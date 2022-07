GP de France: l’avantage de Charles Leclerc contre Max Verstappen et pourquoi Mercedes s’apprête à défier

Charles Leclerc de Ferrari (à gauche) a devancé Max Verstappen (à droite) et Lewis Hamilton au GP d’Autriche

Ferrari est convaincu d’avoir repris son élan contre Red Bull alors que la saison F1 2022 s’accélère vers le Grand Prix de France, où Mercedes pourrait également se retrouver en lice à l’avant.

Ferrari et Red Bull – et leurs pilotes vedettes Charles Leclerc et Max Verstappen – ont été les protagonistes du titre jusqu’à présent cette année et tandis que Verstappen a construit une solide avance de points, Leclerc a mis fin à une sécheresse de sept courses pour gagner la dernière fois en Autriche et re -dynamiser son défi.

L’Autriche était également encourageante pour l’équipe de poursuite et le pilote en raison du changement de rythme, Ferrari semblant enfin égaler la vitesse en ligne droite de Red Bull tout en conservant son avantage dans les virages.

Cela a fait monter les enchères pour le GP de France de ce week-end au Castellet, avec toutes les sessions en direct sur Sky Sports F1 et la course le dimanche à 14h.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Charles Leclerc est sorti vainqueur après une autre bataille dramatique avec son rival en titre Max Verstappen en Autriche. Charles Leclerc est sorti vainqueur après une autre bataille dramatique avec son rival en titre Max Verstappen en Autriche.

“Nous avions un désavantage par rapport au Red Bull, sans aucun doute, en termes de vitesse en ligne droite, en particulier dans les zones DRS”, a expliqué le patron de Ferrari, Mattia Binotto, à propos de l’amélioration de son équipe.

“Nous avons beaucoup travaillé dessus. Nous avons introduit un nouvel aileron arrière, sur une seule voiture pour commencer [for Leclerc in Canada] puis sur les deux voitures depuis le Royaume-Uni. Et avec ce nouvel aileron arrière, je pense que nous avons simplement réduit l’écart.

“Nous avons réduit l’écart que nous avions en termes de vitesse. Je pense qu’ils ont encore un léger avantage, mais très peu ou négligeable.”

En effet, en Autriche, Leclerc a facilement dépassé Verstappen à trois reprises en course – marquant la première fois cette saison que le Néerlandais était dépassé et battu un dimanche – tandis que la voiture Ferrari était également plus douce sur les pneus.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Charles Leclerc franchit la ligne en premier pour remporter le GP d’Autriche, sa première victoire ne partant pas de la pole ! Charles Leclerc franchit la ligne en premier pour remporter le GP d’Autriche, sa première victoire ne partant pas de la pole !

“Dans le pouvoir limité [corners]nous sommes très proches”, a ajouté Binotto. “Ensuite, ce n’est que dans les virages à adhérence limitée que nous pouvons faire la différence.”

Sur une piste avec de longues lignes droites et des virages à grande vitesse, le prochain épisode de cette bataille pour le titre promet d’être une autre épopée.

Pourquoi Mercedes pourrait rejoindre le combat ce week-end

Il y a aussi toutes les chances qu’il s’agisse d’une bataille à trois équipes à l’avant plutôt que deux – avec Mercedes qui devrait être à nouveau compétitive ce week-end.

Bien que Mercedes ait eu du mal à rebondir et à accélérer cette saison, ils ont connu leurs meilleurs week-ends sur des circuits fluides similaires à ceux du Paul Ricard. À Silverstone pour le GP de Grande-Bretagne, le tracé de la piste ainsi que des améliorations vitales ont vu Mercedes se battre pour la victoire pour la première fois en 2022.

Les huit fois champions du monde en titre ont eu quelques difficultés en Autriche – mais étaient toujours dans la bataille pour la pole et ont marqué de gros points le dimanche – et ont toujours été rapides au GP de France, une course qui a longtemps été présentée comme une opportunité pour Mercedes. , Lewis Hamilton et George Russel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton était fier des efforts de l’équipe après avoir obtenu une troisième place après un début de week-end difficile en Autriche. Lewis Hamilton était fier des efforts de l’équipe après avoir obtenu une troisième place après un début de week-end difficile en Autriche.

“C’est un circuit fluide, un peu comme Silverstone, des virages rapides et sur le papier, au moins, il semble que nous devrions avoir de bonnes performances là-bas”, a déclaré le patron de l’équipe, Toto Wolff. Sky Sports F1.

Un défi au titre pourrait bien être un pont trop loin compte tenu de leur déficit, mais Mercedes peut-elle concourir pour sa première victoire de la saison ? Aurons-nous un combat à trois équipes et six pilotes au GP de France ?

Découvrez toutes les réponses ce week-end, en direct sur Sky Sports.

