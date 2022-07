GP de France: Lewis Hamilton détient un espoir de victoire marquant alors que Mercedes dévoile une nouvelle mise à niveau de voiture

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Simon Lazenby et Paul Di Resta de Sky F1 se préparent pour le Grand Prix de France sur le Circuit Paul Ricard

Lewis Hamilton a réaffirmé ses espoirs de se battre pour une première victoire de la saison lors du Grand Prix de France de ce week-end, Mercedes taquinant une importante mise à niveau de la voiture alors qu’ils tentaient de combler l’écart avec l’avant.

Alors que Hamilton et Mercedes ont enduré une mauvaise première moitié de saison selon leurs critères de victoire au titre, le rythme nettement amélioré lors des dernières courses a redynamisé l’équipe, et le circuit Paul Ricard du Castellet – fluide, rapide et fluide comme Silverstone – est s’attendent à jouer sur leurs points forts.

Telle est la reprise de forme de Mercedes, Hamilton a changé d’avis sur le fait de ne pas pouvoir se battre pour une victoire cette saison – et il pense qu’il a une chance ce week-end, lorsque toutes les sessions seront en direct sur Sky Sports F1.

Lorsqu’on lui a demandé s’il participerait à la chasse, Hamilton a répondu: “J’espère que oui, c’est ce vers quoi nous travaillons tous.”

“Je travaille pour obtenir cette victoire et je pense qu’à un moment donné, nous pourrons rivaliser avec ces gars-là, que ce soit ce week-end ou dans cinq courses”, a-t-il ajouté. “Le voyage est la partie importante.

“Nous n’avons pas commencé là où nous voulions être, nous avons fait des progrès et nous avons commencé à atteindre un niveau de cohérence. Lorsque nous reviendrons là où nous méritons d’être, je pense que nous l’apprécierons d’autant plus .”

Une victoire serait une étape importante pour Hamilton, non seulement pour mettre fin à sa plus longue attente dans une saison de F1 pour remporter une victoire – mais aussi parce qu’elle interviendrait dans sa 300e course alors qu’il deviendrait le sixième pilote à atteindre ce décompte.

Son coéquipier George Russell a toutefois minimisé les chances de Mercedes contre Red Bull et Ferrari ce week-end.

“La réponse honnête est que nous ne savons pas vraiment”, a déclaré Russell à Sky Sports F1. “Nous pensons que nous serons plus proches que nous ne l’étions probablement en Autriche, relativement parlant. Cela pourrait être raisonnable.

“Je pense que nous n’allons pas être plus rapides que Ferrari ou Red Bull. Je pense que si nous avons un week-end exceptionnel, nous pourrions être à moins de deux dixièmes si nous réussissons absolument tout, mais je serai choqué si nous nous rapprochons que ça.”

Première preuve de la nouvelle mise à niveau de Mercedes révélée

Lentement mais sûrement, Mercedes a compris sa voiture W13 sous-performante – et récemment, l’équipe a apporté des améliorations dans le but d’améliorer les performances. Cela continue en France, où sont apparues jeudi les premières images de la dernière mise à jour aérodynamique de l’équipe.

Mercedes a apporté un nez redessiné à Paul Ricard, qui semble être plus plat et pourrait se concentrer sur la réduction de la traînée, l’équipe étant connue pour rechercher une augmentation de vitesse en ligne droite.

Le package complet sera révélé avant l’entraînement de vendredi, et Mercedes pourrait même avoir plus de mises à niveau dans sa manche.

“Notre compréhension de la W13 grandit à chaque tour et c’est encourageant de voir que cela se reflète dans notre développement et nos résultats”, a déclaré Toto Wolff à l’approche du week-end.

“Alors que nous étions plus rapides en Autriche, nous n’étions toujours pas assez rapides pour nous battre devant. Nous devons continuer à courir après ces derniers dixièmes et apporter de nouveaux développements aux voitures, y compris ce week-end en France.”

Hamilton, qui participe aux premiers essais avec le pilote de réserve Nyck De Vries, a ajouté : “Chaque week-end, nous contribuons à nous améliorer, c’est sûr.

“Je ne sais vraiment pas dans quelle mesure ce week-end. Nous avons des choses que nous changeons constamment sur la voiture, les surfaces aérodynamiques et des choses comme ça, j’espère que nous découvrirons quelque chose ce week-end et cela espère que nous avancerons plus loin.”

“En général, cela a été une course décente pour nous, et j’espère que cela continuera ce week-end.”

Calendrier du GP de France en direct de Sky Sports F1

vendredi 22 juillet

10h35 : Entraînement F2

12h30 : GP de France Practice One (début de la session à 13h)

15h45 : 2e entraînement du GP de France (début de la séance à 16h00)

17h25 : Qualifications F2

18h10 : Qualifications Série W

19h : Le Salon de la F1

samedi 23 juillet

11h45 : 3e essai du GP de France (début de la séance à 12h)

13h30 : Course W Series

14h35 : Préparation des qualifications du GP de France

15h : français Qualification Grand Prix

16h55 : Course F2 Sprint

18h : Carnet de qualification de Ted

dimanche 24 juillet

8h30 : Course F2 Feature

12h30 : Grand Prix dimanche : préparation du GP de France

14h : Grand Prix de France

16h : Drapeau à damier : réaction du GP de France

17h : Carnet de notes de Ted

17h30 : Temps forts du GP de France