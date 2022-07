GP de France: Lewis Hamilton et George Russell disent que Mercedes démarre lentement alors que Ferrari prend de l’avance

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton dit que Mercedes se retrouve plus en retard que prévu après les deux premières séances d’essais du Grand Prix de France.

Lewis Hamilton et George Russell ont admis que le début de week-end de Mercedes pour le GP de France n’a pas été à la hauteur des attentes, le rythme de Ferrari et Red Bull mettant un frein à leurs espoirs de victoire.

Mercedes a été saluée comme des challengers potentiels se dirigeant vers Le Castellet – et Hamilton a salué cette excitation jeudi alors qu’il parlait de se battre pour une première victoire de la saison – mais les champions du monde en titre des constructeurs de F1 étaient bien à la dérive de leurs rivaux lors des deux séances d’essais du vendredi.

Malgré les mises à niveau de la voiture, Russell s’est classé quatrième en P1 et P2 – à 0,9 s et 0,7 s de la Ferrari de tête – tandis que Hamilton a été la meilleure partie d’une deuxième dérive lors de sa seule session après s’être retiré pour la réserve Nyck de Vries plus tôt.

“Nous sommes un peu plus en retard que prévu ce week-end”, a déclaré Hamilton avant son 300e départ en F1.

“Nous avons beaucoup de travail à faire, beaucoup de chemin à parcourir encore. La voiture n’est pas spectaculaire ici, je ne sais pas pourquoi, mais du jour au lendemain, nous faisons généralement un petit pas en avant, donc j’espère que ce sera le cas demain. .”

Mercedes, qui avait Red Bull pour compagnie en étant plus lente que prévu par rapport à une Ferrari rapide, devait tirer le meilleur parti des améliorations et d’un circuit Paul Ricard fluide et fluide.

Mais Hamilton a déclaré que la voiture W13 perdait du temps “partout, à chaque virage”.

Russell, qui devance Hamilton dans le championnat, a ajouté : “Beaucoup à dépasser.

“Je pense que notre rythme de carburant élevé était meilleur que notre rythme de carburant bas, nous devons donc nous assurer que nous optimisons demain pour nous assurer qu’il n’y a pas de voitures du milieu de peloton entre nous et les quatre premiers.

“Je pense que les Ferrari sont probablement plus fortes que nous et Max était rapide comme d’habitude, alors il faut travailler.”

Russell a déclaré avoir remarqué des améliorations grâce aux mises à niveau, mais a admis que “nos rivaux trouvent également du temps”. Interrogé sur les chances de victoire de Mercedes ce week-end, il a répondu : “Le tir extérieur est probablement la façon de le dire !

“Nous sommes probablement un peu plus loin du rythme aujourd’hui que nous l’aurions espéré. Du travail à faire ce soir dans les usines, mais ne dites jamais jamais.”

Les commentaires de Hamilton et Russell suivent ceux de Toto Wolff après la première séance, lorsque le patron de l’équipe Mercedes a chanté un air similaire.

"Pas là où nous voulons être", a déclaré Wolff à Sky Sports F1. "Nous essayons beaucoup de parties mais nous manquons juste de rythme en ce moment

"Ce n'est que le début, mais la performance en FP1 était un peu décevante

