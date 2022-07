GP de France: Lewis Hamilton dit Red Bull, Ferrari dans sa « propre ligue » après une nouvelle déception de Mercedes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton dit qu’il ne sait pas pourquoi l’écart s’est creusé à l’avant après s’être senti fort dans la voiture avec une fin de qualification positive.

Lewis Hamilton a admis que Ferrari et Red Bull restaient dans leur “propre ligue” après que Mercedes ait une fois de plus été incapable de suivre le rythme de leurs rivaux lors des qualifications du GP de France.

Le septuple champion du monde a poursuivi sa solide forme récente pour se qualifier quatrième alors qu’il a confortablement surpassé son coéquipier George Russell, mais n’a pas été en mesure de défier le poleman Charles Leclerc et les Red Bulls de Max Verstappen et Sergio Perez.

Hamilton se serait presque certainement retrouvé une place plus loin si ce n’était du fait que la deuxième Ferrari de Carlos Sainz avait choisi de ne pas établir de temps au tour en Q3 car il faisait face à une rétrogradation en fond de grille pour avoir pris un nouveau moteur. les pièces.

La performance de Mercedes dans le sud de la France a été particulièrement décevante, étant donné que beaucoup s’attendaient à ce que le circuit Paul Ricard convienne aux Flèches d’argent et leur offre l’opportunité de se battre pour une première victoire en course de leur campagne 2022 extrêmement difficile.

“Je suis vraiment content de ma séance de qualification si je suis honnête”, a déclaré Hamilton. “Mon dernier tour a été génial, je l’ai terminé et je me suis dit ‘c’est un tour génial’ mais, vous savez, toujours à neuf dixièmes des gars à l’avant.

Charles Leclerc décroche la pole position du GP de France, devant Max Verstappen et Sergio Perez.

“Je ne sais pas vraiment pourquoi cet écart s’est creusé entre ces deux courses. Mais oui, ils sont [Ferrari and Red Bull] sorte de dans leur propre ligue.”

Mercedes avait montré des signes récents d’amélioration avec Hamilton terminant troisième à chacune des trois dernières courses, et de nouvelles améliorations pour ce week-end avaient accru les attentes autour du paddock.

“Quand nous disons que nous avons eu des mises à jour, nous avons apporté comme la plus petite chose. Cela pourrait être un demi-dixième, peut-être un dixième si cela fonctionnait parfaitement”, a ajouté Hamilton, sixième du championnat du monde – à 99 points du leader Max Verstappen.

“C’est difficile de vraiment le voir pour être honnête. Mais honnêtement, je suis venu ici en pensant, ‘la dernière course, nous étions à trois-quatre dixièmes, alors ce week-end nous serons peut-être à deux-trois dixièmes’, et nous avons été une seconde de repos tout le week-end et parfois une seconde et demie.

“Donc, arriver à neuf dixièmes n’est pas trop mal, mais ils sont [Ferrari and Red Bull] à leur place et tout le monde derrière moi se bat aussi. Nous continuons juste à nous battre.”

Wolff: Merc pas assez bon malgré l’immense écran de Hamilton

Mercedes a eu du mal à s’adapter aux nouvelles réglementations de conception de la F1 pour la saison 2022, avec les huit fois champions en titre des constructeurs derrière le leader Red Bull de 122 points alors que la saison entre dans sa seconde moitié.

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a admis que le dernier échec de Mercedes à combler l’écart avec ses rivaux avait conduit à une approche “freestyling” du week-end, qui a vu Hamilton tester un aileron arrière à plus grande force d’appui lors des essais finaux avant de l’abandonner pour les qualifications.

“Je pense que nous savions qu’une fois que nous avons mis les nouveaux pneus et que nous conduisons la voiture un peu en colère, nous allons être là en tant que troisième force, comme nous l’avons été toute la saison, mais c’est juste pas assez bon”, a déclaré Wolff à Sky Sports F1.

Toto Wolff dit que la quatrième position d'Hamilton était un "travail immense", mais la Mercedes n'est tout simplement pas assez bonne.

“Vous pouvez voir que lorsque vous êtes un peu en retrait, vos attentes sont à un certain niveau pour le week-end de course et quand cela ne se concrétise pas, une sorte de freestyle commence.

“Avec nous, il s’agissait principalement d’expérimenter les niveaux d’aileron arrière et aussi les températures des pneus, mais à la fin, l’ensemble n’est tout simplement pas assez rapide et nous pouvons le voir.”

Malgré sa déception face à la performance globale de l’équipe, Wolff a réservé des éloges particuliers à Hamilton, qui était près de quatre dixièmes plus rapide que son coéquipier en Q3.

“(Il a fait) un travail immense”, a déclaré Wolff. “Si Sainz est là, c’est P5, mais c’est quand même un excellent, excellent travail. Il a probablement extrait plus que la voiture n’en a pour le moment.”

Russell s’est concentré sur le défi de Perez

Russell, qui a eu du mal à suivre le rythme d’Hamilton lors des dernières courses après avoir étonnamment surpassé son coéquipier au début de la saison, s’est retrouvé sixième après avoir commis une erreur lors de son dernier tour rapide.

En conséquence, il partira derrière la McLaren de son rival britannique Lando Norris mais reste confiant que Mercedes peut poursuivre sa tendance à montrer un rythme supérieur dimanche, ce qu’ils ont largement fait tout au long de la saison.

Russell semble confiant de dégager Norris et se concentre davantage sur la possibilité d’aider Hamilton à retrouver le Red Bull de Perez en troisième.

George Russell estime que Mercedes est plus loin que prévu après s'être qualifié 6e sur la grille.

“Je pense qu’en tant qu’équipe, nous étions probablement un peu plus loin que nous l’aurions espéré et que nous nous y attendions, surtout après hier”, a déclaré Russell.

“Personnellement, j’ai en quelque sorte construit en Q3, j’étais P4 et je me sentais à l’aise et j’ai juste fait une erreur dans mon dernier tour, donc oui, pas la fin du monde. En fin de compte, je pense que le l’écart est plus préoccupant que l’ordre de finition.

“Nous devons juste comprendre que nous sommes la seule équipe sur la grille à combler l’écart avec l’avant un dimanche par rapport à un samedi. Tous les autres écarts s’étendent, et nous le réduisons, alors j’espère que Lewis et moi pourrons le prendre.” à Checo Je pense que Charles et Max sont probablement trop rapides pour nous en ce moment.

“Je pense que McLaren a toujours montré un très bon rythme de qualification, mais d’après hier, nous devrions pouvoir les dépasser assez facilement.”

