GP de France : Charles Leclerc assume la responsabilité de l’accident “inacceptable” de Ferrari

Le leader de la course Charles Leclerc percute les barrières du virage 11 et est éliminé du Grand Prix de France !

Charles Leclerc a accepté la responsabilité d’avoir commis “l’erreur inacceptable” qui l’a vu s’effondrer de la tête du GP de France et a déclaré que sa vitesse était “inutile” s’il continuait à faire des erreurs.

Leclerc a subi une pression extrême précoce de Max Verstappen pour se mettre en position de force pour remporter une deuxième victoire consécutive, avant de perdre le contrôle de sa Ferrari au 18e tour, laissant le Red Bull rouler vers une victoire qui a prolongé son avance au championnat du monde à 63. points.

L’incident était le dernier d’une liste croissante d’occasions où Ferrari a perdu des points cette saison, des problèmes de fiabilité ayant forcé le Monégasque à se retirer de la tête à Barcelone et à Bakou, tandis que Leclerc a également perdu des points en raison d’une erreur de pilote à l’Emilie. – GP de Romagne en avril.

Interrogé sur ce qui s’est passé, Leclerc a déclaré: “Une erreur, une erreur. J’ai dit que je pense que je suis performant à mon plus haut niveau dans ma carrière, mais si je continue à faire ces erreurs, il est inutile de performer à un niveau très élevé.

“Je perds trop de points – sept à Imola, 25 ici – parce qu’honnêtement, nous étions probablement la voiture la plus forte en piste aujourd’hui. Donc, si nous perdons le championnat de 32 points, à la fin de la saison, je saurai d’où ils viennent.

Leclerc dit que l'erreur qu'il a commise et qui l'a conduit à se retirer du Grand Prix de France était inacceptable.

“C’est inacceptable, j’ai juste besoin de maîtriser ces choses.”

Leclerc avait expliqué avant la course que la piste et les conditions du circuit Paul Ricard ne convenaient pas à son style de pilotage, mais avait tout de même trouvé la vitesse pour battre Verstappen en pole lors des qualifications samedi.

Il y avait beaucoup de spéculations avant la course sur le fait que la vitesse supérieure en ligne droite de Red Bull donnerait l’avantage à Verstappen dimanche, mais Leclerc avait fait preuve d’un brillant esprit de course pour repousser son rival dans les premières étapes.

Leclerc a résisté à Max Verstappen dans le premier tour de la course.

Le fait qu’il ait travaillé si dur pour mettre en place une victoire potentielle expliquait peut-être le cri fort et angoissé qu’il avait entendu à la radio de l’équipe après l’accident.

“J’essaie juste de trop pousser et j’ai perdu l’arrière”, a ajouté Leclerc. “Ça a été un week-end très difficile pour moi, j’ai beaucoup lutté avec l’équilibre de la voiture.

“Quand il fait chaud comme ça, c’est très difficile d’être régulier, ça a été très difficile d’enchaîner les tours et j’ai fait une erreur au mauvais moment.”

Rosberg : Prématuré de Leclerc à blâmer

L’ancien champion du monde Nico Rosberg a été choqué par l’incident et a affirmé que Leclerc avait été prématuré en acceptant la responsabilité de l’accident.

“Je pense vraiment qu’il est prématuré de sa part de prendre le blâme”, a déclaré Rosberg à Sky Sports F1. “Il doit repartir maintenant, parce que c’est vraiment très inhabituel que cela se produise comme cela s’est passé, parce que vous ne poussez même pas au maximum là-bas, vous économisez des pneus.

Anthony Davidson analyse la chute de Leclerc qui lui a peut-être coûté la victoire au Grand Prix de France.

“Pour que l’arrière aille comme ça, une chose pourrait être à ce moment-là, c’est exactement le moment où le vent vient de l’arrière, et si vous obtenez une rafale malchanceuse ou quelque chose comme ça, cela peut soudainement enlever 20 % de votre force d’appui. juste à ce moment-là.

“Et aussi, que s’est-il passé avec le moteur là-bas? Cela ne prend qu’une petite coupure ou quelque chose qui peut donner un coup de pied à l’arrière. Je pense vraiment qu’ils doivent prendre un peu de temps pour regarder cela parce que je n’arrive toujours pas à croire que ce serait une erreur du conducteur.”

Binotto : Les succès futurs seront plus agréables

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a fait écho au message de Leclerc en insistant sur le fait que l’incident avait été causé par une erreur du pilote, mais a exhorté le joueur de 24 ans à mettre l’incident derrière lui.

Binotto a également expliqué que les mentions de l’accélérateur par Leclerc sur la radio de l’équipe après l’accident faisaient référence à l’incapacité du pilote à redémarrer la voiture depuis la barrière, plutôt qu’à un problème technique contribuant à l’incident.

“C’est juste une erreur, ça arrive, de la même manière que nous avons eu des problèmes de fiabilité”, a déclaré Binotto. “Je pense que ce que j’ai dit à Charles, c’est que nous rendons nos vies un peu plus difficiles, mais nous en profiterons davantage à l’avenir si nous renversons la situation.

Mattia Binotto dit que l'accident de Leclerc était une erreur du pilote et que l'arrêt au stand de Carlos Sainz était la bonne décision

“C’était une véritable erreur du pilote. (La discussion sur) l’accélérateur concernait le moment où il l’a mis en marche arrière et a essayé de s’éloigner des barrières.

“Il y a certainement toujours quelque chose à améliorer et à apprendre dans notre approche. Pas à pas, je pense que nous progressons et devenons meilleurs.”

Bien qu’il n’ait remporté que 11 points du week-end, alors que Carlos Sainz a terminé cinquième après être parti de la dernière ligne de la grille après avoir pris de nouvelles pièces de moteur, Binotto était catégorique sur le fait qu’il y avait des points positifs à prendre pour Ferrari après avoir perdu 82 points de Red Bull dans le championnat des constructeurs.

“Cela ne s’est pas passé comme prévu, mais je pense que nous avons fait une bonne performance”, a-t-il ajouté. “Gestion des pneus, dégradation des pneus – encore une fois, je pense que nous avions un peu d’avance sur le Red Bull, car après 15 tours, Charles allait bien et gagnait deux à trois dixièmes au tour sur Max, et il a dû s’arrêter très tôt.

“Je pense qu’une fois de plus aujourd’hui, nous avons prouvé que nous avions une voiture rapide, très compétitive, et nous devons tourner la page et regarder vers la Hongrie. Nous pouvons faire un doublé là-bas, pourquoi pas ? Si simple, nous avons besoin pour se concentrer sur le prochain résultat.”