais même en course, c’était génial de pouvoir garder [Perez] derrière et aux abois et quel excellent travail George a fait pour se débrouiller avec lui.”

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a quant à lui fait l’éloge de Hamilton : “Il est absolument de la partie. Il continue de pousser l’équipe, a un état d’esprit positif et même si les journées sont vraiment sombres, comme hier quand nous étions à neuf dixièmes, il n’arrête jamais de pousser.” “

Mercedes sur la “bonne voie”, acceptant d’être les “chasseurs”

Hamilton a admis lors de la conférence de presse de dimanche soir qu’il ne pouvait suivre Verstappen que pendant “deux tours”, une victoire ne semblant jamais probable, alors qu’il développait les mesures positives de Mercedes.

“Le début de l’année n’a pas été misérable car cela pourrait toujours être bien pire – mais du point de vue du pilote, comprendre cette voiture était si déroutant, nous avons essayé tellement de choses différentes”, a-t-il expliqué. « Faire confiance à la machine sous vous nous a vraiment retenus.

“Être maintenant dans une position où nous commençons à comprendre la voiture, et nous voyons plus de cohérence, nous a donné une conduite beaucoup plus agréable. Nous manquons toujours de performances, mais nous pouvons faire de petits éclats, constamment en ébréchant.” une façon.

“Peut-être qu’une grande semaine viendra à un moment donné et nous y serons.”

Russell, qui a dépassé Perez tardivement, a déclaré que Mercedes était désormais sur la “bonne voie”.

“Max, bien sûr, était juste en croisière jusqu’à la fin. Donc, si nous voulons nous battre pour des victoires, nous devons encore trouver plus de performances, mais je pense qu’en tant qu’équipe, nous sentons que nous sommes sur la bonne voie maintenant.

“Je pense que nous avons une direction claire quant à la direction dans laquelle nous devons aller avec notre développement. C’est une très bonne chose en soi, cela ne signifie pas que nous pouvons réellement atteindre plus de performances, mais au moins nous pensons que si nous allons dans cette direction, nous trouverons plus de performances. Je pense que cette pause post-été va être excitante.”

Wolff a averti que l’équipe devait “rester humble”.

“Notre voiture n’est tout simplement pas bonne en ce moment pour se battre avec les gars devant ; je suis toujours un peu pessimiste parce que j’ai besoin de l’être”, a-t-il déclaré.

“Il nous manque juste six ou sept dixièmes aux leaders et alors que nous nous sommes stabilisés en course et que Verstappen n’a pas gagné plus de terrain, il a aussi fait attention à ses pneus.

“Dans l’ensemble, l’effort d’équipe a été formidable, les pilotes ont fait du très bon travail. George était intelligent et rapide, Lewis était le lion qui était toujours là. Nous faisons le maximum en ce moment le jour de la course.

“Parfois, nous avons parlé de ce qui se passerait si nous ne gagnions pas à nouveau et comment nous récupérerions? Nous avons eu des moments très difficiles au début de l’année, mais d’une certaine manière, nous nous sommes tous mis dans la situation que nous sont les ‘chasseurs’ maintenant.”